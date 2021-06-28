Байройт-2021: Ваґнер на тлі катастроф

У неділю, 25 липня, на Зеленому пагорбі в Байройті відкриється традиційний фестиваль - Bayreuther Festspiele, заснований композитором Ріхардом Ваґнером (Richard Wagner) для виконання винятково його власних опер. Фестиваль, який уперше відбувся в 1876 році, відзначить свій 145-й сезон за присутності глядачів - хоч їх і буде удвічі менше, замість приблизно двох тисяч у залі Фестшпільгауса зможуть зайняти місця приблизно 900 осіб.

Вже сама ця новина, на яку весь музичний світ з нетерпінням чекав аж до початку червня, є сенсаційною. Торік фестиваль довелося скасувати, така ж доля могла спіткати захід і в цьому сезоні.

Катаріна Ваґнер

"Ми мріяли про безпосередню зустріч з публікою, про диво "живого музикування", і це диво відбудеться", - раділа в інтерв'ю DW керівниця фестивалю і правнучка композитора Катаріна Ваґнер (Katharina Wagner).

Потенціал сенсаційності мають цього року й інші події фестивалю: це і дебют першої за майже півтора століття існування Байройта жінки-диригентки, українки Оксани Линів, і постановка "Летючого Голландця" від російської зірки оперної режисури Дмитра Чернякова, і "Валькірія", "намальована" патріархом віденського акціонізму Германном Нічем (Hermann Nitsch), і "Золото Рейну" у вигляді лялькового театру, а також безліч інших нетривіальних форматів у зверненні до творчості Ваґнера.

Саме час "подякувати" вірусу за довгоочікуване оновлення найбільш традиційного й консервативного з музичних фестивалів Європи. Про головні події - коротко і по черзі.

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Безпрецедентні заходи безпеки

Хоча червоного килима і традиційного дефіле знаменитостей на чолі з канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель (Angela Merkel) цього року не буде (пандемія не дозволяє), вже сам факт проведення фестивалю можна вважати подвигом з боку його організаторів і керівників.

Байройт-2021 мав стати її останнім світським виходом: Анґела Меркель з чоловіком Йоахімом Зауером (Joachim Sauer) у Байройті, 2009 рік

Мабуть, немає іншого музичного заходу, настільки складного для реалізації в епоху пандемії, як фестиваль у Байройті: проблеми створюють і неймовірно тісний старовинний театр - Фестшпільгаус, куди публіка зазвичай набивається, як оселедці в бочку, і відсутність сучасної вентиляції, і гігантський музичний апарат, необхідний для виконання монументальних опер Ваґнера. Максимальний склад оркестру й потужний хор, десятки солістів і ціла армія гримерів, освітлювачів, помрежів та іншого театрального люду - на Зеленому пагорбі щодня трудяться до пів тисячі людей, здебільшого - фанатів Ваґнера, які приїздять до Байройта з усього світу.

Керівництво фестивалю розробило і неухильно виконує найсуворіші правила, мета яких - гарантувати здоров'я музикантів і публіки. Крім уже традиційних заходів на кшталт щоденного тестування всіх без винятку, карантину для новоприбулих і суворого дотримання правил соціальної дистанції, це і нетривіальні рішення: так, гігантський фестивальний хор (140 осіб, серед них - представники двох десятків націй, від Росії до Південної Кореї та Бразилії) розділили на дві частини по 70 осіб.

Співи за склом: хорова зала в Байройті обладнана індивідуальними кабінами для співу

Половина з них виступає на сцені "беззвучно", лише розкриваючи рот - тобто, по суті, виконуючи функції мімансу. Друга частина - співає, але перебуваючи не на сцені, а в хоровому залі, обладнаному індивідуальними кабінами для співу. Завдяки мистецтву режисерів, звук без спотворень транслюється на сцену і в зал. Таким чином має бути знижений ризик зараження під час колективного співу.

Російсько-український тандем і жінка за диригентським пультом

Ще задовго до початку фестивалю світова преса почала радіти з приводу втішної новини з Байройта: дебюту за диригентським пультом жінки-диригентки. Ця честь випала 43-річній українці Оксані Линів. За плечима уродженки містечка Броди піді Львовом - блискуча інтернаціональна кар'єра, серед етапів якої - навчання у Дрездені, робота в Одеському оперному театрі і створення Молодіжного оркестру України (YSOU).

Попри хвилювання перед прем'єрою, Оксана Линів не втратила і в Байройті почуття гумору і повідомила DW, що у неї якраз "правильний зріст" для легендарної оркестрової ями, що йде під сцену театру: вона може диригувати тут стоячи, як сам Ваґнер, зріст якого становив 166 сантиметрів. Тому більш "масштабним" колегам-чоловікам доводиться диригувати тут сидячи, що "не є оптимально для енергетики та емоції опер Ваґнера", вважає Линів. Прем'єра опери 25 липня транслюватиметься у прямому ефірі (аудіо і відео) каналом BR-Klassik.

Не перший день разом: Оксана Линів і Дмитро Черняков

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Байройтський інтернаціонал

Не менш прикметним є й те, що українка Линів реалізує прем'єрний проєкт фестивалю в тандемі з колегою з Росії - зіркою світової оперної режисури Дмитром Черняковим, який також дебютує на Зеленому пагорбі. Російська мова стала робочою для постановчої команди: адже крім Чернякова та Линів у проєкті беруть участь Асмік Григорян (вона виконає партію Сент) і Марина Пруденська (уродженка Петербурга виступить у партії Марі).

Асмік, дочка литовського сопрано Ірени Мількевічуте і вірменського тенора Гегама Григоряна (а також дружина російського оперного режисера Василя Бархатова), вважає себе, у першу чергу, литовською співачкою - "ця країна виростила мене і дала мені все", говорить Асмік в інтерв'ю DW. Але відмінно почувається в інтернаціональній команді.

Асмік Григорян: нова Сента в Байройті

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"Діти, творіть нове!"

...закликав Ріхард Ваґнер своїх сучасників і нащадків - і наводив у ролі великого реформатора опери особистий приклад. Цього року в Байройті "нового" більше, ніж будь-коли.

Хоча нову постановку "Персня Нібелунга", циклу з чотирьох опер, довелося відкласти ще на рік, вже в цьому сезоні молодий фінський маестро П'єтарі Інкінен, якому доручено новий "Перстень", диригуватиме центральну оперу тетралогії - "Валькірію".

Обіцяв обійтися "без крові": акціоніст Германн Ніч

Виконання можна було б називати концертним, якби не рішення запросити Германна Ніча, 83-річного патріарха віденського акціонізму, супроводжувати музику Ваґнера перформансом. Ваґнеріанець Ніч і його асистенти створюватимуть експресивний живопис прямо на сцені під музику. "Моя мистецька акція відображатиме барвистість музики Ваґнера", - пообіцяв Ніч у розмові з DW.

В очікуванні оперного "Персня" наступного року своє бачення "Золота Рейну" представить майстер лялькового театру австрієць Ніколаус Габ'ян (Nikolaus Habjan), американець Джей Шайб створить мультимедійний проєкт за мотивами "Зігфріда", а японка Тіхару Сіота - інсталяцію, натхненну "Смертю богів" . Цей розгул фантазії на теми Ваґнера можна буде спостерігати в парку навколо Фестшпільгаусу без квитків - але, звичайно, за дотримання всіх правил, прописаних пандемією.

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