 Як Оксана Линів повертає Галичину на культурну карту Європи (відео) | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 05.10.2020

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Культура й стиль життя

Як Оксана Линів повертає Галичину на культурну карту Європи (відео)

Уперше диригенткою на всесвітньо відомому Байройтському фестивалі у 2021 буде жінка - українка Оксана Линів. У ексклюзиві DW вона розповідає про свої витоки та історичні переплетіння між Україною та Західною Європою.

Оксана Линів у рідних Бродах (LvivMozArt)

Оксана Линів у рідних Бродах

"Це те місто, в якому я народилася. І сюди я мушу повертатися. Чим далі я від'їжджаю, тим сильніше відчуваю зв'язок з ним. Це наче джерело, біля якого мусиш зупинитися після довгого забігу, щоб випити півлітра свіжої води, набратися нової енергії. І тоді ти готовий досягати нових цілей та підкорювати наступну Бастилію", - так про своє рідне місто Броди розповідає відома у всій Європі диригентка Оксана Линів. DW супроводило українку під час незвичного концерту на батьківщині.

 

DW.COM

Диригенткою на Байройтському фестивалі вперше стане жінка - українка Оксана Линів

Наступного року на всесвітньо відомому Байройтському фестивалі вперше диригуватиме жінка. Нею стане українка Оксана Линів.  

LvivMozArt: як диригентка Оксана Линів змінює культурний ландшафт Галичини

Фестивалю LvivMozArt лише три роки, однак він уже став подією першої величини в Україні. Його засновниця - диригентка Оксана Линів - цього разу запросила поціновувачів класичної музики до Бродів на Львівщині.  

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Диригенткою на Байройтському фестивалі вперше стане жінка - українка Оксана Линів 21.09.2020

Наступного року на всесвітньо відомому Байройтському фестивалі вперше диригуватиме жінка. Нею стане українка Оксана Линів.

Ukraine | LvivMozArt | Oksana Lyniv

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Фестивалю LvivMozArt лише три роки, однак він уже став подією першої величини в Україні. Його засновниця - диригентка Оксана Линів - цього разу запросила поціновувачів класичної музики до Бродів на Львівщині.

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Як Оксана Линів повертає Галичину на культурну карту Європи (02.10.2020)

Уперше диригенткою на всесвітньо відомому Байройтському фестивалі у 2021 буде жінка - українка Оксана Линів. У ексклюзиві DW 42-річна уродженка Львівщини розповідає про своє рідне місто Броди, багатокультурну Галичину та історичні переплетіння між Україною та Західною Європою.  

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