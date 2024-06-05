Юлію Навальну та ФБК відзначили премією Deutsche Welle

Юлію Навальну та ФБК відзначили премією Deutsche Welle5 червня 2024 р.
Премія DW "За свободу слова" (Freedom of Speech Award) вручена Юлії Навальній та заснованому її чоловіком Олексієм Навальним Фонду боротьби з корупцією у Берліні ввечері у середу, 5 червня. Від ФБК у церемонії взяв участь директор фонду Іван Жданов. Лауреатів вшанували генеральний директор медіакомпанії Deutsche Welle Петер Лімбурґ (Peter Limbourg) та міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер (Christian Lindner).
Лінднер: Навальна повернула нам мужність
Під час виступу на церемонії Лінднер зазначив, що премія "За свободу слова" нагадує про цінності демократії та правової держави, але боротьба за них у Росії означає загрозу життю. Крістіан Лінднер поклав на Путіна відповідальність за смерть Навального: "Але саме Юлія Навальна повернула нам мужність. Вона наполегливо нагадала нам про те, що це наше спільне завдання боротися за свободу та справедливість у Росії".
"Ми маємо засуджувати не Росію, а політику Путіна", - наголосив німецький міністр. За його словами, Росія має шанс на перемогу демократії, і тим важливіше, щоб країна була підготовлена до неї, коли цей час настане.
Поширювати інформацію, що ґрунтується на фактах, - у цьому полягає і місія DW, зазначив генеральний директор Deutsche Welle Петер Лімбурґ. "Вручаючи премію Юлії Навальній та Фонду боротьби з корупцією, ми надсилаємо чіткий сигнал нашій аудиторії в Росії. Ми не залишаємо вас самих. Ми робитимемо все, щоб забезпечувати вас неупередженою інформацією, в основі якої лежать факти", - запевнив Лімбурґ.
Церемонія вручення премії DW відбулася наступного дня після дня народження Олексія Навального. 4 червня 2024 року йому виповнилося б 48 років.
Премія DW "За свободу слова"
Премію Freedom of Speech Award ("За свободу слова") німецька суспільно-правова медіакомпанія Deutsche Welle заснувала у 2015 році. Відтоді її лауреатами, серед інших, стали блогер і правозахисник Раїф Бадауї, який відсидів 10 років у саудівській в'язниці, сальвадорський журналіст Оскар Мартінес, який під загрозою для життя розслідує випадки корупції та зловживання владою в Центральній Америці. Також її отримали українські журналісти Євген Малолєтка та Мстислав Чернов. Їхні фото- та відеорепортажі з оточеного російськими військами Маріуполя відомі на весь світ.
Вручення премії "За свободу слова" зазвичай відбувається в рамках конференції Global Media Forum, яку проводить DW. Цьогоріч урочиста церемонія відбулася напередодні форуму та була перенесена з Бонна до Берліна. A Global Media Forum відбудеться у Бонні 17-18 червня 2024 року.