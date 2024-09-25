Чому молодь ФРН дедалі частіше обирає правопопулістську АдН

Чому молодь ФРН дедалі частіше обирає правопопулістську АдН25 вересня 2024 р.
Коли у 2013 році була заснована "Альтернатива для Німеччини" (АдН), у неї був імідж партії для літніх людей: сивочолі любителі строгих костюмів, університетські професори, досвідчені підприємці. Якщо говорити загалом, це були чоловіки солідного віку, які виступали проти фінансової та європейської політики тодішньої канцлерки Анґели Меркель (Angela Merkel).
Мотопробіг і кампанії АдН у соцмережах
Одинадцять років потому майже нічого від усього цього не залишилося. Меркель - більше не канцлерка, а АдН різко змінилася, ставши набагато радикальнішою і набагато молодшою. Це особливо сильно впало в око під час численних виборчих кампаній у Німеччині 2024 року.
Правопопулістська "Альтернатива для Німеччини", що виступає з антиіміграційних позицій, вела активну боротьбу за голоси молодих виборців. Наприклад, у федеральній землі Тюрингія лідер місцевого осередку АдН Бйорн Геке (Björn Höcke), організував мотопробіг на завершення передвиборчої кампанії. Прихильники Геке промчали містами і селами на задимлених мопедах Simson, що колись були популярними серед молоді Східної Німеччини. Пробіг супроводжувався професійно організованою кампанією в TikTok, Instagram та інших соцмережах. Про нього писали й серйозні ЗМІ.
На АдН працюють численні фахівці зі зв'язків із громадськістю, що входять до ультраправих груп, які згуртувалися навколо партії. Вони підігрівають настрої в соцмережах емоційними кампаніями, що поляризують громадськість. За допомогою провокаційних повідомлень і гасел, як-от "Уряд правлячої коаліції ненавидить вас" або "Німеччина стає банкрутом", вони грають на страхах, які відчувають багато молодих людей з приводу свого майбутнього. І тут же пропонують просте рішення позначених проблем: АдН.
Розчарування молоді посилюється її страхом перед майбутнім
Очевидно, що такого роду кампанії проходять досить успішно: на земельних виборах у Бранденбурзі, що відбулися 22 вересня, майже кожен третій молодий виборець підтримав "Альтернативу для Німеччини". Для порівняння: три роки тому на виборах до Бундестагу близько 50 відсотків молодих німців проголосували за партії, що сформували нинішній уряд ФРН, тобто за соціал-демократів, Зелених і лібералів із Вільної демократичної партії (ВДП).
"Ці три партії зазнали невдачі в очах молоді", - пояснює Клаус Гюррельман (Klaus Hurrelmann) в інтерв'ю радіостанції Deutschlandfunk. Гюррельман - один із найвідоміших у Німеччині дослідників молоді. Він регулярно проводить опитування молодих людей, а також аналізує їхні погляди, позиції та ставлення до життя.
"Їм не вдається донести до суспільства свої власні проблеми: клімат, освіту, добробут, мир", - констатує вчений. За його словами, вирішальним фактором є те, що нинішній уряд ФРН показав себе нездатним діяти. "Молоді люди прагматичні: їм потрібен уряд, який вирішує проблеми. І зараз є партія, яка обіцяє їм блакитне небо і каже: "Голосуйте за нас!". І це АдН", - додає Гюррельман.
За його оцінкою, розчарування молодого покоління посилюється його страхом перед майбутнім. Про це свідчить останнє "дослідження тенденцій", представлене вченим навесні 2024 року. Згідно з отриманими даними, багато підлітків і молодих людей з песимізмом дивляться на свої перспективи. Їх турбує занепад суспільства, війна або неможливість знайти власне житло. Цей результат вражає, тому що шанси на працевлаштування для молоді в Німеччині вже давно не були такими хорошими, як зараз. Це пояснюється тим, що швидкий масовий вихід на пенсію покоління "бебі-бумерів" відкриває масу можливостей на ринку праці для молодих німців.
Розрив між містом і селом на сході Німеччини
Але чому "Альтернатива для Німеччини", насамперед, така успішна на сході країни? На думку соціолога Штеффена Мау (Steffen Mau) з берлінського університету імені Гумбольдта, це пов'язано з яскраво вираженим розривом між містом і селом.
У своїй книзі "Ungleich vereint" він зазначає: "На сході Німеччини існує набагато більший розрив між міською молоддю та їхніми однолітками в сільській місцевості". За межами міських центрів домінує АдН, уточнює Мау. І прогнозує: "Схоже, що розрив між містом і селом може стати ще більш помітним на сході ФРН".
На думку багатьох експертів, особливу тривогу викликає той факт, що АдН та її молодіжні організації стають дедалі відвертішими, відверто расистськими та радикальними у своїх кампаніях. На передвиборчій вечірці правих популістів у Бранденбурзі в Потсдамі прихильники молодіжної організації партії голосно і буйно виконували ними ж складену пісню в стилі техно. "Ми їх усіх депортуємо!" - вигукувала танцювальна група, явно маючи на увазі мігрантів.
У відеокліпі на цю пісню його автори використовують расистські кліше про темноволосих і темношкірих іноземців, які нібито становлять небезпеку для Німеччини. І водночас уявляють себе світловолосими, осяйними і сексуальними рятівниками ФРН, які депортують мігрантів на літаках на їхню батьківщину.
Що протиставити поглядам АдН?
Подібні антигуманні уявлення, вочевидь, стають дедалі популярнішими і серед молоді. "Правоекстремістський, націоналістичний та авторитарний табір посилився, - визнає Клаус Гюррельман. - Проте його представники, як і раніше, залишаються в меншості". Такий висновок міститься і в дослідженні, проведеному Лейпцизьким університетом 2023 року. Воно виявило, що лише дуже невелика частина жителів сходу Німеччини має твердий правоекстремістський світогляд.
Усі експерти сходяться на думці, що TikTok і подібні до нього цифрові платформи чинять формувальний вплив на політичні погляди і поведінку молодих людей під час голосування на виборах: соцмережі є для молоді найважливішим джерелом інформації. Водночас вони перетворилися на благодатний ґрунт для расистських, екстремістських і конспірологічних роликів.
Що тут може допомогти? Філіп Зельгофф (Philipp Sälhoff) з берлінського аналітичного центру Polisphere в інтерв'ю DW дав коротку відповідь: освіта. "Знання у сфері медіа та компетентність у тому, що стосується роботи ЗМІ, - це величезна проблема. Вона має стати частиною шкільної програми!", - підсумував Зельгофф.
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