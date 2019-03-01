Головною диригенткою на Байройтському фестивалі вперше стане жінка - українка Оксана Линів
Наступного року на всесвітньо відомому Байройтському фестивалі вперше диригуватиме жінка. Нею стане українка, головна диригентка Опери і філармонічного оркестру в австрійському Граці Оксана Линів.
Оксана Линів
Наступного року диригенткою на всесвітньо відомому Байройтському фестивалі вперше стане жінка. Як повідомила директорка фестивалю Катаріна Ваґнер (Katharina Wagner), нею стане українка, головна диригентка Опери і філармонічного оркестру в австрійському Граці Оксана Линів, інформує газета Welt у номері за понеділок, 21 вересня.
Під керівництвом Линів буде виконана опера "Летучий голландець". Режисером вистави стане росіянин Дмитро Черняков, який також стане дебютантом на Байройтському фестивалі.
Цього року Байройтський фестиваль, на якому виконують твори німецького композитора 19-го століття Ріхарда Ваґнера (Richard Wagner), вперше в післявоєнній історії скасували через пандемію коронавірусу. Однак наступного року захід має відбутися, впевнена Катаріна Ваґнер. "З боку акціонерів є абсолютна воля зробити фестиваль у 2021 році можливим", - сказала вона. Директорка фестивалю зазначила, що він відбудеться за всіма необхідними безпековими нормами.
Линів зазначила, що "є щось особливе в тому, що вона стане першою жінкою, яка диригуватиме в цьому чарівному місці" з часу заснування Байройтського фестивалю. "Ріхард Вагнер написав для жінок важливі та визначальні ролі у своїх операх та зобразив їх надзвичайно емансипованими. Ось чому, я думаю, він би пишався тим, що майже через 140 років після його смерті жінка вперше втілить в життя його чудову музику", - сказала Линів в коментарі DW.
Оксана Линів народилася в Бродах на Львівщині в сім'ї музикантів. Її викладачі у Львівській музичній академії радили їй відмовитись від "нежіночої" професії диригента і замість цього рекомендували їй грати на флейті. Втім, вона не дослухалася до їхніх порад. З 2008 по 2013 рік диригентка очолювала Одеський оперний театр.
Линів продовжила свою кар'єру в Західній Європі асистенткою Кирила Петренка в Баварській державній опері в Мюнхені. У 2017 році вона стала першою жінкою, яка обійняла посаду музичного керівника опери в Граці.
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Німецько-український мистецький місток
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Фоторепортаж: Об'єднала музика - німецько-український молодіжний оркестр виступив у Бонні
Ідейна натхненниця
Ідейною натхненницею Молодіжного симфонічного оркестру України стала відома диригентка Оксана Линів (на фото в центрі). Зараз вона очолює Оперу і філармонійний оркестр австрійського міста Грац. Линів об'єднала 30 кращих молодих талантів зі сходу та заходу України."Оркестр вже поєднав різні регіони України, тепер він може стати тим, що з'єднає Україну з Європою", - коментує Линів.
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Фоторепортаж: Об'єднала музика - німецько-український молодіжний оркестр виступив у Бонні
Екскурсія рідним містом Бетховена
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Фоторепортаж: Об'єднала музика - німецько-український молодіжний оркестр виступив у Бонні
Безцінний обмін досвідом
Українські музиканти навчилися точності й зосередженості підходу до гри від німецьких колег, а німецькі виконавці відчули українську емоційність виконання. На фото: Амелі Вальнер (Amelie Wallner) та Олександра Мороз (праворуч) - скрипальки-концертмейстерки німецько-українського молодіжного симфонічного оркестру.
Фоторепортаж: Об'єднала музика - німецько-український молодіжний оркестр виступив у Бонні
"Наша мова - це музика"
"Попри певний мовний бар'єр, ми впоралися. Адже музика - це і є наша мова", - розповідає 19-річний Тарас Гудзеляк про досвід гри в оркестрі. На фото: група флейтистів німецько-українського молодіжного симфонічного оркестру - німці Антоніа Хейне (Antonia Heyne) і Марвін Мох (Marvin Moch) та українець Тарас Гудзеляк (праворуч).
Фоторепортаж: Об'єднала музика - німецько-український молодіжний оркестр виступив у Бонні
Наймолодша учасниця
Ольга Титаренко - наймолодша українська оркестрантка. 12-річна дівчинка - родом з Макіївки. Через війну на Донбасі її родина була вимушена переїхати до Києва. "Я вперше граю в оркестрі, - каже юна скрипачка. - І це мої перші закордонні гастролі. Коли ми граємо разом, панує надзвичайна атмосфера". На фото: скрипачки Клара Шмітц (Clara Schmitz) та Ольга Титаренко (праворуч).
Фоторепортаж: Об'єднала музика - німецько-український молодіжний оркестр виступив у Бонні
Гармонійний тандем
Між молодими оркестрантами вже зав'язалася дружба. Віолончелісти Йозеф Драгус (Josef Drăguş) та Костянтин Тромницький ( на фото праворуч) почали товаришувати ще після перших спільних репетицій в Україні. "Він талановитий музикант та класний хлопець. Я взагалі не відчуваю між нами кордонів", - розповів Костянтин.
Фоторепортаж: Об'єднала музика - німецько-український молодіжний оркестр виступив у Бонні
"Дедалі більше хочу залишитись в Україні"
19-річна фаготистка Аліна розмірковує: "Раніше я дуже хотіла переїхати закордон, але тепер дедалі більше хочу залишитись в Україні. У мене є велике бажання здобути кращий європейський досвід та використовувати його заради розвитку нашої країні", - поділилась своїми думками українка.
Фоторепортаж: Об'єднала музика - німецько-український молодіжний оркестр виступив у Бонні
Вибухове поєднання
"Я сподіваюсь, що після проекту наші юні таланти залишаться не тільки друзями, але в майбутньому зможуть стати один одному порадниками, а, можливо, й навіть партнерами", - говорить про дружбу молодих німців та українців керівник Федеративного молодіжного оркестру Німеччини Зенке Ленц (Sönke Lentz). На фото: Уве Маттес (Uwe Mattes), Марк Браварнюк (у центрі) та Богдан Томчук (праворуч).
Фоторепортаж: Об'єднала музика - німецько-український молодіжний оркестр виступив у Бонні
Німецько-українська програма концертів
Концертна програма складається з творів німецьких та українських композиторів. Потрійний концерт для скрипки, віолончелі та фортепіано з оркестром Людвіга ван Бетховена та твір Франца Ксавера Моцарта "Увертюра-симфонія ре мажор" - німецька частина концерту. Україна представлена симфонічною поемою "На берегах Вісли" Бориса Лятошинського та твором композитора Богдана Сегіна "Галицька фантазія".
Фоторепортаж: Об'єднала музика - німецько-український молодіжний оркестр виступив у Бонні
Культурна дипломатія
Директорка Бетховенського фестивалю Ніке Ваґнер (Nike Wagner), правнучка композитора Ріхарда Ваґнера та праправнучка Ференца Ліста, вражена від знайомства з молодими оркестрантами. "Ми знаємо, у якій складній ситуації зараз перебуває Україна, і ми хотіли б підтримати її на рівні мистецтва. Адже музика дає надію", - переконана Ваґнер.
Фоторепортаж: Об'єднала музика - німецько-український молодіжний оркестр виступив у Бонні
Жодних кордонів
"Я не відчуваю між нами жодних кордонів. І цього вічного комплексу меншовартості теж вже нема", - українська скрипачка Анастасія (у центрі) про свої враження від оркестру. Уже зараз до подальших планів ансамблю входять виступи під час днів української культури в Монако наступного року та можливе турне в Австрію, у Грац, за 2 роки. Наразі колектив перебуває у пошуку спонсорів.