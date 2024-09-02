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Шольц закликав не допустити АдН до урядування в землях

Валерій Сааков
2 вересня 2024 р.

Олаф Шольц закликав політсили створювати коаліції у земельних парламентах без АдН. Він назвав "гірким" результат виборів у Тюрингії й Саксонії.

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Канцлер ФРН Олаф Шольц
Олаф Шольц (архівне фото)Фото: Henning Kaiser/REUTERS

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) закликав партії, які пройшли до земельних парламентів - ландтагів - Саксонії та Тюрингії, створювати альянси без правих популістів з  "Альтернативи для Німеччини" (АдН). Відповідний заклик Шольц озвучив у понеділок, 2 вересня, агентству Reuters. Цю заяву він зробив як член фракції Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) у Бундестазі.

"Усі демократичні партії повинні сформувати стабільні уряди без правих екстремістів", - наголосив Шольц.

Шольц назвав результати виборів у двох східних німецьких землях "гіркими"

Водночас Шольц наголосив, що нинішній результат виборів у цих двох східнонімецьких землях - власне успіх правих популістів з АдН -  викликає у нього занепокоєння. "Наша країна не може і не повинна до цього звикати. АдН завдає шкоди Німеччині. Вона послаблює економіку, розділяє суспільство і руйнує репутацію нашої країни", - переконаний Шольц.

Говорячи про самі результати виборів до ландтагів Саксонії та Тюрингії, Шольц назвав їх "гіркими". "Результати недільних виборів гіркі - і для нас також. А проте, СДПН тримається разом", - наголосив він. На думку Шольца, його однопартійці спільно провели хорошу і чітку виборчу кампанію. "Це було того варте, тому що похмурі прогнози щодо СДПН не справдилися", - впевнений канцлер. Крім того, досягнутий результат СДПН свідчить про те, що боротися варто, наголошували Шольц і керівництво СДПН напередодні ввечері. "Тепер йдеться про те, щоб постійно здобувати дедалі більшу підтримку", - додав канцлер ФРН.

Нагадаємо, згідно з попередніми результатами, у Тюрингії найкращий результат на земельних виборах показала ультраправа права АдН, у Саксонії - консервативний ХДС, а АдН - друга. Соціал-демократи набирають 6,1 і 7,3 відсотка відповідно.
 

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