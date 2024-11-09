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Українська диригентка Линів отримала премію у Баварії

Степан Смишляєв | Кирило Шестаков
9 листопада 2024 р.

Міністерство науки і мистецтв Баварії присудило відомій українській диригентці Оксані Линів культурну премію за постановку опери Вагнера.

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Оксана Линів (архівне фото)
Відома українська диригентка Оксана Линів отримала спеціальну нагороду Баварської премії в галузі культуриФото: picture alliance/dpa/Bayreuther Festspiele

Відома українка Оксана Линів отримала спеціальну нагороду Баварської премії в галузі культури (Kulturpreis Bayern) 2024 року за диригування оперою "Летючий голландець" Ріхарда Вагнера на Байройтському фестивалі влітку, повідомляє dpa у суботу, 9 листопада.

Линів вже давно відома у Баварії. У 2021 році вона стала першою жінкою-диригенткою в історії  Байройтського фестивалю - щорічного баварського заходу, на якому виконують твори Ріхарда Вагнера.

Тоді вона також була музичним керівником "Летючого голландця". З 2021 року вона щорічно бере участь у цьому заході.

"Посолка музики, яка долає кордони"

Міністр науки та мистецтва Баварії Маркус Блюме (Markus Blume), зазначив, що Линів є "посолкою музики, яка долає кордони та надихає покоління". "Оксана Линів - диригентка вищої категорії, музичний піонер і будівельниця мостів, яка надихає", - наголосив міністр.

46-річний річна Линів - володарка багатьох міжнародних музичних премій. У 2020 році вона була визнана найкращим диригентом світу за версією німецької премії Oper! Аwаrds. З 2022 року вона є музичним директором італійського театру Comunale di Bologna, що зробило її першою жінкою-головним диригентом оперного театру в Італії.

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