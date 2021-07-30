 Як українська диригентка Оксана Линів підкорила Європу (відео) | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 02.08.2021

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Культура й стиль життя

Як українська диригентка Оксана Линів підкорила Європу (відео)

Оксана Линів - супержінка з видатним талантом і темпераментом. Так її називають музичні критики. Жодній диригентці у світі не вдавалось досягти того, що змогла вона. DW зняла фільм про знамениту українку.

Dirigentin Oksana Jaroslawiwna Lyniw

Українська диригентка Оксана Линів

"Музика Ваґнера - це, гадаю, доволі сильний наркотик, - розповідає Оксана Линів посміхаючись. - Якщо ти це раз спробував, то тобі цього вже бракує. Я навіть якось написала у Фейсбуку, що коли диригуєш Вагнера, то в тебе відчуття, що ти маєш палаюче повітря під руками." Дивіться документальний фільм DW за посиланням: 

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