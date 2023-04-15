Заарештований журналіст Гершкович написав лист із СІЗО ФСБ

Лист, датований 5 квітня, написаний від руки і російською мовою, якою Еван Гершкович говорить вдома з батьками, емігрантами з СРСР. Журналіст пише, що зберігає оптимізм і навіть жартує про тюремну їжу.

Заарештований у Росії американський журналіст Еван Гершкович у своєму першому листі до сім'ї із СІЗО російської Федеральної служби безпеки (ФСБ) "Лефортово" написав, що зберігає оптимізм, з нетерпінням чекає зустрічі з рідними і навіть пожартував про тюремну їжу. Фотокопію частини листа публікує у суботу, 15 квітня, видання The Wall Street Journal, на яке працює журналіст.

Еван Гершкович Фото: The Wall Street Journal/AP/picture alliance

Лист, написаний від руки і датований 5 квітня - це перший прямий контакт Гершковича з сім'єю з моменту його арешту в Росії. Він написаний російською мовою, якою він розмовляє вдома зі своїми батьками, емігрантами з СРСР. "Я хочу сказати, що не втрачаю надії", - йдеться у записці на дві сторінки, яку його родина у Філадельфії отримала напередодні. "Я читаю. Займаюся спортом. І намагаюся писати. Можливо, нарешті, я напишу щось хороше", - пише Гершкович.

Мати Гершковича, Елла Мільман, сказала, що у листі він також м'яко кепкував над своїми батьками, очевидно, намагаючись підтримати моральний дух сім'ї. "Вранці на сніданок нам дають гарячу пшоняну кашу, вівсяні пластівці чи пшеничну кашу. Я згадую своє дитинство. Мамо, ти, на жаль, на краще чи гірше, добре підготувала мене до тюремної їжі", - написав він.

Справа Гершковича

Російські спецслужби затримали 31-річного журналіста 29 березня в Єкатеринбурзі під час підготовки репортажу про ПВК "Вагнера". Він став першим американським журналістом з часу "холодної війни", якого в Росії звинуватили у шпигунстві.

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Натомість видання The Wall Street Journal та уряд США заперечують звинувачення щодо Гершковича. Державний департамент США назвав його "несправедливо затриманим". За інформацією російських Telegram-каналів, арешт Гершковича, імовірно, санкціонував особисто президент РФ Володимир Путін. У МЗС РФ вже заявили, що обмін Гершковича можливий лише після суду.

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