Канцлер Шольц заведе TikTok - для себе та німецького уряду

Як зазначив канцлер ФРН Олаф Шольц, в уряді та міністерствах уже кілька місяців обговорюють, на яких онлайн-платформах їм слід бути представленими, а на яких - ні.

Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) висловився за те, щоб створити для федерального уряду акаунт у соціальній мережі TikTok, повідомляє агентство Reuters. "Федеральний уряд теж дискутує на цю тему, і я думаю, що це було б правильним рішенням", - заявив Шольц увечері в четвер, 29 лютого, на зустрічі з громадськими ініціативами в Дрездені.

У TikTok активна правопопулістська АдН

За словами канцлера, його вже давно запитують, чому в TikTok такі активні популісти з "Альтернативи для Німеччини" (АдН), а соціал- і християнські демократи - ні. Як зазначив канцлер, в уряді та міністерствах уже кілька місяців обговорюють, на яких онлайн-платформах їм слід бути представленими, а на яких - ні.

Водночас Олаф Шольц закликав мешканців Німеччини вести активне соціальне життя не лише онлайн і здійснювати "контроль реальності" у звичайному повсякденному житті. За словами канцлера, раніше люди більше спілкувалися у спортклубах, пабах, у родинному колі, а в наш час дехто знаходить союзників у соцмережах навіть у тому разі, коли їхні ідеї абсурдні. Тож, упевнений Шольц, треба вміти цим людям давати відсіч у реальному житті й казати: "Що за нісенітниця!"-

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