Твори Миколи Лисенка відкрили Лейпцизький фестиваль Баха-2022

Початок фестивалю Баха в лейпцизькій Томаскірхе (також церква Св. Фоми) навряд чи міг бути більш багатогранним. По-перше, новий музичний директор Томанерхору Андреас Райце (Andreas Reize) дебютував на фестивалі Баха (Bachfest Leipzig 2022) зі своїм хором та Лейпцизьким оркестром Гевандгауза. У програмі - твори Йоганна Себастьяна Баха (Johann Sebastian Bach) та його сина Карла Філіпа Емануеля (Carl Philipp Emanuel). Увечері гостем виступав Молодіжний симфонічний оркестр України, який разом із Молодіжним хором Гевандгауза виконав твори Баха та зворушливу сюїту на українські теми (Op. 2) українського композитора Миколи Лисенка.

Рольф Ріше (л) та Міхаель Мауль раді новому медіа-партнерству з DW

Концерт транслювався наживо, а також надалі доступний в аудіозаписі на каналі DW на YouTube "DW Classical Music"."Для нас, як для міжнародного медіа-партнера Фестивалю Баха, приємно нести світу музику й смисли Йоганна Себастьяна Баха", - каже про нове медіа-партнерство Deutsche Welle керівник відділу культури та документального кіно DW Рольф Ріше (Rolf Rische). "Бах - це міжнародний бренд, який не тільки приваблює відвідувачів з усього світу, але й зачаровує публіку Deutsche Welle на всіх континентах". Цього року очікується, що гості з понад 50 країн відвідають близько 150 заходів на фестивалі Баха з 9 по 19 червня.

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Бах і його знаменитий син Карл Філіп Емануель

Девіз цьогорічного фестивалю "Бах - ми сім'я" ("Bach - We are Family") стосується, з одного боку, творів Баха та його великої родини музикантів, а з іншого боку - міжнародної бахівської спільноти. Фестиваль Баха запросив до Лейпцига 20 міжнародних хорів Баха.

Після зняття коронавірусних обмежень, фестиваль відкрився у лейпцизькій Томаскірхе

Сім'я - це основа ​​нашого буття, це дім і безпека, - сказав на відкритті міський голова Лейпцига Буркгард Юнґ (Burkhard Jung), нагадуючи про війну Росії проти України. "Ми розглядаємо фестиваль Баха як знак миру в часи розбрату".

Концертне відкриття фестивалю за участю Томанерхору було присвячене Страстям Христовим. На початку урочисту Токату й фугу ре мінор Йоганна Себастьяна Баха, що підкорили публіку своєю міццю звучання, віртуозно виконав новий органіст Томаскірхе Йоганнес Ланґ (Johannes Lang). Потужними барабанами та трубами Лейпцизький оркестр Гевандгауза підкреслив пасхальне звучання кантати Карла Філіпа Емануеля Баха "Gott hat den Herr auferwecket" (Бог воскресив Христа). "Це чудовий, дуже ритмічний вступ", - сказав Андреас Райце в інтерв'ю DW.

Новий музичний директор Томанерхору Андреас Райце

Музиканти з честю справилися із викликом. У легендарній ораторії Вознесіння Йоганна Себастьяна Баха "Lobet Gott in seine Reichen" (Хвала Богові у всіх його царствах) хор хлопчиків також зміг зазвучати найніжнішими тонами. "Голос у хлопчиків від природи має багато обертонів, які ми намагаємося підкреслювати", - каже Райце. Довгі оплески глядачів довели, що це так.

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Україна на фестивалі у Лейпцигу

Про концерт за участю Молодіжного симфонічного оркестру України, заснованого у 2016 році відомою українською диригенткою Оксаною Линів, директор Бахівського фестивалю Міхаель Мауль (Michael Maul) сказав, що музика Баха у їхньому виконанні не лише викликає ентузіазм, а й дарує втіху, підтримку та впевненість.

"Ви всі тепер також належите до нашої великої родини Баха", - сказав Мауль, вітаючи молодих українських музикантів, які виступали разом з сильними у вокалі солістами ансамблю "amarcord" та Молодіжним хором Гевандгауза. 40 музикантів Молодіжного симфонічного оркестру України зараз проживають у прийомних сім'ях у Лейпцигу. "Ми чули про такі повороти долі, які й годі уявити", - повідав Мауль журналістам. Останній автобус зі Львова з музикантами виїжджав під звуки повітряної тривоги.

На початку війни диригентка Оксана Линів виступила із закликом підтримати Молодіжний симфонічний оркестр

Концерт назвали "Даруй нам мир" на честь однойменного твору Мартіна Лютера (Martin Luthers). Двічі його виконували на концерті Молодіжного симфонічного оркестру України, один раз у версії Йоганна Себастьяна Баха, а відтак в аранжуванні Фелікса Мендельсона Бартольді (Felix Mendelssohn Bartholdy). Смисл твору говорить сам за себе, як і кантата Йоганна Себастьяна Баха "Ich hatte viel Bekümmernis" (Множилися скорботи в серці моєму), де відчувається найбільший смуток і біль, що згодом переростає у впевненість і розраду. "Цього ми бажаємо Україні: розради та впевненості й, можливо, знову радості", - сказав режисер Міхаель Мауль.

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Микола Лисенко і Лейпциг

У Сюїті на теми українських пісень (Op. 2), яку глядачі зустріли такими ж бурхливими оплесками, як і кантату Баха, чітко відчувалося, що українські музиканти у Лейпцигу грають впевнено. Твір, спочатку призначений для фортепіано, був написаний Лисенком, коли він навчався у Лейпцигу в 1860-х роках.

Виступ Молодіжного симфонічного оркестру України та Молодіжного хору Гевандгауза під керівництвом Поліни Лебєдєвої

Архів Баха відшукав версію для струн в австралійського музичного бібліотекаря Глінна Дейвіса, який також погодився написати аранжування для українського оркестру з духовими та струнними. Український твір, створений у Лейпцигу та аранжований австралійцем: це теж ілюструє глобальність девізу "Бах - ми сім'я", - сказав Мауль.

"З українським молодіжним оркестром у нас вже давно склалися хороші робочі стосунки", - сказав Рольф Ріше. У 2017 році новостворений оркестр брав участь у "Campus Project" Deutsche Welle. "Для нас, як для голосу вільного світу, важливе завдання повідомляти, зокрема, і про діяльність цього оркестру".

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Насіння замість квітів

Напевно, солісти та диригенти двох концертів були здивовані, коли наприкінці події замість очікуваних букетів квітів отримали згорнуті сертифікати. Міжнародний статус фестивалю Баха передбачає багато авіаперевезень, тож організатори намагаються мінімізувати викиди Со2. Один із проєктів - висадка "Лісу Баха" з використанням коштів, зібраних як пожертви. Крім того, замість зірваних квітів організатори фестивалю хочуть сіяти нові, тож до сертифікатів вклали й квіткове насіння. "Так у кожного виросте власний букет квітів, і це ваш дарунок природі", - пояснив ідею Міхаель Мауль.

Десять причин відвідати Лейпциг Модна вулиця KarLi Лейпциг нині переживає бум. Населення щороку зростає на понад 10 тисяч осіб. Передусім місто приваблює молодих людей. Кретивну і молоду атмосферу можна відчути в Лейпцигу всюди. Приміром, на вулиці Карла Лібкнехта, яку скорочено називають KarLi. Тут бари, чудернацькі магазини та захоплюючі простори колишніх фабрик.

Десять причин відвідати Лейпциг Плаґвітц - місце для своїх Молодих людей особливо приваблює район Плаґвітц з вулицею Карла Гейне. Тут особливо помітним стає "недороблений" шарм міста: поблизу старих фабрик з'явилися нові бари. Дешеві студії та офіси притягують митців та стартапи, занепалі будинки прикрашають графіті. Крім того, тут проходять різноманітні цікаві заходи, як-то альтернативний вуличний культурно-мистецький фестиваль Westpaket.

Десять причин відвідати Лейпциг Вечірки на кожен смак Оригінальна атмосфера - в закладі Dr. Seltsam в районі Плаґвітц. Удень тут ремонтують велосипеди, але ввечері місце перетворюється на бар. Для тих же, хто хоче погуляти більш гламурно, краще підійде клуб L1. Любителям електронної музики, інді-року та іншого краще їхати на південь та захід міста - у такі заклади, як Distillery чи Conne Island.

Десять причин відвідати Лейпциг Шарм занепаду Велика кількість порожніх просторів у місті залишають місце для нових ідей. Типовими для Лейпцига є старі промислові будівлі, які використовуються нині як місця проведення вечірок чи інших заходів. Але деякі індустріальні майданчики й досі залишаються занепалими, але все одно по-своєму захоплюють своїм особливим шармом.

Десять причин відвідати Лейпциг Мистецтво замість бавовни Яскравим прикладом переродження старої індустрії є бавовняна фабрика. Студії, галереї та виставки роблять із цієї території центр мистецького життя Лейпцига. Зокрема, тут розташована й відома галерея Eigen + Art. Завдяки їй "нова лейпцизька школа" як напрям мистецтва стала популярною і за кордоном. Її найвідомішим представником є Нео Раух (Neo Rauch).

Десять причин відвідати Лейпциг Сучасний університет із традиціями Лейпциг дуже популярний серед студентів. Місцевий університет був заснований 1409 року та є, таким чином, другим настарішим університетом Німеччини. Такі знаменитості, як Йоганн Вольфґанґ фон Ґете та Ріхард Ваґнер, навчалися в ньому. Розташований в центрі міста головний корпус університету разом із церкою - модернізовані 2012 року - вприскує студентське життя в саме серце Лейпцига.

Десять причин відвідати Лейпциг З кар'єру в курорт Усюди в Лейпцигу можна доїхати на велосипеді, навіть на створені штучні озера в передмісті. А таких чимало. Найпопулярнішим місцем зустрічі є Коспуденське озеро. Раніше на його місці був кар'єр, із якого видобували буре вугілля. Але потім у нього пустили воду та зробили купальним озером. На його березі розташований найдовший піщаний пляж Саксонії довжиною в один кілометр.

Десять причин відвідати Лейпциг Місця, щоб розслабитися Улітку завжди залюдненими є також парки та сади Лейпцига. Приміром, парк Лене Фоґт (на фото) або парк Клари Цеткін. Тут можна пограти у волейбол, посмажити м'ясо та овочі або ж просто повалятися у гамаку. Основна публіка тут - так само переважно молодь.

Десять причин відвідати Лейпциг Фестиваль Wave-Gotik Щороку на католицьке свято П'ятидесятниці в Лейпцигу відбувається особливе дійство. На фестиваль Wave-Gotik з'їжджаються представники "чорної" субкультури з усього світу. У планетарному масштабі це найбільший фестиваль готичної музики та культури. Три дні розгулювань у готичному вбранні, концертів та вечірок. Не всі ходять в чорному - можна побачити і такі вікторіанські сукні.

Десять причин відвідати Лейпциг Бах, хор Святого Фоми та гурт Prinzen Лейпциг - місто музики, тут виступають відомі окрестр Гевандхауса та хор Святого Фоми. У місті з 1723 до 1750 року жив композитор Йоганн Себастіан Бах (Johann Sebastian Bach). Крім того, Лейпциг - батьківщина гурту Prinzen, який зі своїми шістьма мільйонами проданих платівок досі є одним із найуспішніших гуртів Німеччини. Музика, альтернативне життя, молодь - так, Лейпциг рулить! Автор: Елізабет Йорк фон Вартенбурґ, Данило Білик

