Музика Ваґнера у Байройті - для всіх

Щодня Рікардо з Італії стоїть перед будинком Байройтського оперного театру і тримає в руках картонну табличку з написом: "Шукаю квиток". І здебільшого йому щастить, каже він: навіть вдалося дістати квиток на прем'єру "Валькірії" - щоправда, без виду на сцену, але це для нього не має значення. "Музика просто фантастична, і сцена мені ні до чого", - каже Рікардо. До того ж, за його словами, він все одно не розуміє, що відбувається на сцені у нових постановках циклу "Перстень нібелунга", частиною якого є "Валькірія".

Близько 60 тисяч людей щорічно здійснюють паломництво на Зелений пагорб у Байройті, де в 1876 році вперше відбувся традиційний фестиваль Bayreuther Festspiele, заснований Ріхардом Ваґнером (Richard Wagner) виключно для виконання його власних опер. Третина гостей цього року приїхала з-за кордону, головним чином із США та Японії. Тим, хто хоче купити квиток сюди офіційним способом, здебільшого доводиться чекати своєї черги роками. Не кажучи про те, що коштують квитки недешево.

Зближення з новою аудиторією

Рікардо приїжджає до Байройта з Італії щороку вже 30 років поспіль: він - великий шанувальник Ваґнера. Тим часом Свен Фрідріх (Sven Friedrich), директор Музею Ріхарда Ваґнера в Байройті, зазначає, що сьогодні фестиваль все більше приваблює і нових прихильників. Минулого року через пандемію COVID-19 чимало квитків було повернуто в касу, особливо з-за кордону. Тоді керівництво фестивалю організувало продаж цих квитків через інтернет, і багатьом щасливчикам вдалося придбати їх. Можливість купити "гарячі квитки" на опери, включені до програми Байройтського фестивалю, через інтернет є і в цьому році.

Оперний театр у Байройті

Зближуючись з новою аудиторією, цього року Байройтський фестиваль випробує і нові формати. Так, під час цього музичного свята організують два безкоштовні концерти просто неба - за участю фестивального оркестру та відомих оперних співаків. На велику галявину в парку біля оперного театру може завітати кожен - потрібно лише прихопити з собою килимок або складаний стілець.

"Ми всі пережили два жахливі роки: спочатку сталася пандемія коронавірусу, а тепер іде ця жахлива війна", - каже, звертаючись до глядачів у своїй вітальній промові перед початком концерту, керівниця Байройтського фестивалю Катаріна Ваґнер (Katharina Wagner).

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Не лише для еліти

Про те, що ваґнерівські фестивалі в Байройті призначалися не лише для "красивих і багатих", а й для звичайних людей, з часом призабули. Тим часом Ріхард Ваґнер був зацікавлений у тому, щоб двері його нового оперного театру були відчинені для широкої публіки. З метою залучення публіки композитор використовував найнезвичайніші засоби, в чому можна переконатися на виставці "VolksWagner" ("Народний Ваґнер") у Музеї Ріхарда Ваґнера у Байройті.

Ексканцлерка ФРН Анґела Меркель щороку приїжджала на Байройтський фестиваль (архівне фото)

Ваґнер наважився навіть на те, щоб показати "Валькірію" з "Персня нібелунга" на цирковій арені. У спектаклі були задіяні циркові акробати і навіть тварини. Кажуть, що Ріхарду Ваґнеру ця постановка сподобалася. Композитор націлився тоді й на глядачів з інших країн - особисто подбав про те, щоб недорогі буклети до його опер продавалися на вокзалах та на морських пасажирських лайнерах.

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Музика Ваґнера у політиці націонал-соціалістів

Байройтська виставка VolksWagner (алюзія на автомобільну марку Volkswagen) розповідає, з одного боку, про те, як Ваґнер забезпечував собі популярність, а з іншого - про те, як політика та реклама використовували його музику та його роботи у своїх цілях. Ваґнер написав багато теоретичних робіт про музику, але не оминав і політику. Чого варті його політичні промови, які викликали чимало суперечок і в яких багато хто вбачав антисемітську спрямованість.

Звуки музики з "Польоту валькірій", прелюдії до ваґнерівського оперного циклу "Перстень нібелунга", супроводжували кадри нацистської кінохроніки, на яких була зафіксована висадка німецьких десантників на Криті під час Другої світової війни, після чого музику Ваґнера у всьому світі почали сприймати як войовничу й агресивну.

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Усі шляхи ведуть до Байройта

Проте є й інші асоціації з Ваґнером. Так, мільйони пар у всьому світі, починаючи з середини XIX століття і донині, одружуються під марш Ваґнера "Treulich geführt" ("Весільний хор") з третього акта опери "Лоенґрін". Його починають виконувати, коли до святкової зали заходить наречена.

В 2021 році Джей Шейб представив на Байройтському фестивалі віртуальну версію опери "Зіґфрід"

У 1977 році американський рок-музикант Міт Лоуф, який перебував під впливом музики Ріхарда Ваґнера, випустив свій дебютний студійний альбом Bat out of Hell ("Кажан з пекла"), на обкладинці і в композиціях якого міститься алюзія на символи й музику Ріхарда Ваґнера. Він став одним із альбомів, які найкраще продавалися в усьому світі.

З 2017 року в Обергаузені з успіхом продемонстрували мюзикл "Кажан з пекла" в постановці американця Джея Шейба - того самого, який візьметься за нову, перенесену у віртуальну реальність версію "Парсифалю" на Байройтському фестивалі в 2023 році. Таким чином директор фестивалю Катаріна Ваґнер хоче створити ще один магніт для залучення на Байройтський фестиваль "новеньких" з-поміж молоді. Так що всі шляхи ведуть… до Байройта.