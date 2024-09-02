Правопопулістська АдН перемогла на виборах у Тюрингії

За попередніми результатами, у Тюрингії найкращий результат на земельних виборах показала права "Альтернатива для Німеччини", у Саксонії - консервативний ХДС.

Правопопулістська партія "Альтернатива для Німеччини" (АдН) показала найкращий результат на земельних виборах у Тюрингії, отримавши 32,8 відсотка голосів, свідчать попередні офіційні результати голосування, опубліковані теле- і радіокомпанією ARD зранку понеділка, 2 вересня.

Друге місце посів консервативний Християнсько-демократичний союз (ХДС) із 23,6 відсотка голосів. Третє місце - у заснованої в січні 2024 року лівопопулістської партії "Союз Сари Ваґенкнехт" (ССВ) із 15,8 відсотка. Четвертий результат показала Ліва партія з 13,1 відсотка, п'ятий - керівна у ФРН Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), яка набрала 6,1 відсотка. Партії "Союз 90/Зелені", що входять до федеральної правлячої коаліції, і Вільна демократична партія (ВДП) набрали відповідно по 3,2 і 1,1 відсотка голосів і не пройшли до земельного парламенту. Явка на виборах у Тюрингії становила 73,6 відсотка.

Цього разу лише АдН і ХДС вдалося поліпшити свої результати порівняно з минулими земельними виборами в Тюрингії на 9,4 і 1,9 відсотка відповідно. Решта партій, за винятком ССВ, для якої ця кампанія стала першою, набрали менше, ніж на минулому голосуванні. Найбільше голосів втратила Ліва партія - 17,9 відсотка.

Таким чином, 32 місця в регіональному парламенті, за попередніми підрахунками, отримає АдН, 23 - ХДС, 15 - ССВ, 12 - ліві та 6 - СДПН. Для формування правлячої коаліції в Тюрингії необхідно щонайменше 45 депутатів.

Ліві втрачають Тюрингію

З 2014 року (з незначною перервою) посаду прем'єр-міністра Тюрингії обіймає Бодо Рамелов (Bodo Ramelow) з Лівої партії, який досі керує коаліцією меншості в союзі з СДПН і Зеленими. З важливих питань її підтримує ХДС.

Нині Тюрингія - один з оплотів АдН. Лідером фракції АдН, представленої в земельному парламенті з 2014 року, є Бйорн Геке (Björn Höcke), який належить до вкрай правого націоналістичного крила партії та вважається надзвичайно впливовим політиком в АдН. Федеральне відомство з охорони конституції визнало "Альтернативу для Німеччини" організацією, підозрюваною у правому екстремізмі. А земельну парторганізацію АдН у Тюрингії визнано "підтверджено правоекстремістською".

У Саксонії найкращий результат у ХДС

У сусідній із Тюрингією Саксонії найкращий результат на земельних виборах, за попередніми даними, показали консерватори з ХДС. Їм вдалося набрати 31,9 відсотка голосів місцевих виборців. Другий результат тут - в АдН (30,6 відсотка), слідом за нею йдуть ССВ (11,8 відсотка), СДПН (7,3 відсотка), Зелені (5,1 відсотка) і Ліва партія (4,5 відсотка).

У Саксонії свій результат порівняно з попередньою виборчою кампанією вдалося поліпшити лише АдН - на 3,1 відсотка. На цих виборах явка становила 74,4 відсотка.

Місця в парламенті, попередньо, будуть розподілені таким чином: ХДС отримає 42 мандати, АдН - 41, ССВ - 15, СДПН - 9, "Зелені" - 6, а ліві - 6. Тут для формування коаліції необхідно, щоб до неї входив щонайменше 61 депутат.

Нагадаємо, що перед земельними виборами у Тюрингії та Саксонії 1 вересня тисячі людей вийшли на демонстрації проти "Альтернативи для Німеччини".