Постановкою "Летючого голландця" відкрився Байройтський фестиваль

Новою постановкою опери "Летючий голландець" у німецькій Баварії увечері в неділю, 25 липня, розпочався знаменитий музичний Байройтський фестиваль, присвячений композитору Ріхарду Ваґнеру (Richard Wagner). Уперше в історії фестивалю його диригентом виступила жінка - українка Оксана Линів. Нинішній фестиваль відкрився після вимушеної річної перерви у зв'язку з коронавірусом, повідомляє агенція dpa.

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Найпочеснішою гостею відкриття стала канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel), яка прибула на фестиваль незадовго до відкриття разом зі своїм чоловіком Йоахімом Зауером (Joachim Sauer). Нинішній фестиваль - останній для Меркель, яка є палкою прихильницею творів Вагнера, у якості канцлерки. На вході очільницю німецького уряду зустрів прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер (Markus Söder). Замість традиційного рукостискання політики в часи пандемії коронавірусу обмінялися поклонами.

Анґела Меркель з чоловіком та Маркус Зедер з жінкою на відкритті фестивалю

Також на цьогорічному відкритті не було традиційної червоної доріжки, а кількість відвідувачів, яка може перебувати в приміщенні на одному заході, обмежили 911 особами. Зазвичай же концертна зала вміщує близько двох тисяч глядачів. Крім того, охочі насолодитися музикою мають спершу зареєструватися для відвідування фестивалю і бути повністю вакцинованими, такими, що перехворіли на COVID-19, чи надати негативний тест на коронавірус.

Через скасування фестивалю минулого року заплановану нову постановку циклу з чотирьох епічних опер Вагнера "Перстень нібелунга" було перенесено на 2022 рік. Фестиваль триватиме до 25 серпня.