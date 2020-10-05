У Німеччині Оксану Линів визнали найкращою диригенткою 2020 року

Німецький журнал Oper! у понеділок, 1 грудня, оголосив цьогорічних лауреатів нагороди Oper!-Award, яка присвячена винятково оперному мистецтву. При ц ьому в номінації "Найкраща диригентка" була відзначена українка Оксана Линів - за виконання творів угорського композитора Бели Бартока у Баварській державній опері.

Як зазначила на своїй сторінці у Facebook диригентка, "особливої уваги на думку жюрі заслужила моя постановка опери Бартока "Замок Герцога Синя Борода".

Нагороду Oper!Award присуджують з 2019 року в 20 категоріях. Через пандемію коронавірусу цього року не проводилася публічна церемонія вручення нагород, проте на сайті журналу можна подивитися інтерв'ю з лауреатами. Німеччина є провідною оперною державою світу, адже в країні діють понад 80 оперних театрів, тоді як загалом на планеті нараховується приблизно 560 опер.

Читайте також: Німецько-український молодіжний оркестр - родзинка Бетховенського фестивалю

Нагадаємо, що наступного року Оксана Линів стане першою жінкою-диригенткою на всесвітньо відомому Байройтському фестивалі. Про це у вересні повідомила директорка фестивалю Катаріна Ваґнер (Katharina Wagner).