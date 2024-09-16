Повінь шокувала Центральну Європу
Зливи без кінця, сніг, повені: У Німеччині, Австрії, Польщі, Чехії та інших країнах Центральної Європи рятувальники роблять все, щоб протистояти стихії і обмежити її руйнівні наслідки. Вніслідок повеней є загиблі.
Повінь у Румунії
Румунія вже у суботу повідомила про перших чотирьох загиблих внаслідок аномальних опадів. У неділю було зафіксовано смерть ще двох потерпілих у повіті Галац на лівому березі Дунаю. Ще одна людина зникла без вісти.
Шторм на Адріатичному узбережжі
"Борис", як метеорологи охрестили цей атмосферний фронт у зоні низького тиску, ще починаючи з п'ятниці спричинив потужний шторм на узбережжі Адріатичного моря у Хорватії. З міркувань безпеки було перекрито низку доріг. "Борис" рушив з заходу на схід Центральною і Східною Європою, аж до Чорного моря. Тяжких руйнувань стихія завдала в Австрії, у Чехії, Словаччині, Польщі і Румунії.
Чехія в епіцентрі стихії
У місті Бехине на півдні Чехії рятувальники монтують мобільні захисні бар'єри. "Ми готуємося до найгірших сценаріїв", - зазначив чеський прем'єр Петр Фіала. На деяких річках очікуються повені, які статистично трапляються раз на сторіччя. Майже по всій Чехії піднялася вода у річках, подекуди є зниклі без вісти, яких змило водними потоками. Відомо про першого загиблого в річці Красовка.
Опади як за півроку
Виникли перебої зі світлом у понад 60 тисяч домогосподарств. З берегів вийшла річка Їглава. Протягом кількох днів прогнозують сумарні опади у 400 літрів на квадратний метр. Це шар води заввишки у 40 сантиметрів. Вода однак не розподіляється рівномірно, а збирається у долинах і стрімко наповнює річки. Для порівняння: за весь 2023 рік у Чехії випало 723 літри опадів на квадратний метр.
Звільнити місце для водних мас
Щоб виграти час і підготуватися до приходу великої води, на греблях річок Чехії контрольовано відкривають шлюзи і знижують рівень води. Це має звільнити місце для очікуваних водних мас. Як це робиться, наприклад, тут, на водосховищі Нове Млини на півдні країни. У сусідній Словаччині уряд планує скерувати потоки води на вільні площі, аби уникнути затоплення столиці Братислави.
Дощі у Польщі не вщухають
З польського містечка Глухолази поблизу кордону з Чехією евакуювали 400 мешканців. Міністр внутршніх справ Польщі Томаш Симоняк прибув на місце, поки тривала евакуація з низки селищ регіону. На багатьох водовимірювальних станціях спрацювала повенева сигналізація.
Небезпечне становище
Становище на південному заході Польщі загострюється. У Вроцлаві (на фото) оголосили найвищий рівень небезпеки. Тим часом у містечку Мєдзигоже на кордоні з Чехією вода перетнула критичну позначку і переливається через греблю - не допомогло і завчасне скидання води. Рятувальники евакуюють селища, розташовані нижче греблі. Поблизу міста Клодзко тим часом повідомили про першого загиблого.
Напружене очікування
У нижній течії Одера на польсько-німецькому кордоні поки немає критичних рівнів води, однак мешканці прилеглих міст з напруженням чекають прибуття великої води. На південному заході Польщі очікують сумарно до 150 літрів опадів, які згодом опиняться в Одері. У Нисі, притоці Одера на кордоні Польщі і Німеччини, вже фіксуються небезпечні рівні води. Можливі перебої зі світлом і водопостачанням.
Раптом все біле
Чи встигли ці вівці підготувати теплу вовну до настання холодів? Навряд. Поки рівнини Центральної Європи заливає дощами, у східних Альпах Австрії перші сильні снігопади. Те, що на цьому фото виглядає як зимова казка, на практиці у багатьох місцях спричинило великий клопіт. Австрійська залізниця закликає залишатися вдома, чимало доріг і колій перекриті.
Щонайменше троє загиблих в Австрії
Тим часом і на рівнинах східної Австрії затяжні дощі і повені. Високий рівень води у Дунаї поки під контролем, однак чимало маленьких стрімких річок на сході країни вийшли з берегів, заливши містечка і дороги. Відкачуючи воду, загинули вже щонайменше троє людей - пожежник та двоє жителів землі Нижня Австрія.
Природна катастрофа
Вся територія федеральної землі Нижня Австрія, включно з Віднем і околицями, оголошена зоною стихійного лиха. Особливо скрутною є ситуація на річках Камп і Кремс, які є притоками Дунаю. Є загроза прориву греблі на водосховищі Оттенштайн на річці Камп. Через посилене скидання води з цього водосховища ситуація нижче за течією погіршується.
Сніг на найвищій вершині
У горах на крайньому півдні Німеччини також випав сніг, на нижчих висотах - затяжний дощ. Крім Саксонії на сході Німеччини, під загрозою повеней і Баварія на південному сході країни. На фото: снігові кучугури на Цугшпітце - найвищій горі Німеччини.
Дощ, дощ і ще раз дощ
Німецькі метеорологи прогнозують затяжні дощі у передгір'ях Альп. Причина - максимально несприятливий збіг одразу кількох погодних чинників, які вже спричиняли повені у червні цього року. Зона низького тиску несе дуже вологе повітря з Середземномор'я до східного краю Альп у північному напрямку. Там повітря піднімається і випадають масивні опади.
Повінь - додаткова проблема у Дрездені
Окрім водних мас, що насуваються з півдня, у Дрездені ще один великий головний біль: днями тут частково впав у воду один з мостів через Ельбу. Щоби він не зупиняв воду, за допомогою спецтехніки фрагменти конструкції поспіхом розтягнули. У Дрездені очікують до середи рівень води від шести до семи метрів, тоді як нормою є два метри. У місті зводять мобільні захисні огорожі вздовж річки.