АдН успішно використовували TikTok на виборах

АдН успішно використовували TikTok на виборах5 вересня 2024 р.
Активне використання китайської платформи для створення та перегляду коротких відео TikTok, схоже, допомогло правопопулістській партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) досягти рекордних результатів на місцевих виборах у двох німецьких федеральних землях.
Згідно з опитуванням соціологічного інституту Infratest dimap, АдН зі значним відривом стала найпопулярнішою партією серед молодих виборців віком від 18 до 24 років. А з огляду на популярність TikTok серед молоді, цей успіх може бути безпосередньо пов'язаний з активною присутністю контенту АдН на платформі, вважає Роланд Фервібе (Roland Verwiebe), професор Університету Потсдама й один із координаторів проєкту з моніторингу діяльності німецьких партій на TikTok. "Половина всіх молодих людей віком від 16 до 24 років отримують політичну інформацію виключно з TikTok, - розповів Фервібе в інтерв'ю DW. - У підсумку платформа чинить на них надзвичайно сильний вплив".
На виборах, що відбулися 1 вересня у східнонімецьких федеральних землях Саксонія і Тюрингія, АдН здобула найкращі результати серед партій ультраправого політичного спектру з часів закінчення Другої світової війни. "Альтернатива для Німеччини" набрала вдвічі більше голосів, ніж три партії з коаліційного уряду канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) разом узяті - Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), Зелені і Вільна демократична партія (ВДП).
Домінування АдН в стрічках користувачів TikTok
Дослідники з Потсдама провели аналіз призначених для користувача даних, який показав, що за кілька тижнів до виборів контент, пов'язаний з АдН, охопив набагато ширшу аудиторію в TikTok, ніж матеріали інших політичних партій. У рамках дослідження було створено 30 вигаданих профілів користувачів TikTok, які представляли молодих людей, народжених 2006 року, які проживали в Тюрингії, Саксонії та Бранденбурзі, де були відбувалися земельні вибори. Дослідники проаналізували понад 75 тисяч відео, що з'явилися в їхніх стрічках за кілька тижнів до голосування.
У середньому користувачам показували по дев'ять відео на тиждень із контентом АдН. Для порівняння: у випадку Християнсько-демократичного союзу (ХДС) або нещодавно створеного лівопопулістського "Союзу Сари Ваґенкнехn" (ССВ) цей показник був приблизно в 9 разів меншим, він трохи перевищував лише одне відео на тиждень, а кількість матеріалів, пов'язаних з іншими партіями, була значно меншою.
При цьому дослідники помітили, що кількість відеороликів, що з'являються в стрічках користувачів, не завжди відповідала обсягу контенту, створеного партіями. "Наприклад, за вісім тижнів до виборів до земельних парламентів СДПН створила більше відео, ніж АдН, - зазначив Фервібе, - але вони майже не потрапляли у стрічки користувачів".
Читайте також: Ультраправа АдН у Тюрингії прагне до влади
Чому АдН популярна серед молоді?
Одну з можливих причин успіху АдН у TikTok Фервібе вбачає в наявності цілої мережі пов'язаних між собою інфлюенсерів з ультраправими переконаннями, які поширюють партійний контент. Іншою причиною може бути те, що більшість кандидатів від АдН - а це набагато перевищує показники будь-якої іншої німецької партії - самі активно використовують китайську платформу. Згідно з червневим дослідженням освітнього Центру імені Анни Франк, "Альтернатива для Німеччини" активніша в TikTok, ніж будь-яка інша політична партія в німецькому парламенті. Аналітики пов'язують зростання її популярності серед молодих виборців (принаймні частково) саме з активною присутністю партії в соціальних мережах.
На виборах до Європейського парламенту в червні 2024 року 16 відсотків молодих німців проголосували за АдН, потроївши відсоток голосів партії в цій віковій групі в порівнянні з попередніми виборами п'ять років тому. Ця тенденція знайшла відображення і на виборах до ландтагів, які відбулися минулими вихідними, зазначив Роланд Фервібе.
Контент, який просували перед голосуванням у Саксонії та Тюрингії від імені АдН, був дуже різноманітним, додає експерт: від записів політичних промов до емоційних відеороликів на такі теми, як імміграція, і, здавалося б, зовсім неполітичних матеріалів, як-от відео про подорожі чи кулінарію. "Альтернатива для Німеччини" чудово опанувала розважальний формат TikTok, - наголосив професор Університету Потсдама. - Вони дуже добре зрозуміли, як працює ця платформа і як її ефективно використовувати".