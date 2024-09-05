АдН успішно використовували TikTok на виборах

"Альтернатива для Німеччини" виявилася вдвічі успішнішою в залученні молодих виборців у TikTok, ніж усі інші партії разом узяті. Це пояснює успіх АдН на виборах у Тюрингії та Саксонії.

Активне використання китайської платформи для створення та перегляду коротких відео TikTok, схоже, допомогло правопопулістській партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) досягти рекордних результатів на місцевих виборах у двох німецьких федеральних землях.

Згідно з опитуванням соціологічного інституту Infratest dimap, АдН зі значним відривом стала найпопулярнішою партією серед молодих виборців віком від 18 до 24 років. А з огляду на популярність TikTok серед молоді, цей успіх може бути безпосередньо пов'язаний з активною присутністю контенту АдН на платформі, вважає Роланд Фервібе (Roland Verwiebe), професор Університету Потсдама й один із координаторів проєкту з моніторингу діяльності німецьких партій на TikTok. "Половина всіх молодих людей віком від 16 до 24 років отримують політичну інформацію виключно з TikTok, - розповів Фервібе в інтерв'ю DW. - У підсумку платформа чинить на них надзвичайно сильний вплив".

На виборах, що відбулися 1 вересня у східнонімецьких федеральних землях Саксонія і Тюрингія, АдН здобула найкращі результати серед партій ультраправого політичного спектру з часів закінчення Другої світової війни. "Альтернатива для Німеччини" набрала вдвічі більше голосів, ніж три партії з коаліційного уряду канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) разом узяті - Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), Зелені і Вільна демократична партія (ВДП).

Домінування АдН в стрічках користувачів TikTok

Дослідники з Потсдама провели аналіз призначених для користувача даних, який показав, що за кілька тижнів до виборів контент, пов'язаний з АдН, охопив набагато ширшу аудиторію в TikTok, ніж матеріали інших політичних партій. У рамках дослідження було створено 30 вигаданих профілів користувачів TikTok, які представляли молодих людей, народжених 2006 року, які проживали в Тюрингії, Саксонії та Бранденбурзі, де були відбувалися земельні вибори. Дослідники проаналізували понад 75 тисяч відео, що з'явилися в їхніх стрічках за кілька тижнів до голосування.

У середньому користувачам показували по дев'ять відео на тиждень із контентом АдН. Для порівняння: у випадку Християнсько-демократичного союзу (ХДС) або нещодавно створеного лівопопулістського "Союзу Сари Ваґенкнехn" (ССВ) цей показник був приблизно в 9 разів меншим, він трохи перевищував лише одне відео на тиждень, а кількість матеріалів, пов'язаних з іншими партіями, була значно меншою.

При цьому дослідники помітили, що кількість відеороликів, що з'являються в стрічках користувачів, не завжди відповідала обсягу контенту, створеного партіями. "Наприклад, за вісім тижнів до виборів до земельних парламентів СДПН створила більше відео, ніж АдН, - зазначив Фервібе, - але вони майже не потрапляли у стрічки користувачів".

Читайте також: Ультраправа АдН у Тюрингії прагне до влади

Чому АдН популярна серед молоді?

Одну з можливих причин успіху АдН у TikTok Фервібе вбачає в наявності цілої мережі пов'язаних між собою інфлюенсерів з ультраправими переконаннями, які поширюють партійний контент. Іншою причиною може бути те, що більшість кандидатів від АдН - а це набагато перевищує показники будь-якої іншої німецької партії - самі активно використовують китайську платформу. Згідно з червневим дослідженням освітнього Центру імені Анни Франк, "Альтернатива для Німеччини" активніша в TikTok, ніж будь-яка інша політична партія в німецькому парламенті. Аналітики пов'язують зростання її популярності серед молодих виборців (принаймні частково) саме з активною присутністю партії в соціальних мережах.

На виборах до Європейського парламенту в червні 2024 року 16 відсотків молодих німців проголосували за АдН, потроївши відсоток голосів партії в цій віковій групі в порівнянні з попередніми виборами п'ять років тому. Ця тенденція знайшла відображення і на виборах до ландтагів, які відбулися минулими вихідними, зазначив Роланд Фервібе.

Контент, який просували перед голосуванням у Саксонії та Тюрингії від імені АдН, був дуже різноманітним, додає експерт: від записів політичних промов до емоційних відеороликів на такі теми, як імміграція, і, здавалося б, зовсім неполітичних матеріалів, як-от відео про подорожі чи кулінарію. "Альтернатива для Німеччини" чудово опанувала розважальний формат TikTok, - наголосив професор Університету Потсдама. - Вони дуже добре зрозуміли, як працює ця платформа і як її ефективно використовувати".