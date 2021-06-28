 Байройт-2021: Ваґнер на тлі катастроф | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 23.07.2021

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Культура й стиль життя

Байройт-2021: Ваґнер на тлі катастроф

Попри пандемію у світі та повінь століття в Німеччині, легендарний фестиваль Ріхарда Ваґнера відбудеться. І навіть обіцяє стати епохальним. Уперше диригенткою виступить жінка - українка Оксана Линів.

Фестшпільгаус у Байройті

Фестшпільгаус у Байройті - концертний зал, у якому відбувається фестиваль

У неділю, 25 липня, на Зеленому пагорбі в Байройті відкриється традиційний фестиваль - Bayreuther Festspiele, заснований композитором Ріхардом Ваґнером (Richard Wagner) для виконання винятково його власних опер. Фестиваль, який уперше відбувся в 1876 році, відзначить свій 145-й сезон за присутності глядачів - хоч їх і буде удвічі менше, замість приблизно двох тисяч у залі Фестшпільгауса зможуть зайняти місця приблизно 900 осіб.

Вже сама ця новина, на яку весь музичний світ з нетерпінням чекав аж до початку червня, є сенсаційною. Торік фестиваль довелося скасувати, така ж доля могла спіткати захід і в цьому сезоні.

Катаріна Ваґнер

Катаріна Ваґнер

"Ми мріяли про безпосередню зустріч з публікою, про диво "живого музикування", і це диво відбудеться", - раділа в інтерв'ю DW керівниця фестивалю і правнучка композитора Катаріна Ваґнер (Katharina Wagner).

Потенціал сенсаційності мають цього року й інші події фестивалю: це і дебют першої за майже півтора століття існування Байройта жінки-диригентки, українки Оксани Линів, і постановка "Летючого Голландця" від російської зірки оперної режисури Дмитра Чернякова, і "Валькірія", "намальована" патріархом віденського акціонізму Германном Нічем (Hermann Nitsch), і "Золото Рейну" у вигляді лялькового театру, а також безліч інших нетривіальних форматів у зверненні до творчості Ваґнера.

Саме час "подякувати" вірусу за довгоочікуване оновлення найбільш традиційного й консервативного з музичних фестивалів Європи. Про головні події - коротко і по черзі.

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Безпрецедентні заходи безпеки

Хоча червоного килима і традиційного дефіле знаменитостей на чолі з канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель (Angela Merkel) цього року не буде (пандемія не дозволяє), вже сам факт проведення фестивалю можна вважати подвигом з боку його організаторів і керівників.

Меркель і Зауер, 2009 рік

Байройт-2021 мав стати її останнім світським виходом: Анґела Меркель з чоловіком Йоахімом Зауером (Joachim Sauer) у Байройті, 2009 рік

Мабуть, немає іншого музичного заходу, настільки складного для реалізації в епоху пандемії, як фестиваль у Байройті: проблеми створюють і неймовірно тісний старовинний театр - Фестшпільгаус, куди публіка зазвичай набивається, як оселедці в бочку, і відсутність сучасної вентиляції, і гігантський музичний апарат, необхідний для виконання монументальних опер Ваґнера. Максимальний склад оркестру й потужний хор, десятки солістів і ціла армія гримерів, освітлювачів, помрежів та іншого театрального люду - на Зеленому пагорбі щодня трудяться до пів тисячі людей, здебільшого - фанатів Ваґнера, які приїздять до Байройта з усього світу.

Керівництво фестивалю розробило і неухильно виконує найсуворіші правила, мета яких - гарантувати здоров'я музикантів і публіки. Крім уже традиційних заходів на кшталт щоденного тестування всіх без винятку, карантину для новоприбулих і суворого дотримання правил соціальної дистанції, це і нетривіальні рішення: так, гігантський фестивальний хор (140 осіб, серед них - представники двох десятків націй, від Росії до Південної Кореї та Бразилії) розділили на дві частини по 70 осіб.

Співи за склом

Співи за склом: хорова зала в Байройті обладнана індивідуальними кабінами для співу

Половина з них виступає на сцені "беззвучно", лише розкриваючи рот - тобто, по суті, виконуючи функції мімансу. Друга частина - співає, але перебуваючи не на сцені, а в хоровому залі, обладнаному індивідуальними кабінами для співу. Завдяки мистецтву режисерів, звук без спотворень транслюється на сцену і в зал. Таким чином має бути знижений ризик зараження під час колективного співу.

Російсько-український тандем і жінка за диригентським пультом

Ще задовго до початку фестивалю світова преса почала радіти з приводу втішної новини з Байройта: дебюту за диригентським пультом жінки-диригентки. Ця честь випала 43-річній українці Оксані Линів. За плечима уродженки містечка Броди піді Львовом - блискуча інтернаціональна кар'єра, серед етапів якої - навчання у Дрездені, робота в Одеському оперному театрі і створення Молодіжного оркестру України (YSOU).

Попри хвилювання перед прем'єрою, Оксана Линів не втратила і в Байройті почуття гумору і повідомила DW, що у неї якраз "правильний зріст" для легендарної оркестрової ями, що йде під сцену театру: вона може диригувати тут стоячи, як сам Ваґнер, зріст якого становив 166 сантиметрів. Тому більш "масштабним" колегам-чоловікам доводиться диригувати тут сидячи, що "не є оптимально для енергетики та емоції опер Ваґнера", вважає Линів. Прем'єра опери 25 липня транслюватиметься у прямому ефірі (аудіо і відео) каналом BR-Klassik.

Не перший день разом: Оксана Линів і Дмитро Черняков

Не перший день разом: Оксана Линів і Дмитро Черняков

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Байройтський інтернаціонал

Не менш прикметним є й те, що українка Линів реалізує прем'єрний проєкт фестивалю в тандемі з колегою з Росії - зіркою світової оперної режисури Дмитром Черняковим, який також дебютує на Зеленому пагорбі. Російська мова стала робочою для постановчої команди: адже крім Чернякова та Линів у проєкті беруть участь Асмік Григорян (вона виконає партію Сент) і Марина Пруденська (уродженка Петербурга виступить у партії Марі).

Асмік, дочка литовського сопрано Ірени Мількевічуте і вірменського тенора Гегама Григоряна (а також дружина російського оперного режисера Василя Бархатова), вважає себе, у першу чергу, литовською співачкою - "ця країна виростила мене і дала мені все", говорить Асмік в інтерв'ю DW. Але відмінно почувається в інтернаціональній команді.

Асмік Григорян

Асмік Григорян: нова Сента в Байройті

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"Діти, творіть нове!"

...закликав Ріхард Ваґнер своїх сучасників і нащадків - і наводив у ролі великого реформатора опери особистий приклад. Цього року в Байройті "нового" більше, ніж будь-коли.

Хоча нову постановку "Персня Нібелунга", циклу з чотирьох опер, довелося відкласти ще на рік, вже в цьому сезоні молодий фінський маестро П'єтарі Інкінен, якому доручено новий "Перстень", диригуватиме центральну оперу тетралогії - "Валькірію".

Германн Ніч

Обіцяв обійтися "без крові": акціоніст Германн Ніч

Виконання можна було б називати концертним, якби не рішення запросити Германна Ніча, 83-річного патріарха віденського акціонізму, супроводжувати музику Ваґнера перформансом. Ваґнеріанець Ніч і його асистенти створюватимуть експресивний живопис прямо на сцені під музику. "Моя мистецька акція відображатиме барвистість музики Ваґнера", - пообіцяв Ніч у розмові з DW.

В очікуванні оперного "Персня" наступного року своє бачення "Золота Рейну" представить майстер лялькового театру австрієць Ніколаус Габ'ян (Nikolaus Habjan), американець Джей Шайб створить мультимедійний проєкт за мотивами "Зігфріда", а японка Тіхару Сіота - інсталяцію, натхненну "Смертю богів" . Цей розгул фантазії на теми Ваґнера можна буде спостерігати в парку навколо Фестшпільгаусу без квитків - але, звичайно, за дотримання всіх правил, прописаних пандемією.

Дивитись відео 03:40

Ріхард Ваґнер - геній та антисеміт

  • Театр Ґете у Бад Лаухштедті

    10 найкрасивіших старовинних театрів Німеччини

    Театр Ґете

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  • Театр у Путбусі на острові Рюґен

    10 найкрасивіших старовинних театрів Німеччини

    Путбус на Рюґені

    "Своє" місто Путбус нащадок давнього князівського роду Вільгельм Мальте І звелів побудувати на північнонімецькому острові Рюген. Як і має бути в кожному порядному місті, 1821 року у острівній резиденції відкрився театр. 1998 року, після багаторічного маштабного ремонту, будівля засяяла по-новому. Відтоді більше 300 вистав щорічно тішать душі театралів.

  • Театр у стилі рококо у Шветцинґені

    10 найкрасивіших старовинних театрів Німеччини

    Театр в стилі рококо

    Палацовий театр у стилі рококо, побудований у 1752 році в Шветцинґені, - найдавніший з багатоярусних театрів Європи, що збереглися до сьогодні. Театр вирізняється чудовою акустикою та унікальною сценою. Коли її задня стіна розчиняється - перед глядачами "оживає" декорація - панорама розкішного парку. Найважливіша подія року в театрі - осінній фестиваль Моцарта.

  • Театр у палаці Людвіґсбург

    10 найкрасивіших старовинних театрів Німеччини

    Палацовий театр у Людвіґсбурзі

    Театр у Людвіґсбурзі побудували у резиденції герцогів (згодом королів) Вюртембергських. За наказом короля Фрідріха І у 1812 році глядацьку залу театру оформили в стилі класицизму. До наших днів майже цілком збереглися оздоблення та сценічна техніка старовинної будівлі, так само як і розкішна люстра, яка піднімається перед спектаклями, щоб не заважати глядачам верхніх ярусів.

  • Театр Экгофа у місті Ґота

    10 найкрасивіших старовинних театрів Німеччини

    На честь видатного актора

    Наймасштабніший палацовий комплекс епохи раннього бароко у Німеччині - Фріденштайн у місті Ґота відіграв вирішальну роль в історії театрального мистецтва. Тут розташовано найстаріший бароковий театр світу, названий на честь видатного німецького актора Конрада Екгофа. Його відкрили у 1681 році.

  • Театр у Нойбранденбурзі

    10 найкрасивіших старовинних театрів Німеччини

    Зала на 190 глядачів

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  • Театр в Мейнінгені

    10 найкрасивіших старовинних театрів Німеччини

    Театральний музей у Мейнінгені

    Саксонського герцога Ґеорґа ІІ назвали "театральним герцогом". Мейнінгенським театром займався він особисто, і саме під його керівництвом спектаклі припинили бути бенефісом зірок та примадон. У театрі створили чудовий ансамбль, відпрацьовували масові сцени, усе у виставах відповідало єдиному задуму. 280 оригінальних декорацій ілюструють розвиток театрального мистецтва.

  • Аматорський театр у Кохберзі

    10 найкрасивіших старовинних театрів Німеччини

    Аматорський театр у Кохберзі

    Аматорський театр - частина архітектурного ансамблю палацу Кохберг із пишним парком навколо. Маєток неподалік від Веймара за часів Ґете належав Шарлотті фон Штайн, яка і організувала тут театр. Будівля зведена у 1800 році розрахована лише на 75 глядачів. І зараз, після її реставрації, влітку тут дають вистави для туристів.

  • Театр Ваґнера у Байройті

    10 найкрасивіших старовинних театрів Німеччини

    Театр Ваґнера у Байройті

    Байройтський фестивальний театр - імовірно, найвідоміший театр Німеччини. Його побудували у 1872-76 роках під керівництвом самого Ріхарда Ваґнера. Під його ім’ям тут щорічно проходить фестиваль, репертуар якого складають опери видатного німецького композитора.

  • Ляльковий театр у Кельні

    10 найкрасивіших старовинних театрів Німеччини

    Ляльковий театр у Кельні

    Актори цього театру в Кельні - ляльки - символ "типових" городян давніх часів. Серед них - власне пустун Хеннесхен, його подружка Бербельхен, простак Тюннес і пройдисвіт Шель. Театр "для глядачів великих та малих, а також для всієї родини" засновано 1802 року, він і по сьогодні робить аншлаги.

    Автор: Інґа Ваннер, Олександра Марченко


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