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Оксана Линів - українська диригентка.
Відома українська диригентка Оксана Линів працювала з багатьма відомими світовими оркестрами та оперними театрами в Австрії, Німеччині,Чехії, Франції, Швейцарії, Іспанії, Швеції, Естонії, Угорщині, Румунії, Японії та Україні. Зокрема, Оксана Линів була диригенткою в Одеському національному академічному театрі опери та балету, обіймала посаду музичної асистентки генерального музичного директора та диригента Баварської державної опери. Оксана Линів стала першою жінкою, яка обійняла посадку головної диригентки Опери Граца та філармонійного оркестру Граца. Оксана Линів є засновницею та арт-директоркою музичного фестивалю LvivMozArt, який з 2016 року проводиться у Львові. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Уперше диригенткою на всесвітньо відомому Байройтському фестивалі у 2021 буде жінка - українка Оксана Линів. У ексклюзиві DW 42-річна уродженка Львівщини розповідає про своє рідне місто Броди, багатокультурну Галичину та історичні переплетіння між Україною та Західною Європою.
На Бетховенському фестивалі у Бонні вперше виступив об'єднаний українсько-німецький молодіжний оркестр. Як ця унікальна команда готувалася разом виконувати не лише твори Бетховена, а й прем’єру "Галицька фантазія" українського композитора . Репортаж DW про музику, яка єднає.
На Бетховенському фестивалі у Бонні вперше перед вибагливою німецькою публікою виступив об'єднаний німецько-український молодіжний оркестр. DW зазирнула за лаштунки концерту та зібрала емоції до та після виступу.