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ПолітикаРумунія

Суд у Румунії відклав рішення щодо президентських виборів

Дмитро Шварц
29 листопада 2024 р.

Конституційний суд Румунії відклав до 2 грудня рішення щодо анулювання результатів першого туру президентських виборів. Раніше він постановив перерахувати голоси виборців.

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Кандидат в президенти Румунії Келін Джорджеску
Кандидат в президенти Румунії Келін ДжорджескуФото: Daniel Mihailescu/AFP/Getty Images

Конституційний суд Румунії відклав до 2 грудня рішення щодо результатів першого туру президентських виборів. Тепер суд винесе його в понеділок, через день після парламентських виборів у країні, повідомляє у п'ятницю, 29 листопада, агентство Reuters.

Згідно з законом, суд мав затвердити результати першого туру до 29 листопада, щоб другий тур виборів відбувся 8 грудня, як і було заплановано.

Наразі за підсумками голосування проросійський ультраправий кандидат у президенти Румунії Келін Джорджеску посів перше місце і забезпечив собі місце у другому турі. Румунська влада заявляє, що знайшла докази втручання у виборчу кампанію з боку ворожих сил.  Напередодні Конституційний суд призначив перерахунок 9,46 мільйона голосів, поданих у першому турі.

Голова Центральної виборчої комісії Румунії Тоні Гребла заявив, що у випадку якщо Конституційний суд оголосить перевибори, перший тур голосування може відбутися 15 грудня, а другий - 29 грудня.

Результати першого туру виборів в Румунії

Перший тур виборів президента Румунії відбувся 24 листопада. За Келіна Джорджеску, який раніше перебував в лавах ультраправого націоналістичного "Альянсу за об'єднання румунів" (AUR), проголосували 22,94 відсотка виборців. На другому місці - Елена Ласконі з ліберальної партії "Союз порятунку Румунії" (USR), яка здобула 19,17 відсотка голосів. Третє місце з результатом 19,15 відсотка голосів посів чинний прем'єр-міністр країни соціал-демократ Марчел Чолаку, якому екзитполи пророкували перемогу.

Другий тур виборів мав відбутися 8 грудня. Елена Ласконі вже назвала його "екзистенційною битвою" між тими, хто хоче "зберегти молоду демократію Румунії" та тими, хто хоче повернутися "у російську сферу впливу".

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