Окрім водних мас, що насуваються з півдня, у Дрездені ще один великий головний біль: днями тут частково впав у воду один з мостів через Ельбу. Щоби він не зупиняв воду, за допомогою спецтехніки фрагменти конструкції поспіхом розтягнули. У Дрездені очікують до середи рівень води від шести до семи метрів, тоді як нормою є два метри. У місті зводять мобільні захисні огорожі вздовж річки.