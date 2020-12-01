На чолі оркестру: чому в Німеччині жінкам важко грати з чоловіками

Жінкам складніше просуватися кар'єрними сходами, ніж чоловікам. Вони менше заробляють і рідше обіймають керівні посади. Досліджень, що підтверджують це, в останні роки в Німеччині публікували досить багато. Однак більшість з них присвячувалося жінкам у бізнесі. А як складається кар'єра жінок, які отримали музичну освіту?

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Дослідження на цю тему в Німеччині провели вперше. На жаль, його результати лише підтвердили вже наявні дані з інших сфер. Жінка в оркестрі - далеко не завжди "перша скрипка". Такий результат дослідження, опублікованого Музичним інформаційним центром. У німецьких оркестрах, які отримують фінансування з громадських коштів (загалом таких колективів в Німеччині - 129), на десять чоловіків припадає чотири жінки.

Чим відоміший оркестр - тим складніше там жінці зробити кар'єру

Однак це ще не найгірша новина. Набагато сумнішим є інший висновок експертів: виявляється, що тим більш відомий оркестр, тим менша в ньому частка жінок. І чим вища позиція музиканта в колективі, тим рідше її обіймає жінка. Як підкреслив Штефан Шульмайстрат (Stephan Schulmeistrat), керівник Центру, це перше дослідження, яке дозволяє робити загальні висновки про ситуацію в німецьких музичних колективах.

Якщо говорити про звичайних оркестрантів, то тут частки чоловіків і жінок практично рівні. А коли мова заходить про концертмейстрів та інші "престижні" позиції в симфонічних оркестрах, жінки опиняються в меншості: трохи більше 28 відсотків музикантів-жінок грають роль "першої скрипки". У найвідоміших колективах ця частка ще менша і не дотягує й до чверті: 22 відсотки. Однак є і позитивні зміни. Чим молодший вік оркестрантів, тим краще збалансований колектив: у віці до 45 років жінки і чоловіки в німецьких оркестрах представлені на рівних.

"Майбутнє - за жінками", - упевнений глава Німецького об'єднання оркестрів Ґеральд Мертенс (Gerald Mertens). Уже зараз жінки домінують у віковій групі від 35 до 45 років. Однак на керівних позиціях зміни відбуваються повільними темпами. І одна з головних проблем, яка потребує вирішення, - як поєднати сім'ю і кар'єру. Німецькі оркестри повинні стати більш гнучкими в своїй сімейній політиці і надавати можливості для кар'єрного росту незалежно від сімейного стану музиканта.

Маестра - жінка за диригентським пультом

Жінка-диригент? Так! Одна з найяскравіших сучасних зірок за диригентським пультом - 59-річна австралійка Симона Янг. "Дні старих з паличками полічені. Часи самодержців з сивою гривою волосся, в вічно поганому настрої, які всіх критикують і завжди бурчать, закінчилися", - впевнена маестра. Уже коли вона починала свою кар'єру в Австралії, те, що вона жінка, не мало значення. Але ось коли вона приїхала працювати до Німеччини, її гендерні ознаки чомусь раптом стали превалювати над вміннями, що дико дратувало і дивувало, бо Янг ​​була впевнена: Німеччина - передова країна.

Симона Янг

Її всюди представляли як "першу". Але для неї це не було компліментом: вона постійно відчувала себе "ніби першим у світі собакою, який говорить". Симона Янг диригує в провідних оперних театрах світу, свого часу вона стала першою жінкою - головною диригенткою Віденської опери, в 2003 році обійняла пост головної диригентки Гамбурзької державної опери і Гамбурзького філармонічного оркестру. Як запрошена диригентка працювала з філармонічними оркестрами Берліна, Відня, Нью-Йорка тощо.

Жінка-диригентка: вперше в Зальцбурзі, вперше в Байройті

У 2021 році, якщо все піде добре, знову відбудеться Байройтський фестиваль - той самий, де збираються всі любителі музики Вагнера (Richard Wagner). І диригувати там буде українка Оксана Линів - перша жінка-головна диригентка Опери і філармонічного оркестру в австрійському Граці, що входить до трійки найкращих диригенток сучасності.

"Дебют на фестивалі 2021 року - величезна честь для мене і, так чи інакше, вершина моєї диригентської кар'єри. Але той факт, що я стану першою жінкою за диригентським пультом в цьому магічному місці - щось зовсім особливе. Ріхард Вагнер наділяв жінок в своїх операх центральними, майже завжди трагічними, але водночас сюжетоутворювальними ролями. Його героїні, можна сказати, екстремально емансиповані. Тому я думаю, що Вагнер був би гордий, дізнавшись, що сьогодні, майже за 140 років після його смерті, саме жінка пробуджує до життя його дивовижну музику", - заявила Оксана Линів в інтерв'ю DW.

Головна диригентка в Ерфурті Йоана Мальвіц

Народжена в 1986 році німкеня Йоана Мальвіц (Joana Mallwitz) стала головною диригенткою в Ерфурті, коли їй було 27 років. Ніколи ще до неї жінки не керували музичними колективами в Європі в такому юному віці. Зараз вона очолює оркестр в Нюрнберзі, а в 2020 році їй довірили підготовку цілої серії оперних постановок на Зальцбурзькому фестивалі.

Але, мабуть, про те, що жінки зміцнилися на провідних позиціях, можна буде сказати тільки тоді, коли до повідомлень про кожний подібний успіх ми перестанемо додавати фрази на кшталт "жінка вперше очолила" або "перша жінка за пультом якогось оркестру".