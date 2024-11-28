У Румунії перерахують голоси на президентських виборах

Конституційний суд Румунії зобов'язав Центральну виборчу комісію перерахувати голоси виборців у першому турі президентських виборів, у якому найбільшу підтримку здобув ультраправий проросійський політик Келін Джорджеску. Про це у четвер, 28 листопада, повідомляє румунський телеканал Digi24. Як зазначили співрозмовники каналу, це необхідно, аби виключити підозри у шахрайстві. Таким чином офіційне підтвердження підсумків першого туру голосування відкладене.

Два кандидати у президенти вимагають скасувати підсумки першого туру

Водночас до суду надійшли запити від двох кандидатів у президенти щодо анулювання результатів першого туру. Звернення Крістіана Терхеша суд відхилив у зв'язку з тим, що воно було подане пізніше, ніж встановлений законом термін. Розгляд другої заяви, поданої Себастіаном Попеску, як очікується, відбудеться 29 листопада.

Попеску звинувачує Джорджеску в тому, що той приховав джерела фінансування своєї кампанії і цим увів виборців в оману, представивши себе як "прозорого незалежного кандидата", який, не маючи грошей, "бореться з великими партіями". Крім того, за твердженням Попеску, масштаби "вірусності" передвиборчих відеороликів Джорджеску на платформі TikTok не могли бути досягнуті лише за рахунок підтримки блогерів та реклами. "Йдеться про пряму підтримку компанії TikTok, офіс якої знаходиться в Китаї", - стверджує Попеску.

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Другий тур виборів має відбутися 8 грудня

Перший тур виборів президента Румунії відбувся 24 листопада. За Келіна Джорджеску, який раніше перебував в лавах ультраправого націоналістичного "Альянсу за об'єднання румунів" (AUR), проголосували 22,94 відсотка виборців. На другому місці - Елена Ласконі з ліберальної партії "Союз порятунку Румунії" (USR), яка здобула 19,17 відсотка голосів. Третє місце з результатом 19,15 відсотка голосів посів чинний прем'єр-міністр країни соціал-демократ Марчел Чолаку, якому екзитполи пророкували перемогу.

Другий тур виборів має відбутися 8 грудня. Елена Ласконі назвала його "екзистенційною битвою" між тими, хто хоче "зберегти молоду демократію Румунії" та тими, хто хоче повернутися "у російську сферу впливу".

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