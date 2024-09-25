Чому молодь ФРН дедалі частіше обирає правопопулістську АдН

Молоді німці все більше голосують за правопопулістську партію "Альтернатива для Німеччини". Експерти кажуть, що причина цього - розчарування молодого покоління в правлячих партіях і страх перед майбутнім.

Коли у 2013 році була заснована "Альтернатива для Німеччини" (АдН), у неї був імідж партії для літніх людей: сивочолі любителі строгих костюмів, університетські професори, досвідчені підприємці. Якщо говорити загалом, це були чоловіки солідного віку, які виступали проти фінансової та європейської політики тодішньої канцлерки Анґели Меркель (Angela Merkel).

Мотопробіг і кампанії АдН у соцмережах

Одинадцять років потому майже нічого від усього цього не залишилося. Меркель - більше не канцлерка, а АдН різко змінилася, ставши набагато радикальнішою і набагато молодшою. Це особливо сильно впало в око під час численних виборчих кампаній у Німеччині 2024 року.

Правопопулістська "Альтернатива для Німеччини", що виступає з антиіміграційних позицій, вела активну боротьбу за голоси молодих виборців. Наприклад, у федеральній землі Тюрингія лідер місцевого осередку АдН Бйорн Геке (Björn Höcke), організував мотопробіг на завершення передвиборчої кампанії. Прихильники Геке промчали містами і селами на задимлених мопедах Simson, що колись були популярними серед молоді Східної Німеччини. Пробіг супроводжувався професійно організованою кампанією в TikTok, Instagram та інших соцмережах. Про нього писали й серйозні ЗМІ.

Бйорн Геке, якого суд дозволив називати "фашистом", на одному з мітингів АдН, 24 серпня 2024 року Фото: Hannes P Albert/dpa/picture alliance

На АдН працюють численні фахівці зі зв'язків із громадськістю, що входять до ультраправих груп, які згуртувалися навколо партії. Вони підігрівають настрої в соцмережах емоційними кампаніями, що поляризують громадськість. За допомогою провокаційних повідомлень і гасел, як-от "Уряд правлячої коаліції ненавидить вас" або "Німеччина стає банкрутом", вони грають на страхах, які відчувають багато молодих людей з приводу свого майбутнього. І тут же пропонують просте рішення позначених проблем: АдН.

Розчарування молоді посилюється її страхом перед майбутнім

Очевидно, що такого роду кампанії проходять досить успішно: на земельних виборах у Бранденбурзі, що відбулися 22 вересня, майже кожен третій молодий виборець підтримав "Альтернативу для Німеччини". Для порівняння: три роки тому на виборах до Бундестагу близько 50 відсотків молодих німців проголосували за партії, що сформували нинішній уряд ФРН, тобто за соціал-демократів, Зелених і лібералів із Вільної демократичної партії (ВДП).

"Ці три партії зазнали невдачі в очах молоді", - пояснює Клаус Гюррельман (Klaus Hurrelmann) в інтерв'ю радіостанції Deutschlandfunk. Гюррельман - один із найвідоміших у Німеччині дослідників молоді. Він регулярно проводить опитування молодих людей, а також аналізує їхні погляди, позиції та ставлення до життя.

"Їм не вдається донести до суспільства свої власні проблеми: клімат, освіту, добробут, мир", - констатує вчений. За його словами, вирішальним фактором є те, що нинішній уряд ФРН показав себе нездатним діяти. "Молоді люди прагматичні: їм потрібен уряд, який вирішує проблеми. І зараз є партія, яка обіцяє їм блакитне небо і каже: "Голосуйте за нас!". І це АдН", - додає Гюррельман.

За його оцінкою, розчарування молодого покоління посилюється його страхом перед майбутнім. Про це свідчить останнє "дослідження тенденцій", представлене вченим навесні 2024 року. Згідно з отриманими даними, багато підлітків і молодих людей з песимізмом дивляться на свої перспективи. Їх турбує занепад суспільства, війна або неможливість знайти власне житло. Цей результат вражає, тому що шанси на працевлаштування для молоді в Німеччині вже давно не були такими хорошими, як зараз. Це пояснюється тим, що швидкий масовий вихід на пенсію покоління "бебі-бумерів" відкриває масу можливостей на ринку праці для молодих німців.

Розрив між містом і селом на сході Німеччини

Але чому "Альтернатива для Німеччини", насамперед, така успішна на сході країни? На думку соціолога Штеффена Мау (Steffen Mau) з берлінського університету імені Гумбольдта, це пов'язано з яскраво вираженим розривом між містом і селом.

У своїй книзі "Ungleich vereint" він зазначає: "На сході Німеччини існує набагато більший розрив між міською молоддю та їхніми однолітками в сільській місцевості". За межами міських центрів домінує АдН, уточнює Мау. І прогнозує: "Схоже, що розрив між містом і селом може стати ще більш помітним на сході ФРН".

Молоді прихильники АдН на вечірці в Потсдамі з плакатом "Депортуємо мільйони", 22 вересня 2024 року Фото: Sean Gallup/Getty Images

На думку багатьох експертів, особливу тривогу викликає той факт, що АдН та її молодіжні організації стають дедалі відвертішими, відверто расистськими та радикальними у своїх кампаніях. На передвиборчій вечірці правих популістів у Бранденбурзі в Потсдамі прихильники молодіжної організації партії голосно і буйно виконували ними ж складену пісню в стилі техно. "Ми їх усіх депортуємо!" - вигукувала танцювальна група, явно маючи на увазі мігрантів.

У відеокліпі на цю пісню його автори використовують расистські кліше про темноволосих і темношкірих іноземців, які нібито становлять небезпеку для Німеччини. І водночас уявляють себе світловолосими, осяйними і сексуальними рятівниками ФРН, які депортують мігрантів на літаках на їхню батьківщину.

Що протиставити поглядам АдН?

Подібні антигуманні уявлення, вочевидь, стають дедалі популярнішими і серед молоді. "Правоекстремістський, націоналістичний та авторитарний табір посилився, - визнає Клаус Гюррельман. - Проте його представники, як і раніше, залишаються в меншості". Такий висновок міститься і в дослідженні, проведеному Лейпцизьким університетом 2023 року. Воно виявило, що лише дуже невелика частина жителів сходу Німеччини має твердий правоекстремістський світогляд.

Усі експерти сходяться на думці, що TikTok і подібні до нього цифрові платформи чинять формувальний вплив на політичні погляди і поведінку молодих людей під час голосування на виборах: соцмережі є для молоді найважливішим джерелом інформації. Водночас вони перетворилися на благодатний ґрунт для расистських, екстремістських і конспірологічних роликів.

Що тут може допомогти? Філіп Зельгофф (Philipp Sälhoff) з берлінського аналітичного центру Polisphere в інтерв'ю DW дав коротку відповідь: освіта. "Знання у сфері медіа та компетентність у тому, що стосується роботи ЗМІ, - це величезна проблема. Вона має стати частиною шкільної програми!", - підсумував Зельгофф.

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