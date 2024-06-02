Трамп завів TikTok, який хотів заборонити

Під час свого президентства в 2020 році Дональд Трамп розпорядився заборонити в США скачувати TikTok, а напередодні чергових виборів сам зареєструвався в ньому.

Колишній президент США Дональд Трамп напередодні чергових виборів створив офіційний канал у соціальній мережі TikTok, яку він намагався заборонити в 2020 році під час перебування на посаді.

Як повідомляє міжнародна агенція Reuters у неділю, 2 червня, перша публікація Трампа в акаунті з ніком @realdonaldtrump з'явилася напередодні ввечері. На відео він вітається з фанатами на поєдинку чемпіонату з боїв без правил у Ньюарку в штаті Нью-Джерсі.

Станом на 19:00 неділі акаунт Трампа вже зібрав понад два мільйони підписників.

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Можлива заборона TikTok у США

У 2020 році Трамп підписав укази, згідно з яким китайська компанія ByteDance, що володіє ТікТок, мала протягом 90 днів відмовитися від усіх активів, що підтримують функціонування сервісу в США. Втім ці укази так і не набули чинності, оскільки їхню дію зупинили американські суди.

У 2021 році вже новий президент США Джо Байден скасував укази Трампа, якими той намагався заборонити TikTok у США. Втім зараз ByteDance оскаржує новий закон, який вимагає від неї продати соцмережу компанії, яка не перебуває в юрисдикції Китаю. Якщо до січня наступного року цього не станеться, ТікТок може бути заборонений на території США - через загрозу національній безпеці. Соцмережу звинувачують в близькості до уряду Китаю та незаконному використанні особистих даних користувачів. Менеджмент TikTok відкидає всі звинувачення.

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Байден теж веде кампанію в TikTok

Передвиборна кампанія Байдена теж має акаунт у TikTok - @bidenhq . З лютого на нього підписались понад 330 тисяч користувачів.

Всього ТікТок у США мають 170 мільйонів людей - близько половини населення країни.

Вибори президента США відбудуться в листопаді. Трамп і Байден - найімовірніші суперники на них.

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