 У Німеччині Оксану Линів визнали найкращою диригенткою 2020 року | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 01.12.2020

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Культура й стиль життя

У Німеччині Оксану Линів визнали найкращою диригенткою 2020 року

Українка Оксана Линів отримала німецьку нагороду Oper!-Award як найкраща диригентка 2020 року.

Оксана Линів

Оксана Линів

Німецький журнал Oper! у понеділок, 1 грудня, оголосив цьогорічних лауреатів нагороди Oper!-Award, яка присвячена винятково оперному мистецтву. При ц ьому в номінації "Найкраща диригентка" була відзначена українка Оксана Линів - за виконання творів угорського композитора Бели Бартока у Баварській державній опері.

Як зазначила на своїй сторінці у Facebook диригентка, "особливої уваги на думку жюрі заслужила моя постановка опери Бартока "Замок Герцога Синя Борода".

Нагороду Oper!Award присуджують з 2019 року в 20 категоріях. Через пандемію коронавірусу цього року не проводилася публічна церемонія вручення нагород, проте на сайті журналу можна подивитися інтерв'ю з лауреатами. Німеччина є провідною оперною державою світу, адже в країні діють понад 80 оперних театрів, тоді як загалом на планеті нараховується приблизно 560 опер.

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Нагадаємо, що наступного року Оксана Линів стане першою жінкою-диригенткою на всесвітньо відомому Байройтському фестивалі. Про це у вересні повідомила директорка фестивалю Катаріна Ваґнер (Katharina Wagner).

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