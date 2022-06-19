В Україні заборонили російську музику та книжки

Верховна рада України на пленарному засіданні у неділю, 19 червня, підтримала внесення змін до деяких законів України, чим заборонила використання російської музики в громадських місцях та медіа. Про ухвалення проєкту йдеться на сайті парламенту.

"Музичний продукт держави-агресора може впливати на сепаратистські настрої населення створюючи ілюзію привабливості російської ідентичності, наявності спільних інтересів, відмінних від інтересів решти населення України, породжуючи ціннісно-ідентичнісні суперечності. Такі продукти часто по своїй суті були інформаційними спецопераціями, спрямованими на послаблення нашої держави", - йдеться у пояснювальній записці до законодавчої ініціативи.

Заборона не поширюватиметься на російських співаків, які засуджують війну Росії проти України. Відповідний перелік виконавців вестиме й оновлюватиме Апарат Ради національної безпеки та оборони.

Крім того, законопроєкт передбачає збільшення до 40 відсотків частки пісень державною мовою на радіо, до 75 відсотків добового обсягу ведення передач, зокрема новинно-аналітичних блоків, розважального контенту українською.

Цей закон також забороняє поширення в Україні будь-якої музики, фільмів в салонах автобусів, а також в таксі без згоди всіх пасажирів.

Заборона на російські книги

Також народні депутати України підтримали внесення змін до деяких законів щодо встановлення обмежень на ввезення та розповсюдження видавничої продукції з Росії, Білорусі та тимчасово окупованої території України. Як йдеться у пояснювальній записці, рішення обумовлене потребою захистити культурно-інформаційний простір від російської пропаганди та загалом негативного впливу Росії.

Ця заборона не поширюватиметься на книги, видані в Україні до 1 січня 2023 року. Після цієї дати в Україні видаватимуться і розповсюджуватимуться книги лише державною українською мовою, мовами корінних народів України і офіційними мовами Європейського Союзу.

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