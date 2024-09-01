  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіУкраїнські біженці в НімеччиніВибори в США 2024
ПолітикаНімеччина

АдН перемагає на виборах до ландтагу Тюрингії

Максим Сидоржевський
1 вересня 2024 р.

Правопопулістська партія "Альтернатива для Німеччини" здобула понад 30 відсотків голосів на виборах до ландтагу Тюрингії. Другий результат - у ХДС, третій - у ССВ.

https://p.dw.com/p/4k9aT
Передвиборча реклама "АдН"
За даними екзитполів, "АдН" отримає більше 30% голосівФото: Michael Bihlmayer/CHROMORANGE/picture alliance

Правопопулістська партія "Альтернатива для Німеччини" (АдН) посідає перше місце на земельних виборах у федеральній землі Тюрингія, що відбулися у неділю, 1 вересня. Згідно з неофіційними попередніми результатами, які публікує суспільно-правова теле- і радіокомпанія ARD, АдН здобуває 30,8 відсотка голосів виборців. 

Друге місце посідає консервативний Християнсько-демократичний союз (ХДС), за який віддали свої голоси 24,5 відсотка виборців. Створена нещодавно лівопопулістська партія "Союз Сари Ваґенкнехт" посідає третє місце з результатом 15,8 відсотка. Ліва партія фінішує четвертою - 12,4 відсотка, а Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) - п'ятою, з результатом у 7 відсотків. Зелені та Вільна демократична партія, згідно з ексзитполом, не подолали прохідний бар'єр у п'ять відсотків, набравши 4 та 1,3 відсотка відповідно. 

 

Читайте також: Вибори в Тюрингії: найважливіше про землю в центрі Німеччини

З 2014 року (з невеликою перервою) посаду прем'єр-міністра Тюрингії обіймає Бодо Рамелов (Bodo Ramelow) з Лівої партії, який зараз керує коаліцією меншості в союзі з СДПН і Зеленими. З важливих питань її підтримує ХДС.

Нині Тюрингія - один з оплотів АдН. Лідером фракції АдН, представленої в земельному парламенті з 2014 року, є Бйорн Геке (Björn Höcke), який належить до вкрай правого націоналістичного крила партії та вважається надзвичайно впливовим політиком в АдН. Федеральне відомство з охорони конституції визнало "Альтернативу для Німеччини" організацією, підозрюваною у правому екстремізмі. А земельну парторганізацію АдН у Тюрингії визнано "підтверджено правоекстремістською".

У цей же день вибори до ландтагу відбувалися у федеральній землі Саксонія, де, згідно з неофіційними попередніми результатами, ХДС посідає перше місце з результатом у 31,5 відсотка. Правопопулісти АдН фінішують другими - 30 відсотків, а "Союз Сари Ваґенкнехт" теж третім - 12 відсотків. Прохідний бар'єр також долають СДПН (8,5 відсотка) та Зелені (5,5 відсотка).

Нагадаємо, що перед земельними виборами у Тюрингії та Саксонії 1 вересня тисячі людей вийшли на демонстрації проти "Альтернативм для Німеччини".

Кремль фінансує позов "АдН" проти постачання зброї Україні?

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Сару Ваґенкнехт спробували облити червоною фарбою на мітингу в Тюрингії 29 серпня 2024

Сару Ваґенкнехт намагалися облити червоною фарбою на мітингу

Сару Ваґенкнехт намагалися облити червоною фарбою на мітингу

Лідерку німецької партії "ССВ" спробували забризкати червоною фарбою після її виступу на передвиборчому мітингу в Тюрингії. Та відома тим, що виступає проти військової допомоги Україні та за зняття санкцій з Росії.
Політика30 серпня 2024 р.
Юрген Ельзессер на земельному з'їзді АдН у Магдебурзі

Видавець ультраправого журналу Compact у Німеччині: "Я прихильник Путіна"

Видавець ультраправого журналу Compact у Німеччині: "Я прихильник Путіна"

Засновник екстремістського журналу Compact Юрген Ельзессер, який здобув проміжний успіх у суді, заявив на з'їзді АдН, що підтримує Путіна. Ці слова зустріли бурхливими оваціями.
Суспільство18 серпня 2024 р.
Передвиборчий плакат АдН: "Перш за все - наша країна!"

У Німеччині суд підтвердив підозру АдН у правому екстремізмі

У Німеччині суд підтвердив підозру АдН у правому екстремізмі

Вищий адміністративний суд у Мюнстері підтвердив рішення нижчої інстанції та статус правопопулістської "Альтернативи для Німеччини" як "підозрюваної у правому екстремізмі". Це дає спецслужбам право нагляду за партією.
Політика13 травня 2024 р.