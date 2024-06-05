Юлію Навальну та ФБК відзначили премією Deutsche Welle

Премія DW "За свободу слова" (Freedom of Speech Award) вручена Юлії Навальній та заснованому її чоловіком Олексієм Навальним Фонду боротьби з корупцією у Берліні ввечері у середу, 5 червня. Від ФБК у церемонії взяв участь директор фонду Іван Жданов. Лауреатів вшанували генеральний директор медіакомпанії Deutsche Welle Петер Лімбурґ (Peter Limbourg) та міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер (Christian Lindner).

Лінднер: Навальна повернула нам мужність

Під час виступу на церемонії Лінднер зазначив, що премія "За свободу слова" нагадує про цінності демократії та правової держави, але боротьба за них у Росії означає загрозу життю. Крістіан Лінднер поклав на Путіна відповідальність за смерть Навального: "Але саме Юлія Навальна повернула нам мужність. Вона наполегливо нагадала нам про те, що це наше спільне завдання боротися за свободу та справедливість у Росії".

"Ми маємо засуджувати не Росію, а політику Путіна", - наголосив німецький міністр. За його словами, Росія має шанс на перемогу демократії, і тим важливіше, щоб країна була підготовлена ​​до неї, коли цей час настане.

Поширювати інформацію, що ґрунтується на фактах, - у цьому полягає і місія DW, зазначив генеральний директор Deutsche Welle Петер Лімбурґ. "Вручаючи премію Юлії Навальній та Фонду боротьби з корупцією, ми надсилаємо чіткий сигнал нашій аудиторії в Росії. Ми не залишаємо вас самих. Ми робитимемо все, щоб забезпечувати вас неупередженою інформацією, в основі якої лежать факти", - запевнив Лімбурґ.

Церемонія вручення премії DW відбулася наступного дня після дня народження Олексія Навального. 4 червня 2024 року йому виповнилося б 48 років.

Премія DW "За свободу слова"

Премію Freedom of Speech Award ("За свободу слова") німецька суспільно-правова медіакомпанія Deutsche Welle заснувала у 2015 році. Відтоді її лауреатами, серед інших, стали блогер і правозахисник Раїф Бадауї, який відсидів 10 років у саудівській в'язниці, сальвадорський журналіст Оскар Мартінес, який під загрозою для життя розслідує випадки корупції та зловживання владою в Центральній Америці. Також її отримали українські журналісти Євген Малолєтка та Мстислав Чернов. Їхні фото- та відеорепортажі з оточеного російськими військами Маріуполя відомі на весь світ.

Вручення премії "За свободу слова" зазвичай відбувається в рамках конференції Global Media Forum, яку проводить DW. Цьогоріч урочиста церемонія відбулася напередодні форуму та була перенесена з Бонна до Берліна. A Global Media Forum відбудеться у Бонні 17-18 червня 2024 року.