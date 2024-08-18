Видавець німецького журналу Compact: "Я прихильник Путіна"

Засновник екстремістського журналу Compact Юрген Ельзессер, який здобув проміжний успіх у суді, заявив на з'їзді АдН, що підтримує Путіна. Ці слова зустріли бурхливими оваціями.

Через кілька днів після того, як суд Лейпцигу призупинив заборону екстремістського журналу Compact, його видавець і головний редактор Юрґен Ельзессер (Jürgen Elsässer) знову розкритикував німецький уряд, заявивши про свою підтримку президента Росії Володимира Путіна. "І, звісно, ніхто не заборонить мені казати: я прихильник Путіна", - заявив він у суботу, 17 серпня, у Магдебурзі на земельному з'їзді відділення правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) у Саксонії-Ангальт, що викликало бурхливі оплески присутніх.

У своїй промові Ельзессер назвав "фашисткою" міністерку внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер (Nancy Faeser), яка розпорядилася закрити його журнал, а міністра оборони Бориса Пісторіуса (Boris Pistorius) - "воєнним злочинцем" і виступив з образою лідерки партії "зелених" Рікарди Ланґ (Ricarda Lang).

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За словами засновника правоекстремістського журналу Compact, його успіх у суді демонструє, що "перемога можлива": якщо його видання зможе перемогти Фезер, то прем'єр-міністром Саксонії-Ангальт незабаром зможе стати представник АдН. Ельзессер наголосив, що стосунки між Compact і земельним об'єднанням АдН протягом багатьох років були дуже теплими і братніми.

Видавець поскаржився, що "хижа держава" все ще не повернула власність його журналу, і пообіцяв, що вимагатиме від Фезер компенсації та відшкодування збитків. Він приніс на партійний захід у Магдебурзі, за власними словами, 200 примірників Compact і продавав їх там.

Журнал Compact заборонила персонально глава МВС ФРН

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер у середині липня заборонила журнал Compact після обшуків, проведених у кількох федеральних землях в офісах видання і в житлових приміщеннях його керівних працівників та акціонерів. Цей крок глава МВС пояснила тим, що журнал є "центральним рупором правоекстремістських кіл", який "обурливим чином пропагує ненависть до євреїв, мігрантів і нашої парламентської демократії".

Юрген Ельзессер подав апеляцію на рішення МВС, а також термінове клопотання, розглянувши яке, федеральний адміністративний суд у Лейпцигу 14 серпня призупинив дію рішення міністерства внутрішніх справ Німеччини про заборону журналу Compact. Згідно з постановою, редакція журналу може продовжити його видання до ухвалення рішення за основним позовом (апеляції на рішення МВС про заборону журналу), яке буде ухвалено пізніше. При цьому вилучені під час обшуків матеріали будуть далі вивчатися слідством.

Апеляцію Ельзессера суд продовжує розглядати.

Раніше Федеральне відомство з охорони конституції ФРН визнало Compact правоекстремістським проєктом. Ще 2022 року у спецслужбі дійшли висновку, що видання на чолі з Ельзессером, "будучи мультимедіальним підприємством, пропагує в суспільстві погляди, ворожі до демократії та людської гідності".