АдН перемагає на виборах до ландтагу Тюрингії

Правопопулістська партія "Альтернатива для Німеччини" здобула понад 30 відсотків голосів на виборах до ландтагу Тюрингії. Другий результат - у ХДС, третій - у ССВ.

Правопопулістська партія "Альтернатива для Німеччини" (АдН) посідає перше місце на земельних виборах у федеральній землі Тюрингія, що відбулися у неділю, 1 вересня. Згідно з неофіційними попередніми результатами, які публікує суспільно-правова теле- і радіокомпанія ARD, АдН здобуває 30,8 відсотка голосів виборців.

Друге місце посідає консервативний Християнсько-демократичний союз (ХДС), за який віддали свої голоси 24,5 відсотка виборців. Створена нещодавно лівопопулістська партія "Союз Сари Ваґенкнехт" посідає третє місце з результатом 15,8 відсотка. Ліва партія фінішує четвертою - 12,4 відсотка, а Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) - п'ятою, з результатом у 7 відсотків. Зелені та Вільна демократична партія, згідно з ексзитполом, не подолали прохідний бар'єр у п'ять відсотків, набравши 4 та 1,3 відсотка відповідно.

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З 2014 року (з невеликою перервою) посаду прем'єр-міністра Тюрингії обіймає Бодо Рамелов (Bodo Ramelow) з Лівої партії, який зараз керує коаліцією меншості в союзі з СДПН і Зеленими. З важливих питань її підтримує ХДС.

Нині Тюрингія - один з оплотів АдН. Лідером фракції АдН, представленої в земельному парламенті з 2014 року, є Бйорн Геке (Björn Höcke), який належить до вкрай правого націоналістичного крила партії та вважається надзвичайно впливовим політиком в АдН. Федеральне відомство з охорони конституції визнало "Альтернативу для Німеччини" організацією, підозрюваною у правому екстремізмі. А земельну парторганізацію АдН у Тюрингії визнано "підтверджено правоекстремістською".

У цей же день вибори до ландтагу відбувалися у федеральній землі Саксонія, де, згідно з неофіційними попередніми результатами, ХДС посідає перше місце з результатом у 31,5 відсотка. Правопопулісти АдН фінішують другими - 30 відсотків, а "Союз Сари Ваґенкнехт" теж третім - 12 відсотків. Прохідний бар'єр також долають СДПН (8,5 відсотка) та Зелені (5,5 відсотка).

Нагадаємо, що перед земельними виборами у Тюрингії та Саксонії 1 вересня тисячі людей вийшли на демонстрації проти "Альтернативм для Німеччини".