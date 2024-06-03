В'їзд на автобан у Бад Верісгофені залито водою. Автомагістраль A9, що з'єднує Берлін і Мюнхен, закрита між Інгольштадтом і Лангенбруком в обидва боки. За даними адміністрації округу Пфаффенгофен-ан-дер-Ільм, дорожнє полотно розмите в кількох місцях. На дорозі також лежить сміття, яке необхідно прибрати. Поки що залишиться закритою і траса B16 у районі Манхінга на південь від Інгольштадта.