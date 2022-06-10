Твори Миколи Лисенка відкрили Лейпцизький фестиваль Баха-2022

Початок фестивалю Баха в лейпцизькій Томаскірхе (також церква Св. Фоми) навряд чи міг бути більш багатогранним. По-перше, новий музичний директор Томанерхору Андреас Райце (Andreas Reize) дебютував на фестивалі Баха (Bachfest Leipzig 2022) зі своїм хором та Лейпцизьким оркестром Гевандгауза. У програмі - твори Йоганна Себастьяна Баха (Johann Sebastian Bach) та його сина Карла Філіпа Емануеля (Carl Philipp Emanuel). Увечері гостем виступав Молодіжний симфонічний оркестр України, який разом із Молодіжним хором Гевандгауза виконав твори Баха та зворушливу сюїту на українські теми (Op. 2) українського композитора Миколи Лисенка.
Рольф Ріше (л) та Міхаель Мауль раді новому медіа-партнерству з DW
Концерт транслювався наживо, а також надалі доступний в аудіозаписі на каналі DW на YouTube "DW Classical Music"."Для нас, як для міжнародного медіа-партнера Фестивалю Баха, приємно нести світу музику й смисли Йоганна Себастьяна Баха", - каже про нове медіа-партнерство Deutsche Welle керівник відділу культури та документального кіно DW Рольф Ріше (Rolf Rische). "Бах - це міжнародний бренд, який не тільки приваблює відвідувачів з усього світу, але й зачаровує публіку Deutsche Welle на всіх континентах". Цього року очікується, що гості з понад 50 країн відвідають близько 150 заходів на фестивалі Баха з 9 по 19 червня.
Девіз цьогорічного фестивалю "Бах - ми сім'я" ("Bach - We are Family") стосується, з одного боку, творів Баха та його великої родини музикантів, а з іншого боку - міжнародної бахівської спільноти. Фестиваль Баха запросив до Лейпцига 20 міжнародних хорів Баха.
Після зняття коронавірусних обмежень, фестиваль відкрився у лейпцизькій Томаскірхе
Сім'я - це основа нашого буття, це дім і безпека, - сказав на відкритті міський голова Лейпцига Буркгард Юнґ (Burkhard Jung), нагадуючи про війну Росії проти України. "Ми розглядаємо фестиваль Баха як знак миру в часи розбрату".
Концертне відкриття фестивалю за участю Томанерхору було присвячене Страстям Христовим. На початку урочисту Токату й фугу ре мінор Йоганна Себастьяна Баха, що підкорили публіку своєю міццю звучання, віртуозно виконав новий органіст Томаскірхе Йоганнес Ланґ (Johannes Lang). Потужними барабанами та трубами Лейпцизький оркестр Гевандгауза підкреслив пасхальне звучання кантати Карла Філіпа Емануеля Баха "Gott hat den Herr auferwecket" (Бог воскресив Христа). "Це чудовий, дуже ритмічний вступ", - сказав Андреас Райце в інтерв'ю DW.
Новий музичний директор Томанерхору Андреас Райце
Музиканти з честю справилися із викликом. У легендарній ораторії Вознесіння Йоганна Себастьяна Баха "Lobet Gott in seine Reichen" (Хвала Богові у всіх його царствах) хор хлопчиків також зміг зазвучати найніжнішими тонами. "Голос у хлопчиків від природи має багато обертонів, які ми намагаємося підкреслювати", - каже Райце. Довгі оплески глядачів довели, що це так.
Про концерт за участю Молодіжного симфонічного оркестру України, заснованого у 2016 році відомою українською диригенткою Оксаною Линів, директор Бахівського фестивалю Міхаель Мауль (Michael Maul) сказав, що музика Баха у їхньому виконанні не лише викликає ентузіазм, а й дарує втіху, підтримку та впевненість.
"Ви всі тепер також належите до нашої великої родини Баха", - сказав Мауль, вітаючи молодих українських музикантів, які виступали разом з сильними у вокалі солістами ансамблю "amarcord" та Молодіжним хором Гевандгауза. 40 музикантів Молодіжного симфонічного оркестру України зараз проживають у прийомних сім'ях у Лейпцигу. "Ми чули про такі повороти долі, які й годі уявити", - повідав Мауль журналістам. Останній автобус зі Львова з музикантами виїжджав під звуки повітряної тривоги.
На початку війни диригентка Оксана Линів виступила із закликом підтримати Молодіжний симфонічний оркестр
Концерт назвали "Даруй нам мир" на честь однойменного твору Мартіна Лютера (Martin Luthers). Двічі його виконували на концерті Молодіжного симфонічного оркестру України, один раз у версії Йоганна Себастьяна Баха, а відтак в аранжуванні Фелікса Мендельсона Бартольді (Felix Mendelssohn Bartholdy). Смисл твору говорить сам за себе, як і кантата Йоганна Себастьяна Баха "Ich hatte viel Bekümmernis" (Множилися скорботи в серці моєму), де відчувається найбільший смуток і біль, що згодом переростає у впевненість і розраду. "Цього ми бажаємо Україні: розради та впевненості й, можливо, знову радості", - сказав режисер Міхаель Мауль.
У Сюїті на теми українських пісень (Op. 2), яку глядачі зустріли такими ж бурхливими оплесками, як і кантату Баха, чітко відчувалося, що українські музиканти у Лейпцигу грають впевнено. Твір, спочатку призначений для фортепіано, був написаний Лисенком, коли він навчався у Лейпцигу в 1860-х роках.
Виступ Молодіжного симфонічного оркестру України та Молодіжного хору Гевандгауза під керівництвом Поліни Лебєдєвої
Архів Баха відшукав версію для струн в австралійського музичного бібліотекаря Глінна Дейвіса, який також погодився написати аранжування для українського оркестру з духовими та струнними. Український твір, створений у Лейпцигу та аранжований австралійцем: це теж ілюструє глобальність девізу "Бах - ми сім'я", - сказав Мауль.
"З українським молодіжним оркестром у нас вже давно склалися хороші робочі стосунки", - сказав Рольф Ріше. У 2017 році новостворений оркестр брав участь у "Campus Project" Deutsche Welle. "Для нас, як для голосу вільного світу, важливе завдання повідомляти, зокрема, і про діяльність цього оркестру".
Напевно, солісти та диригенти двох концертів були здивовані, коли наприкінці події замість очікуваних букетів квітів отримали згорнуті сертифікати. Міжнародний статус фестивалю Баха передбачає багато авіаперевезень, тож організатори намагаються мінімізувати викиди Со2. Один із проєктів - висадка "Лісу Баха" з використанням коштів, зібраних як пожертви. Крім того, замість зірваних квітів організатори фестивалю хочуть сіяти нові, тож до сертифікатів вклали й квіткове насіння. "Так у кожного виросте власний букет квітів, і це ваш дарунок природі", - пояснив ідею Міхаель Мауль.
Десять причин відвідати Лейпциг
Модна вулиця KarLi
Лейпциг нині переживає бум. Населення щороку зростає на понад 10 тисяч осіб. Передусім місто приваблює молодих людей. Кретивну і молоду атмосферу можна відчути в Лейпцигу всюди. Приміром, на вулиці Карла Лібкнехта, яку скорочено називають KarLi. Тут бари, чудернацькі магазини та захоплюючі простори колишніх фабрик.
Десять причин відвідати Лейпциг
Плаґвітц - місце для своїх
Молодих людей особливо приваблює район Плаґвітц з вулицею Карла Гейне. Тут особливо помітним стає "недороблений" шарм міста: поблизу старих фабрик з'явилися нові бари. Дешеві студії та офіси притягують митців та стартапи, занепалі будинки прикрашають графіті. Крім того, тут проходять різноманітні цікаві заходи, як-то альтернативний вуличний культурно-мистецький фестиваль Westpaket.
Десять причин відвідати Лейпциг
Вечірки на кожен смак
Оригінальна атмосфера - в закладі Dr. Seltsam в районі Плаґвітц. Удень тут ремонтують велосипеди, але ввечері місце перетворюється на бар. Для тих же, хто хоче погуляти більш гламурно, краще підійде клуб L1. Любителям електронної музики, інді-року та іншого краще їхати на південь та захід міста - у такі заклади, як Distillery чи Conne Island.
Десять причин відвідати Лейпциг
Шарм занепаду
Велика кількість порожніх просторів у місті залишають місце для нових ідей. Типовими для Лейпцига є старі промислові будівлі, які використовуються нині як місця проведення вечірок чи інших заходів. Але деякі індустріальні майданчики й досі залишаються занепалими, але все одно по-своєму захоплюють своїм особливим шармом.
Десять причин відвідати Лейпциг
Мистецтво замість бавовни
Яскравим прикладом переродження старої індустрії є бавовняна фабрика. Студії, галереї та виставки роблять із цієї території центр мистецького життя Лейпцига. Зокрема, тут розташована й відома галерея Eigen + Art. Завдяки їй "нова лейпцизька школа" як напрям мистецтва стала популярною і за кордоном. Її найвідомішим представником є Нео Раух (Neo Rauch).
Десять причин відвідати Лейпциг
Сучасний університет із традиціями
Лейпциг дуже популярний серед студентів. Місцевий університет був заснований 1409 року та є, таким чином, другим настарішим університетом Німеччини. Такі знаменитості, як Йоганн Вольфґанґ фон Ґете та Ріхард Ваґнер, навчалися в ньому. Розташований в центрі міста головний корпус університету разом із церкою - модернізовані 2012 року - вприскує студентське життя в саме серце Лейпцига.
Десять причин відвідати Лейпциг
З кар'єру в курорт
Усюди в Лейпцигу можна доїхати на велосипеді, навіть на створені штучні озера в передмісті. А таких чимало. Найпопулярнішим місцем зустрічі є Коспуденське озеро. Раніше на його місці був кар'єр, із якого видобували буре вугілля. Але потім у нього пустили воду та зробили купальним озером. На його березі розташований найдовший піщаний пляж Саксонії довжиною в один кілометр.
Десять причин відвідати Лейпциг
Місця, щоб розслабитися
Улітку завжди залюдненими є також парки та сади Лейпцига. Приміром, парк Лене Фоґт (на фото) або парк Клари Цеткін. Тут можна пограти у волейбол, посмажити м'ясо та овочі або ж просто повалятися у гамаку. Основна публіка тут - так само переважно молодь.
Десять причин відвідати Лейпциг
Фестиваль Wave-Gotik
Щороку на католицьке свято П'ятидесятниці в Лейпцигу відбувається особливе дійство. На фестиваль Wave-Gotik з'їжджаються представники "чорної" субкультури з усього світу. У планетарному масштабі це найбільший фестиваль готичної музики та культури. Три дні розгулювань у готичному вбранні, концертів та вечірок. Не всі ходять в чорному - можна побачити і такі вікторіанські сукні.
Десять причин відвідати Лейпциг
Бах, хор Святого Фоми та гурт Prinzen
Лейпциг - місто музики, тут виступають відомі окрестр Гевандхауса та хор Святого Фоми. У місті з 1723 до 1750 року жив композитор Йоганн Себастіан Бах (Johann Sebastian Bach). Крім того, Лейпциг - батьківщина гурту Prinzen, який зі своїми шістьма мільйонами проданих платівок досі є одним із найуспішніших гуртів Німеччини. Музика, альтернативне життя, молодь - так, Лейпциг рулить!
Автор: Елізабет Йорк фон Вартенбурґ, Данило Білик
Фоторепортаж: Об'єднала музика - німецько-український молодіжний оркестр виступив у Бонні
Німецько-український мистецький місток
Спільний молодіжний симфонічний оркестр - це унікальний мистецький проект, який об'єднав талановитих юних музикантів з України та Німеччини. У складі Федерального молодіжного оркестру Німеччини - 37 молодих музикантів віком від 18 до 22 років. У Молодіжному симфонічному оркестрі України грає 30 виконавців віком від 12 до 22 років, що представляють різні регіони України.
Фоторепортаж: Об'єднала музика - німецько-український молодіжний оркестр виступив у Бонні
Ідейна натхненниця
Ідейною натхненницею Молодіжного симфонічного оркестру України стала відома диригентка Оксана Линів (на фото в центрі). Зараз вона очолює Оперу і філармонійний оркестр австрійського міста Грац. Линів об'єднала 30 кращих молодих талантів зі сходу та заходу України."Оркестр вже поєднав різні регіони України, тепер він може стати тим, що з'єднає Україну з Європою", - коментує Линів.
Фоторепортаж: Об'єднала музика - німецько-український молодіжний оркестр виступив у Бонні
Гастролі Німеччиною
Проект Бетховенського фестивалю та DW стартував спільними концертами Молодіжного симфонічного оркестру України з Федеральним молодіжним оркестром Німеччини ще в серпні 2017 року. Позаду аншлаги та овації найбільших концертних залів Львова та Києва, а 14 та 15 вересня - концерти в Бонні та Берліні.
Фоторепортаж: Об'єднала музика - німецько-український молодіжний оркестр виступив у Бонні
Екскурсія рідним містом Бетховена
У Бонні для юних оркестрантів з України та Німеччини влаштували екскурсію рідним містом німецького композитора Людвіга ван Бетховена. Для молодих українських музикантів поїздка до Німеччини - їхні перші закордонні гастролі.
Фоторепортаж: Об'єднала музика - німецько-український молодіжний оркестр виступив у Бонні
Безцінний обмін досвідом
Українські музиканти навчилися точності й зосередженості підходу до гри від німецьких колег, а німецькі виконавці відчули українську емоційність виконання. На фото: Амелі Вальнер (Amelie Wallner) та Олександра Мороз (праворуч) - скрипальки-концертмейстерки німецько-українського молодіжного симфонічного оркестру.
Фоторепортаж: Об'єднала музика - німецько-український молодіжний оркестр виступив у Бонні
"Наша мова - це музика"
"Попри певний мовний бар'єр, ми впоралися. Адже музика - це і є наша мова", - розповідає 19-річний Тарас Гудзеляк про досвід гри в оркестрі. На фото: група флейтистів німецько-українського молодіжного симфонічного оркестру - німці Антоніа Хейне (Antonia Heyne) і Марвін Мох (Marvin Moch) та українець Тарас Гудзеляк (праворуч).
Фоторепортаж: Об'єднала музика - німецько-український молодіжний оркестр виступив у Бонні
Наймолодша учасниця
Ольга Титаренко - наймолодша українська оркестрантка. 12-річна дівчинка - родом з Макіївки. Через війну на Донбасі її родина була вимушена переїхати до Києва. "Я вперше граю в оркестрі, - каже юна скрипачка. - І це мої перші закордонні гастролі. Коли ми граємо разом, панує надзвичайна атмосфера". На фото: скрипачки Клара Шмітц (Clara Schmitz) та Ольга Титаренко (праворуч).
Фоторепортаж: Об'єднала музика - німецько-український молодіжний оркестр виступив у Бонні
Гармонійний тандем
Між молодими оркестрантами вже зав'язалася дружба. Віолончелісти Йозеф Драгус (Josef Drăguş) та Костянтин Тромницький ( на фото праворуч) почали товаришувати ще після перших спільних репетицій в Україні. "Він талановитий музикант та класний хлопець. Я взагалі не відчуваю між нами кордонів", - розповів Костянтин.
Фоторепортаж: Об'єднала музика - німецько-український молодіжний оркестр виступив у Бонні
"Дедалі більше хочу залишитись в Україні"
19-річна фаготистка Аліна розмірковує: "Раніше я дуже хотіла переїхати закордон, але тепер дедалі більше хочу залишитись в Україні. У мене є велике бажання здобути кращий європейський досвід та використовувати його заради розвитку нашої країні", - поділилась своїми думками українка.
Фоторепортаж: Об'єднала музика - німецько-український молодіжний оркестр виступив у Бонні
Вибухове поєднання
"Я сподіваюсь, що після проекту наші юні таланти залишаться не тільки друзями, але в майбутньому зможуть стати один одному порадниками, а, можливо, й навіть партнерами", - говорить про дружбу молодих німців та українців керівник Федеративного молодіжного оркестру Німеччини Зенке Ленц (Sönke Lentz). На фото: Уве Маттес (Uwe Mattes), Марк Браварнюк (у центрі) та Богдан Томчук (праворуч).
Фоторепортаж: Об'єднала музика - німецько-український молодіжний оркестр виступив у Бонні
Німецько-українська програма концертів
Концертна програма складається з творів німецьких та українських композиторів. Потрійний концерт для скрипки, віолончелі та фортепіано з оркестром Людвіга ван Бетховена та твір Франца Ксавера Моцарта "Увертюра-симфонія ре мажор" - німецька частина концерту. Україна представлена симфонічною поемою "На берегах Вісли" Бориса Лятошинського та твором композитора Богдана Сегіна "Галицька фантазія".
Фоторепортаж: Об'єднала музика - німецько-український молодіжний оркестр виступив у Бонні
Культурна дипломатія
Директорка Бетховенського фестивалю Ніке Ваґнер (Nike Wagner), правнучка композитора Ріхарда Ваґнера та праправнучка Ференца Ліста, вражена від знайомства з молодими оркестрантами. "Ми знаємо, у якій складній ситуації зараз перебуває Україна, і ми хотіли б підтримати її на рівні мистецтва. Адже музика дає надію", - переконана Ваґнер.
Фоторепортаж: Об'єднала музика - німецько-український молодіжний оркестр виступив у Бонні
Жодних кордонів
"Я не відчуваю між нами жодних кордонів. І цього вічного комплексу меншовартості теж вже нема", - українська скрипачка Анастасія (у центрі) про свої враження від оркестру. Уже зараз до подальших планів ансамблю входять виступи під час днів української культури в Монако наступного року та можливе турне в Австрію, у Грац, за 2 роки. Наразі колектив перебуває у пошуку спонсорів.