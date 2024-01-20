Дослідження: кібербулінг серед підлітків у Німеччині зростає

Понад 16 відсотків молоді зазнали цькувань у мережі протягом 2023 року. Ще 52 відсотки розповіли, що стали свідками булінгу близької їм людини, що на 9 відсотків більше, ніж у 2021 році.

У Німеччині зростає кількість випадків кібербулінгу серед молоді. Про це свідчать результати дослідження Sinus Youth Study для компанії Barmer, опублікованого 19 січня.

Згідно з ним, понад 16 відсотків підлітків стали жертвами цькувань в мережі минулого року - приблизно стільки ж, скільки впродовж 2022 року. У 2021 році від кібербулінгу постраждали лише 14 відсотків підлітків.

Найбільше випадків цькувань - у Whatsapp

За даними дослідження, 52 відсотки постраждалих молодих людей зазнали кібербулінгу через сервіс обміну повідомленнями Whatsapp. Наступними в переліку платформ, де фіксують випадки цькувань молодих людей, - Tiktok (34 відсотки) та Instagram (33 відсотки).

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Майже три чверті постраждалих зазнали знущань у формі образ, за якими слідували поширення чуток і виключення з груп. Близько третини (32 відсотки) поскаржилися на розміщення непристойних фотографій та відео.

52 відсотки опитаних засвідчили булінг близької людини за останній рік. У 2021 році цей показник становив 43 відсотки, а в 2022 році - 50 відсотків. Лише 28 відсотків дівчат і хлопців не стикалися з кібербулінгом.

При проведенні дослідження Sinus Youth Study з вересня до початку жовтня 2023 року по всій Німеччині опитали близько двох тисяч підлітків у віці від 14 до 17 років.