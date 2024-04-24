США висунули TikTok ультиматум - продаж або заборона

Законопроєкт, ухвалений верхньою палатою Конгресу США, зобов'язує китайського власника Tiktok передати соцмережу іншому власнику. Якщо протягом року цього не станеться, програма може бути заборонена на території США.

Сенат США у вівторок, 23 квітня, ухвалив законопроєкт, який зобов'язує власника соціальної мережі TikTok - китайський концерн ByteDance - продати її компанії, яка не перебуває в юрисдикції КНР. Якщо протягом року цього не станеться, програма може бути заборонена на території США. Двома днями раніше цей законопроєкт схвалила Палата представників (нижня палата Конгресу США).

Можлива заборона TikTok пов'язана із загрозою національній безпеці Сполучених Штатів. Критики в США звинувачують соцмережу у близькості до уряду Китаю і незаконному використанні особистих даних користувачів. Менеджмент TikTok відкидає всі звинувачення. Соцмережею у США користуються 170 мільйонів осіб, що становить приблизно половину населення країни.

За словами голови комітету з розвідки Сенату США Марка Уорнера, соціальна мережа зможе продовжити діяльність на території країни лише під управлінням нових власників, якими можуть стати представники США, Великобританії, Канади, Бразилії чи Франції.

Президент Джо Байден заявив про готовність підписати новий закон. Власники TikTok мають намір оскаржити закон у суді. Апелювати вони будуть до порушення Першої поправки до Конституції США, наводячи аргумент, що в разі заборони TikTok американці втратять доступ до платформи для вільного вираження своєї думки.

Єврокомісія розпочала розслідування щодо TikTok Lite

Нагадаємо, що Європейська Комісія 22 квітня розпочала друге розслідування щодо онлайн-платформи TikTok через імовірне порушення закону про цифрові послуги (Digital Services Act, DSA). Воно покликане "оцінити, чи могла компанія порушити DSA під час запуску TikTok Lite у Франції та Іспанії".

Приводом для розслідування стала функція програми TikTok Lite, яка пропонує користувачам заробляти бали при виконанні певних "завдань", як-от перегляд відео, лайки, підписки і запрошення друзів. За даними ЄК, ця система винагород була запущена "без попередньої ретельної оцінки ризиків, які вона тягне за собою, зокрема ризиків, пов'язаних з ефектом звикання до платформ".

ЄК ще 17 квітня запросила у соцмережі звіт про оцінку ризиків для TikTok Lite. У компанії була доба на надання регулятору документів, але вона не зробила цього. Далі у TikTok був час до 24 квітня, щоб надати звіт про оцінку ризиків, і час до 3 травня, щоб передати іншу запитувану інформацію. В іншому разі ЄК може накласти штрафи або призупинити дію програми винагород TikTok Lite на території ЄС.