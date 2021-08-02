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Оксана Линів

Оксана Линів - українська диригентка.

Відома українська диригентка Оксана Линів працювала з багатьма відомими світовими оркестрами та оперними театрами в Австрії, Німеччині,Чехії, Франції, Швейцарії, Іспанії, Швеції, Естонії, Угорщині, Румунії, Японії та Україні. Зокрема, Оксана Линів була диригенткою в Одеському національному академічному театрі опери та балету, обіймала посаду музичної асистентки генерального музичного директора та диригента Баварської державної опери. Оксана Линів стала першою жінкою, яка обійняла посадку головної диригентки Опери Граца та філармонійного оркестру Граца. Оксана Линів є засновницею та арт-директоркою музичного фестивалю LvivMozArt, який з 2016 року проводиться у Львові. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Як українська диригентка Оксана Линів підкорила Європу (відео)

Як українська диригентка Оксана Линів підкорила Європу (відео) 02.08.2021

Оксана Линів - супержінка з видатним талантом і темпераментом. Так її називають музичні критики. Жодній диригентці у світі не вдавалось досягти того, що змогла вона. DW зняла фільм про знамениту українку.

Як українка Оксана Линів підкорила Європу (30.07.2021) 30.07.2021

Оксана Линів - супержінка з великим талантом і темпераментом. Так її називають музичні критики. Жодній диригентці у світі не вдавалось досягти того, що змогла вона. DW зняла фільм про знамениту українку.

Постановкою Летючого голландця відкрився Байройтський фестиваль

Постановкою "Летючого голландця" відкрився Байройтський фестиваль 25.07.2021

У Німеччині після року вимушеної перерви відкрився знаменитий Байройтський фестиваль, присвячений композитору Ріхарду Вагнеру. Диригенткою фестивалю вперше в його історії виступила українка Оксана Линів.
Перша диригентка на Байройтському фестивалі Оксана Линів: Вишиванки допомагають зберегти ідентичність на чужині

Перша диригентка на Байройтському фестивалі Оксана Линів: Вишиванки допомагають зберегти ідентичність на чужині 24.07.2021

Уперше на всесвітньо відомому Байройтському фестивалі диригуватиме жінка. Українка Оксана Линів розповіла DW про свої враження та очікування від фестивалю.
Байройт-2021: Ваґнер на тлі катастроф

Байройт-2021: Ваґнер на тлі катастроф 23.07.2021

Попри пандемію у світі та повінь століття в Німеччині, легендарний фестиваль Ріхарда Ваґнера відбудеться. І навіть обіцяє стати епохальним. Уперше диригенткою виступить жінка - українка Оксана Линів.
Молодіжний симфонічний оркестр України нагородили на фестивалі World Orchestra

Молодіжний симфонічний оркестр України нагородили на фестивалі World Orchestra 27.06.2021

Молодіжний симфонічний оркестр України здобув "Золотий приз" фестивалю World Orchestra, а українка Оксана Линів отримала відзнаку в категорії "Видатна диригентка".
На чолі оркестру: чому в Німеччині жінкам важко грати з чоловіками

На чолі оркестру: чому в Німеччині жінкам важко грати з чоловіками 23.03.2021

На десять чоловіків припадає чотири жінки: німецькі оркестри - не найпростіше місце, де жінки можуть зробити кар'єру. Та декому це вдається. Приміром, українці Оксані Линів.
У Німеччині Оксану Линів визнали найкращою диригенткою 2020 року

У Німеччині Оксану Линів визнали найкращою диригенткою 2020 року 01.12.2020

Українка Оксана Линів отримала німецьку нагороду Oper!-Award як найкраща диригентка 2020 року.
Як Оксана Линів повертає Галичину на культурну карту Європи (відео)

Як Оксана Линів повертає Галичину на культурну карту Європи (відео) 05.10.2020

Уперше диригенткою на всесвітньо відомому Байройтському фестивалі у 2021 буде жінка - українка Оксана Линів. У ексклюзиві DW вона розповідає про свої витоки та історичні переплетіння між Україною та Західною Європою.

Як Оксана Линів повертає Галичину на культурну карту Європи (02.10.2020) 02.10.2020

Уперше диригенткою на всесвітньо відомому Байройтському фестивалі у 2021 буде жінка - українка Оксана Линів. У ексклюзиві DW 42-річна уродженка Львівщини розповідає про своє рідне місто Броди, багатокультурну Галичину та історичні переплетіння між Україною та Західною Європою.
Диригенткою на Байройтському фестивалі вперше стане жінка - українка Оксана Линів

Диригенткою на Байройтському фестивалі вперше стане жінка - українка Оксана Линів 21.09.2020

Наступного року на всесвітньо відомому Байройтському фестивалі вперше диригуватиме жінка. Нею стане українка Оксана Линів.
LvivMozArt: як диригентка Оксана Линів змінює культурний ландшафт Галичини

LvivMozArt: як диригентка Оксана Линів змінює культурний ландшафт Галичини 06.08.2019

Фестивалю LvivMozArt лише три роки, однак він уже став подією першої величини в Україні. Його засновниця - диригентка Оксана Линів - цього разу запросила поціновувачів класичної музики до Бродів на Львівщині.
Як німецько-український оркестр розігнав хмари над Києвом

Як німецько-український оркестр розігнав хмари над Києвом 26.07.2018

Незважаючи на негоду, у Києві просто неба відбувся спільний концерт Молодіжного симфонічного оркестру України і Федерального молодіжного оркестру Німеччини. До події музиканти з обох країн готувалися цілий рік.

Музика, що єднає: як українці з німцями готувалися до музичної прем’єри (21.09.2017) 21.09.2017

На Бетховенському фестивалі у Бонні вперше виступив об'єднаний українсько-німецький молодіжний оркестр. Як ця унікальна команда готувалася разом виконувати не лише твори Бетховена, а й прем’єру "Галицька фантазія" українського композитора . Репортаж DW про музику, яка єднає.

Молоді німецькі та українські музиканти вразили публіку на Бетховенфест (відео)

Молоді німецькі та українські музиканти вразили публіку на Бетховенфест (відео) 15.09.2017

На Бетховенському фестивалі у Бонні вперше перед вибагливою німецькою публікою виступив об'єднаний німецько-український молодіжний оркестр. DW зазирнула за лаштунки концерту та зібрала емоції до та після виступу.

За лаштунками концерту німецько-українського оркестру на Бетховенфест (15.08.2017) 15.09.2017

На Бетховенському фестивалі у Бонні вперше перед вибагливою німецькою публікою виступив об'єднаний німецько-український молодіжний оркестр. Репортаж DW.
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