Головною диригенткою на Байройтському фестивалі вперше стане жінка - українка Оксана Линів

Наступного року диригенткою на всесвітньо відомому Байройтському фестивалі вперше стане жінка. Як повідомила директорка фестивалю Катаріна Ваґнер (Katharina Wagner), нею стане українка, головна диригентка Опери і філармонічного оркестру в австрійському Граці Оксана Линів, інформує газета Welt у номері за понеділок, 21 вересня.

Під керівництвом Линів буде виконана опера "Летучий голландець". Режисером вистави стане росіянин Дмитро Черняков, який також стане дебютантом на Байройтському фестивалі.

Цього року Байройтський фестиваль, на якому виконують твори німецького композитора 19-го століття Ріхарда Ваґнера (Richard Wagner), вперше в післявоєнній історії скасували через пандемію коронавірусу. Однак наступного року захід має відбутися, впевнена Катаріна Ваґнер. "З боку акціонерів є абсолютна воля зробити фестиваль у 2021 році можливим", - сказала вона. Директорка фестивалю зазначила, що він відбудеться за всіма необхідними безпековими нормами.

Линів зазначила, що "є щось особливе в тому, що вона стане першою жінкою, яка диригуватиме в цьому чарівному місці" з часу заснування Байройтського фестивалю. "Ріхард Вагнер написав для жінок важливі та визначальні ролі у своїх операх та зобразив їх надзвичайно емансипованими. Ось чому, я думаю, він би пишався тим, що майже через 140 років після його смерті жінка вперше втілить в життя його чудову музику", - сказала Линів в коментарі DW.

Оксана Линів народилася в Бродах на Львівщині в сім'ї музикантів. Її викладачі у Львівській музичній академії радили їй відмовитись від "нежіночої" професії диригента і замість цього рекомендували їй грати на флейті. Втім, вона не дослухалася до їхніх порад. З 2008 по 2013 рік диригентка очолювала Одеський оперний театр.

Линів продовжила свою кар'єру в Західній Європі асистенткою Кирила Петренка в Баварській державній опері в Мюнхені. У 2017 році вона стала першою жінкою, яка обійняла посаду музичного керівника опери в Граці.

Дивитись відео 03:48 Поділитись Диригентка Оксана Линів: Німці вчать, як грати Моцарта, а українці - Лятошинського (08.09.2017) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/2jZlw Диригентка Оксана Линів: Німці вчать, як грати Моцарта, а українці - Лятошинського (08.09.2017)