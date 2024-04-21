Палата представників схвалила заборону TikTok у США

Китайський концерн ByteDance має протягом року продати соцмережу TikTok, щоб уникнути її заборони в США. Компанія має намір оскаржити вимогу.

Палата представників Конгресу США в суботу, 20 квітня, ухвалила законопроєкт, згідно з яким соцмережа TikTok буде заборонена в США, якщо власник, китайський концерн ByteDance, не продасть її іншому власнику. У документі прописано, що компанія має це зробити протягом дев'яти місяців, проте президент США своїм рішенням може продовжити цей термін ще на три місяці.

Цей законопроєкт ухвалено нижньою палатою Конгресу в рамках великого пакету, до якого входять, крім того, виділення допомоги Україні на 61 млрд доларів, Ізраїлю на 26 млрд доларів і Тайваню на 8 млрд доларів, також законопроєкт про конфіскацію російських активів на користь Києва. Оглядачі практично не сумніваються, що весь пакет швидко схвалить Сенат, де, на відміну від Палати представників, більшість складають демократи. Президент Джо Байден заявив, що після цього негайно підпише цей пакет законопроєктів.

У березні Палата представників уже схвалювала законопроєкт про продаж TikTok, у якому для вчинення цієї угоди було встановлено термін у пів року. Проте та версія документа "застрягла" у Сенаті.

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У TikTok мають намір оскаржити рішення

"Ми не перестанемо боротися і відстоювати ваші права, - заявив раніше CEO соцмережі Шоу Цзи Чу у відеозверненні до користувачів. - Ми продовжимо робити все можливе з використанням легальних механізмів, щоб захистити чудову платформу, яку ми побудували разом з вами".

Associated Press зазначає, що компанія може звернутися до суду, апелюючи до того, що заборона TikTok у США порушуватиме Першу поправку до конституції країни, яка гарантує свободу слова. Цілком можливо, що таким чином ByteDance зможе як мінімум відстрочити потенційне блокування.

Якщо продавати TikTok все ж таки доведеться, не цілком зрозуміло, хто може купити соцмережу, зазначає агентство dpa. Це навряд чи зможуть зробити конкуренти на зразок Facebook через конфлікт інтересів. У березні ексміністр фінансів США Стівен Мнучін заявив, що створює групу інвесторів для придбання сервісу.

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Байден, Трамп і TikTok

Критики в США звинувачують соцмережу у близькості до уряду Китаю і незаконному використанні особистих даних користувачів. Менеджмент TikTok відкидає усі звинувачення. Соцмережею у США користується 170 мільйонів осіб, що становить приблизно половину населення країни.

У 2024 році свій акаунт у TikTok завів передвиборчий штаб Байдена, сподіваючись залучити молодіжну аудиторію, яка домінує серед користувачів соцмережі. Якщо Джо Байден підпише закон про заборону TikTok, це може відштовхнути молодих виборців від нього, зазначає агентство dpa.

Опонент Байдена на осінніх президентських виборах, Дональд Трамп, тим часом переглянув своє негативне ставлення до TikTok. Тепер Трамп каже, що TikTok потрібний як важлива противага Facebook - соцмережу Цукерберга колишній американський президент називає "ворогом людей".