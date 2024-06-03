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Валерій Сааков
18 вересня 2024 р.
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Майже два мільйона людей постраждали цими днями внаслідок повеней у Центральній та Східній Європі, підрахували в Єврокомісії. "За лічені дні опадів випало втричі, а то й у чотири рази більше за середню місячну норму", - повідомив єврокомісар з управління кризовими ситуаціями Янез Ленарчич. Рівень води в Дунаї сягнув рекордних показників. Ця трагедія не є якоюсь аномалією, у майбутньому це буде нормою, застеріг Ленарчич, виступаючи в Стразбурзі під час дебатів у Європарламенті, де йшлося про подолання наслідків природної катастрофи, яку спричинив циклон "Борис". Фотохроніку катастрофи дивіться у фотогалереї DW.

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