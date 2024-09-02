Ультраправа АдН у Тюрингії прагне до влади

Ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" отримала рекордні результати на виборах у Тюрингії та Саксонії. Наскільки реальними є шанси на її участь у земельних урядах?

Ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" (АдН) вперше за своє існування стала найсильнішою партією на земельних виборах. У Тюрингії вона отримала понад 33 відсотки голосів. На земельних виборах у Саксонії АдН також набрала понад 30 відсотків - лише трохи відставши від християнських демократів.

На цей результат чекали з напруженням, оскільки АдН в обох землях - як в Тюрингії, так і в Саксонії - класифікується Відомством із захисту конституції як правоекстремістська.

Голова партійного осередку АдН у Тюрингії Бйорн Геке (Björn Höcke) вважається одним з найрадикальніших політиків Німеччини. Він неодноразово привертав до себе увагу - лише у 2024 році суд двічі засудив його за використання гасел часів націонал-соціалізму.

АдН бачить чіткий мандат на урядування

Щойно стали відомі перші результати виборів, співголова партії Тіно Хрупалла (Tino Chrupalla) заявив в інтерв'ю суспільно-правовому мовнику ZDF: "Одне дуже зрозуміло: воля виборців полягає в тому, щоб відбулася зміна політики". Центральною вимогою АдН є зміна міграційної політики Німеччини. Під час виборчої кампанії партія проводила кампанії із закликами до масової депортації біженців з Німеччини, ця тема домінувала в політичних дебатах протягом декількох місяців.

Агітаційний плакат АдН з написом: "Літо, сонце, реміграція" Фото: dts-Agentur/dpa/picture alliance

Хрупалла вважає свою партію переможцем виборів у Тюрингії. "У нас є чіткий мандат на урядування в Тюрингії", - сказав він в ефірі ZDF.

У своєму першому інтерв'ю ввечері після виборів лідер АдН у Тюрингії Геке також констатував отримання чіткого мандату від виборців. "Ми - партія номер один у Тюрингії", - сказав Геке в ефірі суспільно-правового мовника ARD. За його словами, партія спершу проаналізує політичну ситуацію і можливих партнерів по коаліції, "а потім ми вирішимо, з ким робити пропозиції про переговори". У своєму виборчому окрузі лідер земельного партійного осередку АдН зазнав прикрої поразки: він програв прямі вибори до ландтагу кандидату від ХДС. Він може потрапити до парламенту Тюрингії лише за партійним списком або якщо інший політик АдН, обраний на прямих виборах, відмовиться від свого мандату на користь Геке.

Зрештою, АдН може залишитися й в опозиції, попри свої успіхи на виборах, адже всі інші партії виключають пряму співпрацю з правопопулістами. З цієї причини участь АдН у формуванні коаліцій та земельних урядів вважається малоймовірною, попри успіх на виборах у Тюрингії та Саксонії. Однак й виключати цього не слід, оскільки результати виборів в обох землях ускладнюють формування уряду для всіх партій.

Попередження про загрозу для демократії

Зростання впливу АдН у Німеччині роками супроводжувалося масовими протестами та застереженнями. Дослідники правого екстремізму вважають АдН ідеологічно близькою до расистських та антидемократичних традицій.

Політичні оглядачі знову і знову проводять паралелі з підйомом націонал-соціалістів за часів Адольфа Гітлера (Adolf Hitler). Його партія, НСДАП, вперше увійшла до земельного уряду саме в Тюрингії у 1929 році. Тоді НСДАП почала проводити перші чистки серед державних службовців і заповнила важливі посади своїми прибічниками.

Єнс-Крістіан Ваґнер (за мікрофоном) закликає до заборони АдН Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

Історик Єнс-Крістіан Ваґнер (Jens-Christian Wagner) називає нинішню політику АдН "нелюдською та огидною". Ваґнер є директором меморіального комплексу в колишньому концентраційному таборі Бухенвальд, що у Тюрингії, який є одним з найважливіших німецьких пам'ятників жахам націонал-соціалізму.

Він застеріг від голосування за АдН у Тюрингії за допомогою незвичайної кампанії. У своєму листі до 350 тисяч домогосподарств землі він звинуватив Бйорна Геке в тому, що той намагається знову зробити націонал-соціалістичну мову суспільно прийнятною. За своє попередження Ваґнер отримав погрози вбивства.

У соціальних мережах директор меморіалу називає перші результати виборів катастрофою для демократії і "ганьбою". "Дуже темний день для нашої країни", - написав він.

Попри всі застереження, АдН після цих виборів є потужнішою, ніж будь-коли до цього. І в усіх своїх заявах у вечір виборів провідні політики партії чітко дали зрозуміти: вони хочуть кардинально змінити німецьку політику.

АдН має змогу заблокувати важливі рішення

Після виборів АдН має особливий інструмент влади - так звану блокуючу меншість. Завдяки отриманій частці голосів у Саксонії та Тюрингії партія може блокувати або перешкоджати всім рішенням, які вимагають більшості у дві третини голосів. У такому випадку без голосів АдН рішення ухвалити буде неможливо.

Тож блокуюча меншість може бути використана для паралізації важливих демократичних процесів. Наприклад, у судовій системі, яка у Тюрингії стикається з великими труднощами через величезну хвилю завершення роботи суддів. Так, маючи блокуючу меншість, АдН може заблокувати призначення суддів Конституційного суду або роботу комітету з відбору суддів і, таким чином, призначення нових суддів.

Бйорн Геке, лідер АдН у Тюрингії, на лаві підсудних Фото: endrik Schmidt/dpa/picture alliance

Перед виборами лідер АдН у Тюрингії Геке чітко дав зрозуміти, що він думає про німецьку систему правосуддя. Після того, як суд двічі засудив його за використання нацистського гасла під час виборчої кампанії, у липні 2024 року він пригрозив судовій системі у соціальних мережах: "Ми не будемо з цим миритися". Він назвав рішення незалежної судової влади політичним і поставив під питання усю демократичну систему: "Ось на що схоже свавілля. У мене більше немає відчуття, що я живу в правовій державі".

Як найсильніша політична сила, АдН, згідно з парламентською традицією, також матиме право претендувати на формально найвищу посаду у федеральній землі: голови земельного парламенту. Ця посада на політичній арені малопомітна, але має далекосяжний вплив: голова земельного парламенту організовує вибори прем'єр-міністра землі, може призначати і звільняти важливих державних службовців. Він також може відмовитися підписувати важливі законодавчі акти і таким чином формально перешкоджати набуттю ними чинності.

Для АдН йдеться не лише про більшість у ландтагах

Той факт, що АдН навряд чи братиме участь у формуванні урядів, не обов'язково призведе до розчарування у партії, аналізує експерт з питань правого екстремізму Давид Беґріх (David Begrich) з об'єднання Miteinander e.V. у Саксонії-Ангальт. "Оскільки АдН зараз на сході Німеччини - це не просто парламентська партія, для якої йдеться про чисельну більшість у парламенті", - сказав Беґріх у своєму нещодавньому подкасті, присвяченому правоекстремізму та антисемітизму. На його думку, АдН є "партією руху", яка прагне використовувати свої парламентські мандати для того, щоб формувати політику за допомогою виступів і акцій за межами парламенту.

Давид Беґріх Фото: Benjamin Knight/DW

Численні організації та об'єднання в Німеччині також застерігають від цього. Вони вже кілька місяців скаржаться на те, що АдН своїми антиімміграційними гаслами змістила політичні дебати далеко вправо.

Давид Беґріх також застерігає політиків на федеральному рівні від неправильних висновків з земельних виборів у східних федеральних землях Німеччини. Наприклад, від полеміки, спрямованої проти жителів території колишньої НДР, яка свого часу була наглухо відгороджена від заходу країни. "Після виборів ми знову почуємо: "Відбудуйте мур (Берлінський мур, що є символом роз'єднання Німеччина. - Ред.)", - прогнозує він.

Такі дебати, переконаний експерт, є деструктивними і лише послаблять відданих справі прихильників демократії у Східній Німеччині. "Якщо ви цього не хочете, то повинні рішуче відвернутися від політичного порядку денного АдН і звернутися до демократичного ядра на сході", - каже Беґріх. Після успіху АдН на виборах важливо зміцнити невеликі демократичні ініціативи в землях і забезпечити їхнє виживання, закликає він.

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