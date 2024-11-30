Більшість німців виступає за заборону соцмереж для дітей

Згідно з соціологічним опитуванням, більшість німців виступає за ухвалення закону на кшталт того, який діятиме в Австралії. Там дітям до 16 років заборонять користуватися соціальними мережами.

Переважна більшість німців виступила би за ухвалення в Німеччині закону про соціальні мережі на кшталт ухваленого в Австралії.

Як свідчать результати соціологічного опитування YouGov, 77 відсотків "повністю" або "скоріше, так" підтримали би такий закон у Німеччині, пише в суботу, 30 листопада, німецька інформаційна агенція dpa.

"Проти" або "певною мірою проти" такого закону висловилися 13 відсотків опитаних, а решта респондентів заявили на це "не знаю".

Австралія ухвалила закон про заборону соцмереж для дітей віком до 16 років. Технологічні компанії мають заборонити дітям доступ до облікових записів в Instagram, Facebook і TikTok. За недотримання цих вимог компаніям загрожує штраф у розмірі до 33 мільйонів доларів США. Нові методи в Австралії почнуть випробовувати в січні, а повна заборона набуде чинності через рік.y

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Більшість німців кажуть про негативний вплив соцмереж на дітей

У Німеччині ж, згідно з опитуванням, переважна більшість мешканців також вважає, що соцмережі мають негативний вплив на дітей та молодь.

82 відсотки цілком переконані або радше впевнені в цьому. На противагу, дев'ять відсотків висловили впевненість, що такі платформи, як Tiktok, Instagram і Facebook не мають негативного впливу на дітей та молодь, або відповіли на запитання "скоріше ні". Решта заявили, що вони занадто мало знають про соцмережі, щоб судити про це, або відповіли "не знаю".

З тих, хто вбачає негативний вплив соцмереж на дітей і молодь, 26 відсотків вважають, що його спричиняє контент, а 20 відсотків переконані, що соцмережі викликають залежність. Тим часом 52 відсотки вважають, що обидва аспекти мають значення.

Опитування проводилося 22-25 листопада по всій території Німеччини. Участь у ньому взяли дві тисячі повнолітніх респондентів.

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