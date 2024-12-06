КС Румунії анулював результати 1-го туру виборів президента

У першому турі президентських виборів в Румунії переміг ультраправий політик Келін Джорджеску. З розсекречених владою документів випливає, що Росія могла вести в соцмережах кампанію на його підтримку.

Конституційний суд Румунії у п'ятницю, 6 грудня, повністю анулював результати першого туру президентських виборів. "Процедура обрання президента Румунії буде проведена заново у повному обсязі", - оголосив Конституційний суд. Це було зроблено задля "забезпечення справедливості та законності виборчого процесу", йдеться у рішенні суду у Бухаресті, ухваленому за два дні до того, як у країні мав відбутися другий тур президентських виборів.

Раніше чинний глава держави Клаус Йоганніс розсекретив розвіддані, з яких випливало, що Росія проводила масштабну кампанію у соціальних мережах для популяризації ультраправого політика Келіна Джорджеску, який переміг в першому турі. 24 листопада він несподівано для соціологів та оглядачів випередив Єлену Ласконі із ліберальної партії "Союз порятунку Румунії".

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Келін Джорджеску набрав тоді близько 23 відсотків голосів. Ласконі заручилася підтримкою трохи більше 19 відсотків виборців. Вже 28 листопада КС зобов'язав Центральну виборчу комісію перерахувати 9,46 мільйона голосів, поданих у першому турі.

Тепер влада Румунії має узгодити нову дату виборів. Голова Центральної виборчої комісії Румунії Тоні Гребла припускав, що у разі оголошення Конституційним судом перевиборів, перший тур голосування може відбутися 15 грудня, а другий - 29 грудня.