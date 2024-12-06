  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіДострокові вибори в НімеччиніУкраїнські біженці в Німеччині
Останні відео
ПолітикаРумунія

КС Румунії анулював результати 1-го туру виборів президента

Олена Перепадя
6 грудня 2024 р.

У першому турі президентських виборів в Румунії переміг ультраправий політик Келін Джорджеску. З розсекречених владою документів випливає, що Росія могла вести в соцмережах кампанію на його підтримку.

https://p.dw.com/p/4nqp3
Проєвропейські протести у Бухаресті після перемоги у першому турі проросійського політика, 5 грудня 2024 року
З часу перемоги у першому турі проросійського політика у Бухаресті тривали проєвропейські протестиФото: Cristian Ștefănescu/DW

Конституційний суд Румунії у п'ятницю, 6 грудня, повністю анулював результати першого туру  президентських виборів. "Процедура обрання президента Румунії буде проведена заново у повному обсязі", - оголосив Конституційний суд. Це було зроблено задля "забезпечення справедливості та законності виборчого процесу", йдеться у рішенні суду у Бухаресті, ухваленому за два дні до того, як у країні мав відбутися другий тур президентських виборів.

Раніше чинний глава держави Клаус Йоганніс розсекретив розвіддані, з яких випливало, що Росія проводила масштабну кампанію у соціальних мережах для популяризації ультраправого політика Келіна Джорджеску, який переміг в першому турі. 24 листопада він несподівано для соціологів та оглядачів випередив Єлену Ласконі із ліберальної партії "Союз порятунку Румунії". 

Читайте також: У Румунії протести проти проросійського переможця 1 туру виборів президента

Келін Джорджеску набрав тоді близько 23 відсотків голосів. Ласконі заручилася підтримкою трохи більше 19 відсотків виборців. Вже 28 листопада КС зобов'язав Центральну виборчу комісію перерахувати 9,46 мільйона голосів, поданих у першому турі.

Тепер влада Румунії має узгодити нову дату виборів. Голова Центральної виборчої комісії Румунії Тоні Гребла припускав, що у разі оголошення Конституційним судом перевиборів, перший тур голосування може відбутися 15 грудня, а другий - 29 грудня.  

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Переможець першого туру виборів президента Румунії Келін Джорджеску

Правоекстремістський TikTok-шок після президентських виборів у Румунії

Правоекстремістський TikTok-шок після президентських виборів у Румунії

Це стало несподіванкою президентських виборів у Румунії. Перший тур виграв безпартійний, ультраправий, проросійський кандидат Келін Джорджеску. Хто ж такий цей діяч, якого виборці знають передусім через TikTok?
Політика25 листопада 2024 р.
АдН та її співголова Аліс Вайдель виявляють украй високу активність у TikTok

Правопопулісти у ФРН успішно використовували TikTok на виборах

Правопопулісти у ФРН успішно використовували TikTok на виборах

"Альтернатива для Німеччини" виявилася вдвічі успішнішою в залученні молодих виборців у TikTok, ніж усі інші партії разом узяті. Це пояснює успіх АдН на виборах у Тюрингії та Саксонії.
Політика5 вересня 2024 р.
Чи дійде до продажу TikTok у США?

Чому ЄС і США ополчилися проти TikTok

Чому ЄС і США ополчилися проти TikTok

США вимагають примусового продажу китайського додатку для смарт-пристроїв TikTok. У ЄС ініціювали проти цієї платформи розслідування. В чому проблема з TikTok?
Технології25 квітня 2024 р.