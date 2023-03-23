Науковці розшифрували ДНК Бетховена: подробиці його життя

Великий композитор Людвіг ван Бетховен не вирізнявся міцним здоров'ям. Слух він почав втрачати вже у 20 років, а також страждав від проблем із травленням та печінкою. Але від чого саме він помер?

Група науковців розшифрувала ДНК композитора 18-19 століть Людвіга ван Бетховена (Ludwig van Beethoven). Статтю про унікальне дослідження опубліковано у середу, 22 березня, у журналі Current Biology . Головні висновки, яких дійшли вчені, такі: композитор мав генетичну схильність до захворювань печінки, а незадовго до смерті інфікувався вірусним гепатитом B. При цьому дати остаточну відповідь на питання, від чого саме помер Бетховен, вчені поки не можуть. Не вдалося їм виявити і причину його глухоти.

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Імовірно, причина смерті композитора є комплексною. Здоровою людиною його можна було назвати хіба що років до 20-ти. Протягом тривалого часу він мав проблеми з травленням, а щоденне вживання алкоголю посилювало проблеми з печінкою. Раніше науковці припускали, що причиною смерті стало отруєння свинцем - через сумнівні методи лікування болю у шлунку та вживання води, що надходила свинцевими трубами. Однак у цій гіпотезі вже давно сумнівалися.

Науковціям, яким вдалося зараз розшифрувати ДНК композитора, з різних джерел надійшли вісім локонів - начебто бетховенських. Лише у п'яти випадках на основі порівняння з вже наявним генетичним матеріалом було встановлено справжність походження: це волосся дійсно належало композитору. У його дослідженні брали участь і німецькі фахівці, зокрема Аксель Шмідт (Axel Schmidt) з Інституту генетики людини Університетської клініки Бонна та Артур Кохер (Arthur Kocher) з Інституту еволюційної антропології Товариства Макса Планка.

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Дослідження локонів дозволило дійти висновків щодо захворювань Бетховена. Крім того, досконале вивчення генетичного матеріалу самого композитора та його родичів дозволило вченим дійти висновку, що у родині Бетховена по чоловічій лінії був хоча б один хлопчик, народжений поза шлюбом - надто сильно геном Людвіга відхиляється від лінії предків. При цьому науковці ще неспроможні точно визначити, у якому саме поколінні відбулося "гріхопадіння " і хто з Бетховенів був народжений від "чужого" батька: сам композитор, його батько, дід чи прадід.

Великий композитор, який народився в німецькому Бонні та жив і творив у Відні, помер 26 березня 1827 року у віці 56 років. Похований він в Австрії - на Центральному цвинтарі Відня.