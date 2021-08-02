Оксана Линів - українська диригентка.

Відома українська диригентка Оксана Линів працювала з багатьма відомими світовими оркестрами та оперними театрами в Австрії, Німеччині,Чехії, Франції, Швейцарії, Іспанії, Швеції, Естонії, Угорщині, Румунії, Японії та Україні. Зокрема, Оксана Линів була диригенткою в Одеському національному академічному театрі опери та балету, обіймала посаду музичної асистентки генерального музичного директора та диригента Баварської державної опери. Оксана Линів стала першою жінкою, яка обійняла посадку головної диригентки Опери Граца та філармонійного оркестру Граца. Оксана Линів є засновницею та арт-директоркою музичного фестивалю LvivMozArt, який з 2016 року проводиться у Львові. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.