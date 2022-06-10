Стартувало світове турне Ukrainian Freedom Orchestra

Ініціатива зі створення оркестру, що виступає проти війни, належить Метрополітен-опері Нью-Йорка (The Metropolitan opera) та Великому театру - Національній опері Варшави (Teatr Wielki - Opera Narodowa). Ukrainian Freedom Orchestra засновано на знак солідарності з жертвамивійни, яку проти України розв'язала Росія.

"Він є символом дивовижної сили та рішучості, виявлених народом України у тяжкі місяці війни, а також маяком надії на світ", - пояснює канадська диригентка Кері-Лінн Вілсон, у якої і виникла ідея створення оркестру. Вілсон має українське коріння, виросла у місті Вінніпег, де мешкає велика українська діаспора. Її прадід і прабабуся були іммігрантами з України і оселилися там на початку XX століття.

Канадська диригентка Кері-Лінн Вілсон

Вілсон має за плечима понад 20 років досвіду як диригентка. Вона працювала з кількома найвідомішими оркестрами світу, як-от з Лос-Анджелеським філармонічним оркестром та з Симфонічним оркестром Баварського радіо. Вілсон також диригувала оркестрами у великих оперних театрах, включаючи Ковент-Гарден у Лондоні, Баварську державну оперу та Великий театр у Москві. У цей важкий для України час вона об'єднала разом 75 українських музикантів, аби продемонструвати мистецьку єдність. За словами Вілсон, "цей оркестр уособлює художній голос і душу України".

Читайте також: "Євробачення-2023" проведуть у Великобританії від імені України

Музикантів-чоловіків звільнили від військового обов'язку

В оркестрі об'єдналися музиканти-біженці, виконавці українського походження з Європи та найкращі представники українських професійних оркестрів, зокрема Київської національної опери, оркестру Львівської філармонії, Національного симфонічного оркестру України та інших. Міністерство культури та інформаційної політики України підтримало цей проєкт, а міноборони звільнило музикантів-чоловіків від військового обов'язку на час гастролей. "Ми боремося на культурному фронті за свободу України", - наголосила Вілсон.

Репетиція Ukrainian Freedom Orchestra в Національній опері Польщі

На підготовку до турне музиканти мали лише 10 днів, інтенсивні репетиції проходили у приміщенні Національної опери у Варшаві. Після зустрічі з музикантами польський віцепрем'єр, міністр культури та національної спадщини Петро Глинський сказав, що Український оркестр свободи є третім українським оркестром, який підтримує Польща, для того, щоб музиканти могли вирушити у світове турне та грати у найбільших концертних залах світу. За словами міністра, це символ того, що неможливо бути байдужим до війни в Україні, і що ця країна відважно захищає не лише свій суверенітет, а й Польщу, і всю Європу, і весь цивілізований світ, демократичні цінності та свободу.

Російської музики у програмі немає

Музиканти виступатимуть у 13-ти найкращих концертних залах 12-ти міст світу, зокрема, у Берліні, Мюнхені, Гамбурзі, Амстердамі, Лондоні, Дубліні, Нью-Йорку та Вашингтоні. Під керівництвом диригентки Вілсон оркестр виконуватиме симфонію №9 мі мінор із "Нового Світу" Дворжака, твори Брамса, "Концерт №2 для фортепіано з оркестром фа мінор" Шопена за участю української піаністки Анни Федорової.

Українська піаністка Анна Федорова

Виконуватиметься і глибокодумна симфонія №7 відомого українського композитора Валентина Сильвестрова, який виїхав у березні 2022 року з Києва з дочкою та онукою. "Тепер ясно, як мало ми цінуємо часи, коли панує мир, і наскільки тендітна цивілізація", - сказав композитор в одному з інтерв'ю.

Читайте також: Твори Миколи Лисенка відкрили Лейпцизький фестиваль Баха-2022

Також у концертах очікується участь української оперної співачки (сопрано) Людмили Монастирської, яка заспіває арію Леонори з "Фіделіо" Бетховена: "О ні, тиране, не за тобою прийдешній день", - гімн людяності та миру перед лицем насильства та жорстокості. Твори російських композиторів вирішили не грати.

Оксана Линів: "Платформа особистих історій"

На сайті Метрополітен-опери деякі з учасників Ukrainian Freedom Orchestra прокоментували цей проєкт у емоційному відеоблозі.

Так, уродженка Львова Роксолана Калинець приєдналася до Freedom Orchestra, "щоб підтримати свою країну у цей скрутний час. Я хочу, щоб весь світ почув через музику, що ми хочемо жити у нашій прекрасній та вільній країні", - сказала вона.

Олег Мороз із Києва: "Музика - це мова для всіх. Це мова миру та добра, дружнього спілкування та підтримки. Наш концертний тур я хочу присвятити всім людям, які захищають суверенітет моєї країни".

Остап Попович, який працює у Національному театрі у Варшаві, вважає, що "музика веде до перемоги. Незважаючи на жахливі події в Україні, ми маємо продовжувати жити та творити, бути активними".

Ірині Соловей довелося тікати з Харкова разом із донькою, і вона сподівається, що "ця поїздка покаже всьому світу, що українці - дуже талановитий, працьовитий та освічений народ".

Зіркова українська диригентка Оксана Линів, яка цього літа знову працює на Ваґнерівському фестивалі в Байройті та гастролює Європою разом із заснованим нею Молодіжним симфонічним оркестром України, вітає ініціативу створення оркестру. В інтерв'ю DW вона зазначила: "Зараз існує дуже багато спонтанно організованих проєктів. Один із найважливіших з них - Freedom Orchestra Кері-Лінн Вілсон". Учасники оркестру - молоді музиканти. "Але в Україні зараз не можна регулярно виступати чи працювати професійно, тому чудово, що Вілсон спала на думку ідея зіграти цю чудову симфонічну програму", - вважає Линів.

Крім того, диригентка наголошує на важливості того, що музиканти не лише дають концерти, а й багато інтерв'ю. "Їм надається майданчик для розповіді особистих історій та переживань. Важливо, щоб у Європі та світі про ситуацію в Україні судили не лише за повідомленнями ЗМІ та діями політиків, а й через особисті історії людей та постраждалих сімей", - впевнена Линів.

Дивитись відео 11:34 Як Оксана Линів повертає Галичину на культурну карту Європи (02.10.2020)