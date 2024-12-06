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ПолітикаРумунія

Як TikTok вплинув на скандальні вибори в Румунії?

Мартін Муно
6 грудня 2024 р.

Раніше майже невідомий ультраправий політик Келін Джорджеску переміг у першому турі виборів президента Румунії. Це відбулося завдяки TikTok, вважають багато експертів. Тепер суд скасував результати першого туру виборів.

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Безпартійний ультраправий кандидат у президенти Румунії Келін Джорджеску тицяє пальцем у щоку
У Келіна Джорджеску на TikTok 520 000 підписниківФото: Vadim Ghirda/dpa/picture alliance

У неділю, 8 грудня, в Румунії мав відбутися другий тур президентських виборів. Однак за два дні до нього, 6 грудня, конституційний суд країни ухвалив безпрецедентне рішення, скасувавши результати першого туру голосування,  які були затьмарені звинуваченнями у втручанні Росії.

"Процедура виборів президента Румунії буде повністю розпочата спочатку", - оголосив Конституційний суд. Він ухвалив це рішення "з метою забезпечення правильності та законності виборчого процесу".

Результати першого туру стали справжнім шоком та сенсацією - і не лише для румунів. За його результатами переміг до цього практично невідомий безпартійний ультраправий кандидат Келін Джорджеску, який не фігурував серед лідерів у опитуваннях громадської думки, не був центром уваги провідних ЗМІ і не брав участі в теледебатах напередодні голосування.

Зате 62-річний Джорджеску, у минулому співробітник МЗС і міністерства довкілля, який скептично ставиться до членства Румунії в НАТО та ЄС, був дуже активним та помітним у соцмережах - особливо в TikTok, де в нього 520 тисяч підписників.

Мільйони румунів бачать у Джорджеску Путіна

Передвиборчі ролики Джорджеску на TikTok набрали мільйонні перегляди. У них він не лише критикував відомих політиків, часто роблячи неправдиві твердження, а й зображував себе борцем дзюдо або скакав на коні - як його приклад для наслідування президент Росії Володимир Путін.

Келін Джорджеску, за даними ЗМІ, раніше обіймав посаду виконавчого директора Інституту глобального індексу сталого розвитку ООН у Женеві та Вадуці. З 2010-го по 2012 роки був спецдоповідачем в Управлінні Верховного комісара ООН з прав людини. Коли Джорджеску виграв перший тур виборів, це викликало у багатьох шок і жах. Адже реальною стала небезпека того, що президентом Румунії оберуть прихильника теорії змови, критика НАТО та ЄС і шанувальника Путіна.

Учасниці та учасники акції протесту проти результатів першого туру президентських виборів у Румунії
Після оголошення результатів першого туру президентських виборів у Румунії багато виборців на знак протесту вийшли на вулиціФото: George Arun/DW

З 2022 року Джорджеску перебуває під слідством за підозрою у прославлянні профашистського й антисемітського "Руху легіонерів" і за те, що назвав румунського диктатора, очільника профашистського режиму та союзника Гітлера Іона Антонеску "героєм" і "мучеником".

На думку спостерігачів, величезну роль в успіху Келіна Джорджеску зіграли соцмережі, насамперед TikTok, який є надзвичайно популярним у Румунії. Із 19 мільйонів жителів країни ним користуються близько дев'яти мільйонів, більшість із яких - молоді люди.

Чи приніс саме TikTok успіх Джорджеску?

Хоча інші провідні румунські політики також присутні на TikTok, нікому не вдалося домогтися охоплення такої аудиторії, як Джорджеску. У результаті майже третина виборців віком від 18 до 24 років проголосувала за нього - попри його відверті промахи і безглузді висловлювання, наприклад, про те, що висадка американських астронавтів на Місяць 1969 року є фейком.

Смартфон у руці, на екрані якого зображено логотип TikTok
Із 19 мільйонів жителів Румунії близько 9 мільйонів користуються TikTokФото: Dan Kitwood/Getty Images

Румунський Центрвиборчком звинуватив TikTok у тому, що платформа надала перевагу Джорджеску. Перед першим туром ЦВК дала вказівку соцмережі, щоб у своїх роликах кандидати в президенти називали себе такими і розкривали джерела свого фінансування. У випадку з Джорджеску, за твердженням ЦВК, TikTok не виконав цю вимогу, що дало йому перевагу перед іншими учасниками президентських перегонів. У зв'язку з цим румунський медіарегулятор закликав ЄС почати розслідування щодо TikTok.

ТікТок: Жодного впливу на вибори в Румунії не було

Зі свого боку TikTok відкинув усі звинувачення на свою адресу, заявивши, що компанія видалила десятки тисяч фейкових акаунтів і мільйони підроблених лайків і підписників. Крім того, запевнили в TikTok, не було виявлено жодних ознак таємного впливу на результат виборів як із самої Румунії, так і з-за кордону.

Німецький учений у галузі комунікацій та експерт з TikTok Маркус Беш (Marcus Bösch) бачить в аргументах соцмережі явне протиріччя. "Як може так бути, що видалили безліч акаунтів і лайків, хоча жодних ознак впливу не було?" - поставив він риторичне запитання в розмові з DW.

Експерт: Радикальні погляди в соцмережах стають нормою

На думку американського лінгвіста Адама Алексича, головна проблема в даному випадку криється в алгоритмах сучасних соцмереж, які більше не працюють за принципом уподобань користувача. Простіше кажучи, пояснює експерт, це означає, що ми частіше бачимо пости не тих, на кого підписані, а тих, хто, за його висловом, кричить голосніше за всіх.

У статті для User Mag Алексич пише: "Алгоритми використовують активність як масштаб віральності контенту, а дезінформація, як правило, призводить до більшої активності. Твердження про те, що гаїтяни їдять домашніх тварин, викличуть екстремальну реакцію, необхідну для того, щоб повідомлення частіше поширювалося в мережі. Навіть спроби виправити ці неправдиві відомості, як не парадоксально, можуть розглядатися як додаткова активність".

При цьому деталі, аргументи та нюанси губляться, а радикальні погляди стають нормальними, уточнює Адам Алексич.

TikTok - найгарячіший мобільний застосунок

На думку Маркуса Беша, головна проблема полягає в тому, що платформою TikTok користується величезна кількість людей, тоді як сильні незалежні мас-медіа поступово зникають. Однак це стосується не лише TikTok, а й усіх соцмереж, визнає Беш.

Але TikTok - це найактуальніший мобільний застосунок, багато тем і тенденцій із нього потім перекочовують на інші платформи, продовжує німецький учений. "Суспільству, політикам і власникам цифрових платформ необхідно усвідомлювати, що такі загрози і спроби впливу існують і будуть існувати. І, відповідно, бути більш стійкими та готовими до вжиття контрзаходів у контексті стратегічної комунікації", - підсумував Беш.

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