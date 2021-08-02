Ріхард Вґгнер - німецький композитор. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ріхард Ваґнер".

Своєю творчістю німецький композитор Ріхард Ваґнер (1813-1883) зробив великий внесок в оновлення європейської музики в 19-му столітті. Ріхард Ваґнер відомий передусім своїми операми. Він сам говорив про свої опери як про "музичні драми". До найвизначніших його творів належать опери "Летючий голландець", "Лоенгрін", "Тристан та Ізольда", цикл опер "Перстень Нібелунга". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.