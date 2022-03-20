 ″Голос України″: Київський симфонічний оркестр розпочав турне Німеччиною | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 27.04.2022

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Культура й стиль життя

"Голос України": Київський симфонічний оркестр розпочав турне Німеччиною

"Голос України мають почути в усьому світі", - кажуть у Київському симфонічному оркестрі. Музика - це відповідь українських музикантів на агресивну війну Путіна.

Учасники Київського симфонічного оркестру

Учасники Київського симфонічного оркестру

Хороші новини з України зараз надходять рідко. З того часу як Путін розв'язав війну проти України, вона знає лише горе, страждання, біль. Київський симфонічний оркестр, який днями розпочав концертне турне Німеччиною, має стати голосом країни та українців, позбавлених його через військову агресію Росії. Концерти ансамблю пройдуть у Дрездені, місті-побратимі Києва Лейпцигу, а також у Берліні, Вісбадені, Фрайбурзі, Ганновері й Гамбурзі.

Концертну програму, до якої включено твори українських композиторів, починаючи з 1770-их років до сьогодення, сформовано особливо ретельно. Варто назвати лише такі імена як Максим Березовський (1745-1777), Мирослав Скорик (1938-2020), Борис Лятошинський (1895-1968). Заявлена ​​музикантами мета - зобразити європейський світогляд України, показати, що вона ніколи не залишалася осторонь від основних процесів розвитку європейської культури і що її спадщина органічно вписується в культуру народів Європи.

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За інформацією українських ЗМІ, кілька учасників оркестру брали участь у воєнних діях, тому колективу зі 100 осіб знадобився спеціальний дозвіл від міністрів культури та оборони України, аби приїхати до Німеччини. Виконавцям також дозволили привезти свої сім'ї та дітей.

Показати самобутність та неповторність української культури

Російський президент регулярно поширює міф про "історичну єдність російського та українського народів". З точки зору Володимира Путіна, незалежної української нації не існує. Отже, немає й окремої української культури. Київський симфонічний оркестр, здійснюючи турне Німеччиною та Польщею під назвою "Голос України", хоче показати, що це не так, що українська культура надзвичайно самобутня й неповторна, що вона має своє обличчя.

Учасники Київського симфонічного оркестру виступають у центрі української столиці, 9 березня 2022 року

Учасники Київського симфонічного оркестру виступають у центрі української столиці, 9 березня 2022 року

Хоча Київський симфонічний оркестр існує вже чотири десятиліття і є одним із найяскравіших і найвизначніших музичних колективів в Україні, його навряд чи можна назвати відомим у Німеччині та Європі. Те саме можна сказати і про українських композиторів. Але тепер усе буде інакше. "Київський симфонічний оркестр вирушає у європейський тур для того, щоб представляти потужний голос України у всьому світі", - зазначається на сайті музичного колективу, який має намір боротися з "російською агресією за допомогою ніжної сили музики".

Після кількох виступів у Польщі київський оркестр дасть концерти у семи відомих концертних залах Німеччини, включаючи Берлінську філармонію, Лейпцизький "Ґевандгауз", Ельбську філармонію в Гамбурзі. Перший концерт уже відбувся: 25 квітня українським музикантам аплодували у дрезденському Палаці культури.

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Спонсорами гастролей є міністерство оборони, міністерство культури та Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти. "Ми хочемо дати всім людям надію на мирне майбутнє та віру у відновлення України, яка стане ще сильнішою і красивішою, ніж будь-коли раніше", - кажуть учасники ансамблю.

Частина єдиної та відкритої Європи

"Я відчуваю величезну радість від того, що можу бути тут, але водночас, звичайно, і величезний біль через цю війну. І тим більше я відчуваю величезну відповідальність за те, щоб гідно представити Україну", - поділилася своїми думками із журналістами німецької телерадіокомпанії MDR Єлизавета Зайцева, скрипалька Київського симфонічного оркестру. Нині вона навчається на магістратурі за класом скрипки в Нюрнберзі. Батьки цієї дівчини теж грали у симфонічному оркестрі. На шляху до того, щоб зробити музику своєю професією, зараз і її сестра-близнючка.

"Це гастрольне турне, звичайно, має велике символічне значення, але також воно покликане сприяти підійманню духу. Особливо в такій трагічній ситуації, як зараз, роль мистецтва та музики є вкрай важливою", - вважає італійський диригент Луїджі Гаггеро, головний диригент Київського симфонічного оркестру з 2018 року.

Київський симфонічний оркестр грає на вулицях української столиці

Київський симфонічний оркестр грає на вулицях української столиці

Гаггеро відомий у всій Європі завдяки своїй різнобічності, "незаграності" та особливому вмінню поєднувати старовинну та сучасну музику. Протягом багатьох років він нерідко виступає на концертах і як соліст - грає на цимбалах та ударних. Маестро називає ще одну причину для цього концертного турне, яка є дуже важливою і для нього особисто, і для оркестру.

"Путін сказав, що України, по суті, не існує. Але якщо ви знаєтеся на мистецтві, історії та музиці, ви можете побачити, що наш репертуар має дуже чітку ідентичність і що в нього також є багато точок дотику з європейським репертуаром - набагато більше, ніж ви могли б подумати. І ми намагаємося підкреслити це в інтерпретаціях", - зазначив диригент.

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Єлизавета Зайцева розглядає це турне, репетиції перед яким симфонічний оркестр мав можливість активно проводити у Варшаві, як хорошу нагоду познайомити широку аудиторію з українськими композиторами, які досі були практично невідомі у Західній Європі. "У нас дійсно дуже багата й гарна музична культура. Я думаю, це концертне турне дуже збагатить німецьке, польське та взагалі західноєвропейське культурне життя", - наголосила музикантка.

Для неї і для італійського диригента Гаггеро єдина, відкрита Європа вже давно стала зрозумілою ідеєю, яку війна Путіна тепер ставить під сумнів і руйнує. "Я виріс в Італії, навчався в Німеччині, викладаю у Франції. Я можу поділитися цим досвідом у Києві. Але у той самий час, на кожній репетиції, на кожному концерті, я так багато чого вчуся у музикантів цього оркестру, перш за все людських якостей! Я думаю, що це прекрасний образ для Європи. Кожна країна привносить щось, чого немає в інших країн. Проте будинок, який ми будуємо разом, - це один і той самий будинок", - упевнений Луїджі Гаггеро.

Перший концерт, який відбувся в рамках гастролей Київського симфонічного концерту Німеччиною, у прямому ефірі із дрезденського Палацу культури 25 квітня транслювала Deutsche Welle.

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