Майже два мільйона людей постраждали цими днями внаслідок повеней у Центральній та Східній Європі, підрахували в Єврокомісії. "За лічені дні опадів випало втричі, а то й у чотири рази більше за середню місячну норму", - повідомив єврокомісар з управління кризовими ситуаціями Янез Ленарчич. Рівень води в Дунаї сягнув рекордних показників. Ця трагедія не є якоюсь аномалією, у майбутньому це буде нормою, застеріг Ленарчич, виступаючи в Стразбурзі під час дебатів у Європарламенті, де йшлося про подолання наслідків природної катастрофи, яку спричинив циклон "Борис". Фотохроніку катастрофи дивіться у фотогалереї DW.