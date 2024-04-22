Єврокомісія розпочала друге розслідування щодо TikTok

Приводом для нового розслідування Єврокомісії стала програма винагород у додатку TikTok Lite. За словами єврокомісара Бретона, ця функція може викликати звикання, особливо у дітей.

Європейська Комісія (ЄК) розпочала друге розслідування щодо онлайн-платформи TikTok через імовірне порушення закону про цифрові послуги (Digital Services Act, DSA). Як випливає з повідомлення, опублікованого на сайті Єврокомісії понеділок, 22 квітня, воно покликане "оцінити, чи могла компанія порушити DSA при запуску TikTok Lite у Франції та Іспанії".

Приводом для розслідування стала функція програми TikTok Lite, яка пропонує користувачам заробляти бали при виконанні певних "завдань", як-от перегляд відео, лайки, підписки і запрошення друзів. За даними Єврокомісії, ця система винагород була запущена "без попередньої ретельної оцінки ризиків, які вона тягне за собою, зокрема ризиків, пов'язаних з ефектом звикання до платформ, і без ухвалення ефективних заходів для зниження ризиків".

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Єврокомісія ще 17 квітня запросила у TikTok звіт про оцінку ризиків для TikTok Lite. У компанії була доба на надання регулятору документів, але вона не зробила цього, наголошується в повідомленні. Тепер у TikTok є доба, щоб надати звіт про оцінку ризиків, і час до 3 травня, щоб передати іншу інформацію, про яку йшлося в запиті. В іншому разі ЄК може накласти штрафи або призупинити дію програми винагород TikTok Lite на території ЄС.

Єврокомісар: Функція TikTok Lite токсична і викликає звикання

"Ми підозрюємо, що функція TikTok Lite токсична і викликає звикання, особливо у дітей", - написав єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон в соцмережі X. Він застеріг, що ЄК може призупинити дію програми винагород в додатку, якщо TikTok не надасть "переконливих доказів безпеки, чого досі не було зроблено".

Під час розслідування Єврокомісія перевірить, чи дотримується TikTok зобов'язання DSA щодо оцінки ризиків перед запуском функцій, які можуть надати критичний вплив на здоров'я користувачів, і чи вживає платформа будь-яких заходів для пом'якшення цих ризиків, йдеться в повідомленні регулятора.

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Нагадаємо, на початку березня цього року стало відомо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) завів TikTok для себе й німецького уряду.