 Російський диригент втратив посади у Європі через Путіна | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 01.03.2022

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Культура й стиль життя

Російський диригент втратив посади у Європі через Путіна

Друг Путіна, диригент Валерій Гергієв втратив керівні посади в європейських оркестрах і фестивалях через небажання засудити війну з Україною.

Валерій Гергієв (ліворуч) і Володимир Путін у Санкт-Петербурзі, 2018 рік

Валерій Гергієв (ліворуч) і Володимир Путін у Санкт-Петербурзі, 2018 рік

Валерія Гергієва звільнено з посади керівника Мюнхенського філармонічного оркестру за небажання засудити вторгнення Росії в Україну. Таке рішення у вівторок, 1 березня, ухвалив мер Мюнхена Дітер Райтер (Dieter Reiter), повідомляє dpa.

Всесвітньо відомий диригент - друг Володимира Путіна. "Гергієв нічого не сказав, попри заклик чітко і недвозначно дистанціюватися від війни в Україні", - обґрунтував своє рішення Райтер. Мюнхен - побратим Киева.

Ще один побратим Києва відхрещується від росіянина

Принципове рішення щодо співпраці з Валерієм Гергієвим напередодні ухвалили і в шотландському Единбурзі - ще одному місті-побратимі Києва. Диригента змусили відмовитися від посади почесного президента всесвітньовідомого Единбурзького міжнародного фестивалю. Із закликом піти у відставку до Гергієва звернувся кураторіум фестивалю, висловивши "симпатію і підтримку" мешканцям Києва. Щорічний фестиваль в Единбурзі - значуща подія у світі культури, на ньому раз на рік збираються найкращі виконавці класичної музики, представлені також балет і театр.

Париж скасовує концерти

Своєю чергою, Паризька філармонія у вівторок, першого березня оголосила про скасування всіх концертів за участі Валерія Гергієва, а також оркестру Маріїнського театру у Санкт-Петербурзі. Програму на цей рік буде скориговано на знак солідарності з народом України, повідомила Паризька філармонія. Концерти за участі Гергієва у Парижі мали відбутися у квітні.

Масштабне вторгнення російських військ в Україну з різних напрямків розпочалося вранці 24 лютого. В Україні було оголошено воєнний стан. ЄС, Великобританія, США та багато інших країн світу засудили агресію Росії та оголосили про масштабні санкції. 

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    Автор: Микола Пермяков


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