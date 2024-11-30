Вибори в Румунії: ЄК запитує TikTok про алгоритми роботи

Європейська Комісія (ЄК) надіслала TikTok запит на інформацію відповідно до "Закону про цифрові послуги" (DSA) щодо алгоритмів його роботи в контексті президентської виборчої кампанії в Румунії.

"На тлі поточних виборів у Румунії Комісія просить TikTok надати більше інформації щодо його управління ризиками маніпулювання інформацією. Зокрема, Комісія просить TikTok надати детальну інформацію про те, як він проаналізував і зменшив ризик неавтентичного або автоматизованого використання свого сервісу, а також ризики, що пов'язані з його системами рекомендацій", - йдеться у повідомленні ЄК, оприлюдненому у п'ятницю, 29 листопада.

Окрім цього, Єврокомісія запитала у TikTok дані про зусилля платформи, спрямовані на те, щоб дозволити ширшому колу третіх сторін здійснювати громадський контроль, а також мати доступ до загальнодоступних даних "для виявлення, ідентифікації та розуміння системних ризиків, пов'язаних з виборчими процесами".

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TikTok має надати запитувану ЄК інформацію до 13 грудня, а на основі оцінки відповідей Єврокомісія визначить, "чи будуть доцільними подальші кроки". "Цей запит є наступним після запиту, надісланого TikTok, а також Snapchat і YouTube 2 жовтня, щодо розробки та функціонування їхніх систем рекомендацій щодо виборів", - йдеться у повідомленні ЄК.

Перший тур виборів у Румунії

За підсумками голосування у першому турі президентських виборів у Румунії, який відбувся 24 листопада, проросійський ультраправий кандидат Келін Джорджеску посів перше місце і забезпечив собі місце у другому турі. Свою передвиборну кампанію Джорджеску проводив переважно в соцмережі TikTok, де його відео набрали сотні тисяч поширень.

Румунська влада заявила, що знайшла докази втручання у виборчу кампанію з боку ворожих сил. Конституційний суд призначив перерахунок 9,46 мільйона голосів, поданих у першому турі й відклав до 2 грудня рішення щодо результатів першого туру виборів.