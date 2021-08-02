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Ріхард Ваґнер

Ріхард Вґгнер - німецький композитор. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ріхард Ваґнер".

Своєю творчістю німецький композитор Ріхард Ваґнер (1813-1883) зробив великий внесок в оновлення європейської музики в 19-му столітті. Ріхард Ваґнер відомий передусім своїми операми. Він сам говорив про свої опери як про "музичні драми". До найвизначніших його творів належать опери "Летючий голландець", "Лоенгрін", "Тристан та Ізольда", цикл опер "Перстень Нібелунга". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Як українська диригентка Оксана Линів підкорила Європу (відео)

Як українська диригентка Оксана Линів підкорила Європу (відео) 02.08.2021

Оксана Линів - супержінка з видатним талантом і темпераментом. Так її називають музичні критики. Жодній диригентці у світі не вдавалось досягти того, що змогла вона. DW зняла фільм про знамениту українку.

Сім речей, які варто знати про Ріхарда Ваґнера

Сім речей, які варто знати про Ріхарда Ваґнера 25.07.2021

Завдяки Байротському фестивалю ім'я німецького композитора Ріхарда Ваґнера стало відомим на весь світ. Але хто знає, що він іще у школі писав п'єси та часто мав справу з безгрошів'ям?
Перша диригентка на Байройтському фестивалі Оксана Линів: Вишиванки допомагають зберегти ідентичність на чужині

Перша диригентка на Байройтському фестивалі Оксана Линів: Вишиванки допомагають зберегти ідентичність на чужині 24.07.2021

Уперше на всесвітньо відомому Байройтському фестивалі диригуватиме жінка. Українка Оксана Линів розповіла DW про свої враження та очікування від фестивалю.
Байройт-2021: Ваґнер на тлі катастроф

Байройт-2021: Ваґнер на тлі катастроф 23.07.2021

Попри пандемію у світі та повінь століття в Німеччині, легендарний фестиваль Ріхарда Ваґнера відбудеться. І навіть обіцяє стати епохальним. Уперше диригенткою виступить жінка - українка Оксана Линів.
Сім міфів про Байройт

Сім міфів про Байройт 25.07.2018

25 липня відкривається Байройтський фестиваль - найбільший оперний фестиваль Німеччини. Жоден культурний форум у світі не овіяний такою кількістю легенд і забобонів.
Ваґнерівський фестиваль у Байройті: з червоним килимком і без скандалів

Ваґнерівський фестиваль у Байройті: з червоним килимком і без скандалів 24.07.2017

Цьогорічний фестиваль у Байройті відзначається тим, що ваґнерівський клан, як не дивно, не свариться. А у новій постановці "Мейстерзингерів" Ваґнера ідеться про нацистську спадщину.
Байройтський фестиваль відкрився під посиленими заходами безпеки

Байройтський фестиваль відкрився під посиленими заходами безпеки 25.07.2016

Цього року фестиваль у баварському Байройті проходить без традиційного офіційного прийому та проходження гостей червоною доріжкою у день прем'єри через низку нападів на півдні Німеччини.
Ріхард Ваґнер та його жінки

Ріхард Ваґнер та його жінки 04.08.2015

Дамам було нелегко поруч з вередливим генієм. Втім, Ваґнера впродовж усього життя оточували чарівні жінки: дружини, кохані, музи.
Скандал і музика Вагнера: над Байройтом зібралися хмари

Скандал і музика Вагнера: над Байройтом зібралися хмари 25.07.2012

Фестиваль у Байройті ще до відкриття затьмарено скандалом. Російський співак не виконуватиме головну партію в «Летючому голландці». Але фестиваль все одно відкриється вчасно.