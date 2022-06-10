 Стартувало світове турне Ukrainian Freedom Orchestra | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 29.07.2022

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Культура й стиль життя

Стартувало світове турне Ukrainian Freedom Orchestra

У Варшаві стартувало світове турне Ukrainian Freedom Orchestra, створеного на знак проти війни РФ в Україні. Музикантів-чоловіків Українського оркестру свободи на час гастролей звільнили від військового обов'язку.

Турне Ukrainian Freedom Orchestra почалося з виступу у Варшаві

Турне Ukrainian Freedom Orchestra почалося з виступу у Варшаві

Ініціатива зі створення оркестру, що виступає проти війни, належить Метрополітен-опері Нью-Йорка (The Metropolitan opera) та Великому театру - Національній опері Варшави (Teatr Wielki - Opera Narodowa). Ukrainian Freedom Orchestra засновано на знак солідарності з жертвамивійни, яку проти України розв'язала Росія.

"Він є символом дивовижної сили та рішучості, виявлених народом України у тяжкі місяці війни, а також маяком надії на світ", - пояснює канадська диригентка Кері-Лінн Вілсон, у якої і виникла ідея створення оркестру. Вілсон має українське коріння, виросла у місті Вінніпег, де мешкає велика українська діаспора. Її прадід і прабабуся були іммігрантами з України і оселилися там на початку XX століття. 

Канадська диригентка Кері-Лінн Вілсон

Канадська диригентка Кері-Лінн Вілсон

Вілсон має за плечима понад 20 років досвіду як диригентка. Вона працювала з кількома найвідомішими оркестрами світу, як-от з Лос-Анджелеським філармонічним оркестром та з Симфонічним оркестром Баварського радіо. Вілсон також диригувала оркестрами у великих оперних театрах, включаючи Ковент-Гарден у Лондоні, Баварську державну оперу та Великий театр у Москві. У цей важкий для України час вона об'єднала разом 75 українських музикантів, аби продемонструвати мистецьку єдність. За словами Вілсон, "цей оркестр уособлює художній голос і душу України".

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Музикантів-чоловіків звільнили від військового обов'язку

В оркестрі об'єдналися музиканти-біженці, виконавці українського походження з Європи та найкращі представники українських професійних оркестрів, зокрема Київської національної опери, оркестру Львівської філармонії, Національного симфонічного оркестру України та інших. Міністерство культури та інформаційної політики України підтримало цей проєкт, а міноборони звільнило музикантів-чоловіків від військового обов'язку на час гастролей. "Ми боремося на культурному фронті за свободу України", - наголосила  Вілсон.

Репетиція Ukrainian Freedom Orchestra в Національній опері Польщі

Репетиція Ukrainian Freedom Orchestra в Національній опері Польщі

На підготовку до турне музиканти мали лише 10 днів, інтенсивні репетиції проходили у приміщенні Національної опери у Варшаві. Після зустрічі з музикантами польський віцепрем'єр, міністр культури та національної спадщини Петро Глинський сказав, що Український оркестр свободи є третім українським оркестром, який підтримує Польща, для того, щоб музиканти могли вирушити у світове турне та грати у найбільших концертних залах світу. За словами міністра, це символ того, що неможливо бути байдужим до війни в Україні, і що ця країна відважно захищає не лише свій суверенітет, а й Польщу, і всю Європу, і весь цивілізований світ, демократичні цінності та свободу.

Російської музики у програмі немає

Музиканти виступатимуть у 13-ти найкращих концертних залах 12-ти міст світу, зокрема, у Берліні, Мюнхені, Гамбурзі, Амстердамі, Лондоні, Дубліні, Нью-Йорку та Вашингтоні. Під керівництвом диригентки Вілсон оркестр виконуватиме симфонію №9 мі мінор із "Нового Світу" Дворжака, твори Брамса, "Концерт №2 для фортепіано з оркестром фа мінор" Шопена за участю української піаністки Анни Федорової.

Українська піаністка Анна Федорова

Українська піаністка Анна Федорова

Виконуватиметься і глибокодумна симфонія №7 відомого українського композитора Валентина Сильвестрова, який виїхав у березні 2022 року з Києва з дочкою та онукою. "Тепер ясно, як мало ми цінуємо часи, коли панує мир, і наскільки тендітна цивілізація", - сказав композитор в одному з інтерв'ю.

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Також у концертах очікується участь української оперної співачки (сопрано) Людмили Монастирської, яка заспіває арію Леонори з "Фіделіо" Бетховена: "О ні, тиране, не за тобою прийдешній день", - гімн людяності та миру перед лицем насильства та жорстокості. Твори російських композиторів вирішили не грати.

Оксана Линів: "Платформа особистих історій"

На сайті Метрополітен-опери деякі з учасників Ukrainian Freedom Orchestra прокоментували цей проєкт у емоційному відеоблозі.

Так, уродженка Львова Роксолана Калинець приєдналася до Freedom Orchestra, "щоб підтримати свою країну у цей скрутний час. Я хочу, щоб весь світ почув через музику, що ми хочемо жити у нашій прекрасній та вільній країні", - сказала вона.

Олег Мороз із Києва: "Музика - це мова для всіх. Це мова миру та добра, дружнього спілкування та підтримки. Наш концертний тур я хочу присвятити всім людям, які захищають суверенітет моєї країни".

Остап Попович, який працює у Національному театрі у Варшаві, вважає, що "музика веде до перемоги. Незважаючи на жахливі події в Україні, ми маємо продовжувати жити та творити, бути активними".

Ірині Соловей довелося тікати з Харкова разом із донькою, і вона сподівається, що "ця поїздка покаже всьому світу, що українці - дуже талановитий, працьовитий та освічений народ".

Зіркова українська диригентка Оксана Линів, яка цього літа знову працює на Ваґнерівському фестивалі в Байройті та гастролює Європою разом із заснованим нею Молодіжним симфонічним оркестром України, вітає ініціативу створення оркестру. В інтерв'ю DW вона зазначила: "Зараз існує дуже багато спонтанно організованих проєктів. Один із найважливіших з них - Freedom Orchestra Кері-Лінн Вілсон". Учасники оркестру - молоді музиканти. "Але в Україні зараз не можна регулярно виступати чи працювати професійно, тому чудово, що Вілсон спала на думку ідея зіграти цю чудову симфонічну програму", - вважає Линів.

Крім того, диригентка наголошує на важливості того, що музиканти не лише дають концерти, а й багато інтерв'ю. "Їм надається майданчик для розповіді особистих історій та переживань. Важливо, щоб у Європі та світі про ситуацію в Україні судили не лише за повідомленнями ЗМІ та діями політиків, а й через особисті історії людей та постраждалих сімей", - впевнена Линів.

Дивитись відео 11:34

Як Оксана Линів повертає Галичину на культурну карту Європи (02.10.2020)

  • Німецько-український мистецький місток

    Фоторепортаж: Об'єднала музика - німецько-український молодіжний оркестр виступив у Бонні

    Німецько-український мистецький місток

    Спільний молодіжний симфонічний оркестр - це унікальний мистецький проект, який об'єднав талановитих юних музикантів з України та Німеччини. У складі Федерального молодіжного оркестру Німеччини - 37 молодих музикантів віком від 18 до 22 років. У Молодіжному симфонічному оркестрі України грає 30 виконавців віком від 12 до 22 років, що представляють різні регіони України.

  • Диригентка Оксана Линів - ідейна натхненниця оркестру

    Фоторепортаж: Об'єднала музика - німецько-український молодіжний оркестр виступив у Бонні

    Ідейна натхненниця

    Ідейною натхненницею Молодіжного симфонічного оркестру України стала відома диригентка Оксана Линів (на фото в центрі). Зараз вона очолює Оперу і філармонійний оркестр австрійського міста Грац. Линів об'єднала 30 кращих молодих талантів зі сходу та заходу України."Оркестр вже поєднав різні регіони України, тепер він може стати тим, що з'єднає Україну з Європою", - коментує Линів.

  • Гастролі Німеччиною

    Фоторепортаж: Об'єднала музика - німецько-український молодіжний оркестр виступив у Бонні

    Гастролі Німеччиною

    Проект Бетховенського фестивалю та DW стартував спільними концертами Молодіжного симфонічного оркестру України з Федеральним молодіжним оркестром Німеччини ще в серпні 2017 року. Позаду аншлаги та овації  найбільших концертних залів Львова та Києва, а 14 та 15 вересня - концерти в Бонні та Берліні.

  • Екскурсія рідним містом Бетховена

    Фоторепортаж: Об'єднала музика - німецько-український молодіжний оркестр виступив у Бонні

    Екскурсія рідним містом Бетховена

    У Бонні для юних оркестрантів з України та Німеччини влаштували екскурсію рідним містом німецького композитора Людвіга ван Бетховена. Для молодих українських музикантів поїздка до Німеччини - їхні перші закордонні гастролі.

  • Безцінний обмін досвідом

    Фоторепортаж: Об'єднала музика - німецько-український молодіжний оркестр виступив у Бонні

    Безцінний обмін досвідом

    Українські музиканти навчилися точності й зосередженості підходу до гри від німецьких колег, а німецькі виконавці відчули українську емоційність виконання. На фото: Амелі Вальнер (Amelie Wallner) та Олександра Мороз (праворуч) - скрипальки-концертмейстерки німецько-українського молодіжного симфонічного оркестру.

  • Наша мова - це музика

    Фоторепортаж: Об'єднала музика - німецько-український молодіжний оркестр виступив у Бонні

    "Наша мова - це музика"

    "Попри певний мовний бар'єр, ми впоралися. Адже музика - це і є наша мова", - розповідає 19-річний Тарас Гудзеляк про досвід гри в оркестрі. На фото: група флейтистів німецько-українського молодіжного симфонічного оркестру - німці Антоніа Хейне (Antonia Heyne) і Марвін Мох (Marvin Moch) та українець Тарас Гудзеляк (праворуч).

  • З усіх куточків країни

    Фоторепортаж: Об'єднала музика - німецько-український молодіжний оркестр виступив у Бонні

    Наймолодша учасниця

    Ольга Титаренко - наймолодша українська оркестрантка. 12-річна дівчинка - родом з Макіївки. Через війну на Донбасі її родина була вимушена переїхати до Києва. "Я вперше граю в оркестрі, - каже юна скрипачка. - І це мої перші закордонні гастролі. Коли ми граємо разом, панує надзвичайна атмосфера". На фото: скрипачки Клара Шмітц (Clara Schmitz) та Ольга Титаренко (праворуч).

  • Гармонійний тандем

    Фоторепортаж: Об'єднала музика - німецько-український молодіжний оркестр виступив у Бонні

    Гармонійний тандем

    Між молодими оркестрантами вже зав'язалася дружба. Віолончелісти Йозеф Драгус (Josef Drăguş) та Костянтин Тромницький ( на фото праворуч) почали товаришувати ще після перших спільних репетицій в Україні. "Він талановитий музикант та класний хлопець. Я взагалі не відчуваю між нами кордонів", - розповів Костянтин.

  • Все більше хочу залишитись в Україні

    Фоторепортаж: Об'єднала музика - німецько-український молодіжний оркестр виступив у Бонні

    "Дедалі більше хочу залишитись в Україні"

    19-річна фаготистка Аліна розмірковує: "Раніше я дуже хотіла переїхати закордон, але тепер дедалі більше хочу залишитись в Україні. У мене є велике бажання здобути кращий європейський досвід та використовувати його заради розвитку нашої країні", - поділилась своїми думками українка.

  • Вибухове поєднання

    Фоторепортаж: Об'єднала музика - німецько-український молодіжний оркестр виступив у Бонні

    Вибухове поєднання

    "Я сподіваюсь, що після проекту наші юні таланти залишаться не тільки друзями, але в майбутньому зможуть стати один одному порадниками, а, можливо, й навіть партнерами", - говорить про дружбу молодих німців та українців керівник Федеративного молодіжного оркестру Німеччини Зенке Ленц (Sönke Lentz). На фото: Уве Маттес (Uwe Mattes), Марк Браварнюк (у центрі) та Богдан Томчук (праворуч).

  • Німецько-українська програма концертів

    Фоторепортаж: Об'єднала музика - німецько-український молодіжний оркестр виступив у Бонні

    Німецько-українська програма концертів

    Концертна програма складається з творів німецьких та українських композиторів. Потрійний концерт для скрипки, віолончелі та фортепіано з оркестром Людвіга ван Бетховена та твір Франца Ксавера Моцарта "Увертюра-симфонія ре мажор" - німецька частина концерту. Україна представлена симфонічною поемою "На берегах Вісли" Бориса Лятошинського та твором композитора Богдана Сегіна "Галицька фантазія".

  • Культурна дипломатія

    Фоторепортаж: Об'єднала музика - німецько-український молодіжний оркестр виступив у Бонні

    Культурна дипломатія

    Директорка Бетховенського фестивалю Ніке Ваґнер (Nike Wagner), правнучка композитора Ріхарда Ваґнера та праправнучка Ференца Ліста, вражена від знайомства з молодими оркестрантами. "Ми знаємо, у якій складній ситуації зараз перебуває Україна, і ми хотіли б підтримати її на рівні мистецтва. Адже музика дає надію", - переконана Ваґнер.

  • Жодних кордонів

    Фоторепортаж: Об'єднала музика - німецько-український молодіжний оркестр виступив у Бонні

    Жодних кордонів

    "Я не відчуваю між нами жодних кордонів. І цього вічного комплексу меншовартості теж вже нема", - українська скрипачка Анастасія (у центрі) про свої враження від оркестру. Уже зараз до подальших планів ансамблю входять виступи під час днів української культури в Монако наступного року та можливе турне в Австрію, у Грац, за 2 роки. Наразі колектив перебуває у пошуку спонсорів.

    Автор: Анастасія Магазова


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