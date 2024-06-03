Повінь століття на півдні Німеччини
У Баварії та Баден-Вюртемберзі - масштабна повінь. На жаль, є людські жертви. Автомобільний на залізничний рух на півдні Німеччини частково паралізований. Як виглядає ситуація в зоні лиха - у фотогалереї DW.
Вода надалі прибуває
Так виглядають затоплені вулиці Гайдельберга. На тлі злив у Баварії та Баден-Вюртемберзі триває масштабна повінь. У десятках населених пунктів на півдні Німеччини через підвищення рівня води в річках оголошено режим надзвичайної ситуації, працюють рятувальники, проводиться масштабна евакуація населення.
Не минулося без людських жертв
Цей знімок зроблено в баварському Бургау. У регіоні Верхня Баварія, який сильно постраждав від повені, у підвалі будинку в Шробенгаузені рятувальники виявили тіло 43-річної жінки, яку вважали зниклою безвісти. Раніше в баварському районі Пфаффенгофен-ан-дер-Ільм загинув представник добровільної пожежної команди, човен якого перекинувся під час рятувальної операції.
Надзвичайний стан у Регенсбурзі
Рятувальники встановлюють загороджувальні щити на набережній Регенсбурга. У цьому місті оголошено надзвичайний стан. За даними Баварської служби інформації про повені (HND), рівень води в Дунаї в районі міста сягнув позначки в 5,9 метра і продовжує зростати. Ґрунтові води також піднімаються, тому міська влада рекомендує очистити підвали поблизу річки і прибрати автомобілі з підземних парковок.
Тимчасово закрито автобан, що з'єднує Берлін і Мюнхен
В'їзд на автобан у Бад Верісгофені залито водою. Автомагістраль A9, що з'єднує Берлін і Мюнхен, закрита між Інгольштадтом і Лангенбруком в обидва боки. За даними адміністрації округу Пфаффенгофен-ан-дер-Ільм, дорожнє полотно розмите в кількох місцях. На дорозі також лежить сміття, яке необхідно прибрати. Поки що залишиться закритою і траса B16 у районі Манхінга на південь від Інгольштадта.
Зсув ґрунту заблокував залізницю
У місті Швебіш-Ґмюнд стався зсув ґрунту протяжністю 30 метрів, який заблокував залізничну колію і шосейну дорогу. У результаті з рейок зійшли два вагони швидкісного поїзда ICE. 185 пасажирів поїзда не постраждали. Залізничний рух між Штутгартом і Мюнхеном було тимчасово призупинено. Залізнична компанія Deutsche Bahn закликає пасажирів відмовитися від поїздок у райони, які постраждали від повені.
Тисячі мішків із піском для постраждалих районів
В Ульмі готують мішки з піском для постраждалих від стихії районів. Служба технічної допомоги THW (Technisches Hilfswerk) - німецька служби з надзвичайних ситуацій - підготувала тисячі мішків з піском для вже затоплених і схильних до загрози затоплення районів Баварії та Баден-Вюртемберга.
На допомогу приходять рятувальники з інших земель Німеччини
Так виглядають вулиці Бабенгаузена в Баварії. Подекуди для евакуації людей використовують не тільки гумові човни, а й вертольоти. У постраждалі регіони прибувають загони рятувальників з інших федеральних земель. Зокрема, уряд землі Північний Рейн-Вестфалія направив п'ять груп рятувальників, у кожній з яких 48 осіб, 10 автомобілів, вісім трейлерів і шість човнів.
Шольц відвідав постраждалі регіони
Канцлер Німеччини Олаф Шольц побував у зоні повені у Верхній Баварії. Разом із головою МВС країни Ненсі Фезер і прем'єр-міністром Баварії Маркусом Зедером він ознайомився із ситуацією на місцях і відвідав Райхертсгофен. "Ми зробимо все можливе, включно з використанням можливостей, що надаються федеральним урядом, щоб допомогу було надано швидше", - заявив глава федерального уряду.
Евакуація триває
Рятувальники допомагають жителям Ной-Ульма. У постраждалих районах, а також у населених пунктах, яким загрожує затоплення, проводять добровільну евакуацію населення, яка вже торкнулася тисячі людей. Тих, хто не хоче залишати свої будинки, рятувальники просять перебратися на верхні поверхи, а також підготувати достатній запас продуктів і питної води.
Збитки ще треба підрахувати
Так виглядають вулиці Рудесберга в Баден-Вюртемберзі. Проливні дощі та повені завдали серйозної шкоди інфраструктурі постраждалих регіонів. Визначення конкретних сум стане можливим тільки після того, як вода зійде. На сьогодні рекордним вважається збиток від руйнівної повені в Арській долині, на заході Німеччини, у липні 2021 року. Тоді влада ФРН оцінила його в 29,2 мільярда євро.
Розгул стихії триває
Річка Некар, що вийшла з берегів. Німецька метеорологічна служба попереджає про сильні тривалі дощі різної інтенсивності на півдні Німеччини. Можливі опади понад 100 літрів на квадратний метр. Влада повідомляє про можливе підтоплення під'їздів і підвалів, високий рівень ґрунтових вод, небезпеку аквапланування на дорогах, а також про зсуви ґрунту. Розгул стихії на півдні Німеччини триває.