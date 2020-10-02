Як Оксана Линів повертає Галичину на культурну карту Європи (відео)

"Це те місто, в якому я народилася. І сюди я мушу повертатися. Чим далі я від'їжджаю, тим сильніше відчуваю зв'язок з ним. Це наче джерело, біля якого мусиш зупинитися після довгого забігу, щоб випити півлітра свіжої води, набратися нової енергії. І тоді ти готовий досягати нових цілей та підкорювати наступну Бастилію", - так про своє рідне місто Броди розповідає відома у всій Європі диригентка Оксана Линів. DW супроводило українку під час незвичного концерту на батьківщині.