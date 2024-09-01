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ХДС перемагає на виборах у Саксонії, АдН - друга

Максим Сидоржевський
1 вересня 2024 р.

Християнсько-демократичний союз посідає перше місце на виборах у Саксонії, правопопулістська АдН - друга з невеликим відривом.

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Виборець під час голосування на одній з дільниць у Саксонії
Виборець під час голосування на одній з дільниць у СаксоніїФото: Sebastian Kahnert/dpa/picture alliance

Консервативний Християнсько-демократичний союз (ХДС) посідає перше місце на земельних виборах у федеральній землі Саксонія, що відбулися у неділю, 1 вересня. Згідно з неофіційними попередніми результатами, які публікує суспільно-правова теле- і радіокомпанія ARD, ХДС набирає 31,5 відсотка голосів виборців.

На другому місці опинилася правопопулістська партія "Альтернатива для Німеччини" (АдН) з результатом у 30 відсотків, а на третьому - новостворена ліпопулістська партія "Союз Сари Ваґенкнехт" (12 відсотків). Прохідний бар'єр у п'ять відсотків, згідно з екзитполом, долають також Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) - 8,5 відсотка, а також Зелені - 5,5 відсотка. Ліва партія отримала 4 відсотки голосів і має невеликі шанси на потрапляння до ландтагу Саксонії.

Консервативний Християнсько-демократичний союз (ХДС) перебуває при владі в Саксонії з 1990 року. Після земельних виборів 2019 року прем'єр-міністр Міхаель Кречмер (Michael Kretschmer) керує цією федеральною землею, створивши коаліцію із Зеленими та Соціал-демократичною партією (СДПН). П'ять років тому ХДС одержав на виборах 32 відсотки голосів. Правопопулістська "Альтернатива для Німеччини" (AдН), чия земельна організація в Саксонії визнана спецслужбами "підтверджено правоекстремістською", набрала тоді 27,5 відсотка.

У цей же день вибори до ландтагу відбувалися у федеральній землі Тюрингія, де, згідно з неофіційними попередніми результатами, АдН посідає перше місце з результатом у 30,8 відсотка. ХДС фінішує другим - 24,5 відсотка, а "Союз Сари Ваґенкнехт" третім - 15,8 відсотка. Прохідний бар'єр також подолали Ліва партія (12,4 відсотка) та СДПН (7 відсотків).

Нагадаємо, що перед земельними виборами у Тюрингії та Саксонії 1 вересня тисячі людей вийшли на демонстрації проти "Альтернативи для Німеччини".

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