Німецькі діти та інтернет: любов до YouTube і ризики

Які соцмережі є популярними серед німецьких школярів, скільки годин вони сидять у телефоні, яка роль батьків? Опитування асоціації Bitkom про цифрову грамотність, гаджети та мобінг у в мережі дає відповіді.

Відеоплатформа YouTube у Німеччині - це найпопулярніша, причому з великим відривом, соціальна мережа серед молоді, нею користуються 87 відсотків німецьких дітей та підлітків. Таким є один із результатів дослідження на тему "діти та цифрові технології", представленого німецькою асоціацією цифрової індустрії Bitkom у Берліні у вівторок, 6 серпня. У репрезентативному онлайн-опитуванні брала участь майже тисяча респондентів віком від 6 до 18 років, наймолодші - у присутності батьків.

Головний висновок, звичайно, цілком очікуваний - цифрові технології міцно увійшли в життя підростаючого покоління Німеччини, але цей висновок наочно підкріплюється конкретними цифрами.

Три чверті першокласників користуються інтернетом

Так, 92 відсотки опитаних користуються інтернетом, серед першокласників віком від 6 до 7 років у всесвітню мережу виходять майже три чверті (73%). 59 відсотків першокласників користуються смартфоном (хоча б зрідка або у присутності батьків), а починаючи з 12 років, це робить практично кожен. При цьому німецькі діти та підлітки щодня "сидять у телефоні" в середньому 127 хвилин. Щоправда, тут картину дещо спотворюють старшокласники, абсолютна більшість яких користується смартфоном понад дві години на день, тоді як у віці від 6 до 9 років більшість обмежується приблизно пів годиною часу.

Першим гаджетом, з яким знайомляться наймолодші, є планшет. Ним уже у групі 6-9 років користуються 86 відсотків опитаних, нерідко разом із батьками, і з віком цей показник не зростає. Серед старшокласників більше третини (36%) мають смарт-годинник.

Починаючи з 10 років, 93 відсотки опитаних користуються соціальними мережами, з 14 років тривалість щоденної присутності в соцмережах різко зростає. У категорії 14-15 років вона становить 99 хвилин, у групі 16-18 років вже 134 хвилини.

У Німеччині, особливо після локдаунів під час пандемії коронавірусу, дедалі частіше використовують інтернет у шкільному навчанні Фото: K. Schmitt/Fotostand/picture alliance

Спочатку TikTok, а згодом Instagram

При цьому безперечним лідером, як уже зазначалося, є відеохостинг YouTube, його популярність становить 87 відсотків (у старшій групі навіть 91%). Потім, з серйозним відставанням, йдуть Instagram та Snapchat (по 53%), а також TikTok (51%). Інтерес до цієї соцмережі різко знижується після 14-15 років, тоді як користування Instagram у міру дорослішання неухильно наростає і у старшокласників досягає 85%. Наприкінці списку - Facebook та X (колишній Twitter): ці соцмережі залучають лише 9% та 8% молодих німців відповідно.

Однак Bitkom цікавили не лише кількісні показники, а й питання змісту. Так, 89% відзначили, що чомусь навчилися в Інтернеті. Респондентам у групі 10-18 років було поставлене запитання: "Як часто тобі зустрічаються в інтернеті наступні теми?" З темою "зміна клімату" 40% стикаються часто, 44% іноді, з "війною взагалі" відповідно 33% і 49%, безпосередньо з війною в Україні 36% і 45%, з війною в Секторі Гази та в Ізраїлі 31% і 43 %.

Таким чином, інформацію про війну в Україні регулярно чи зрідка черпають із інтернету чотири п'яті опитаних німецьких підлітків і старшокласники (81%). Для порівняння: з темами "бідність" та "хвороби" часто стикаються 13% і іноді 59% (у сумі 72%).

38% німецьких дітей регулярно обговорюють з батьками побачене в інтернеті Фото: imago/photothek

Мобінг, хейт або фейки. Що робити?

Одне з найважливіших завдань проведеного опитування полягало в тому, щоб з'ясувати, який рівень цифрової грамотності німецьких дітей і як батьки допомагають їм навчитися безпечно користуватися інтернетом і особливо соціальними мережами.

Висновок, якого дійшла асоціація Bitkom, звучить обнадійливо: "Три чверті опитаних активно займаються захистом своїх особистих даних". 76% підтвердили, що знають, як налаштувати акаунти в соцмережах для того, щоб пости та відео могло бачити лише певне коло осіб, і 72% відповіли, що вже активно змінювали ці налаштування.

Інший висновок: німецькі батьки приділяють багато уваги тому, як їхні діти користуються інтернетом. Так, у групі 6-9 років 41% повідомив, що хтось із батьків неодмінно присутній при користуванні інтернетом. Більшості дітей до 15-річного віку батьки активували функцію батьківського контролю, причому пік припадає на вікову групу 10-12 років: тут цю функцію активовано в 76% опитаних.

Німецькі старшокласники швидко втрачають інтерес до TikTok і вкрай рідко користуються Telegram Фото: Jonathan Raa/NurPhoto/picture alliance

До того ж 61% усіх опитаних мали розмови з батьками, коли ті пояснювали, що при користуванні інтернетом дозволено, а що ні. 38% зазначили, що періодично обговорюють із батьками побачене у мережі. Схоже, що у віці від 10 до 12 років потреба у порадах та роз'ясненнях дорослих особливо велика, зазначає Bitkom, принаймні у цій групі понад половина опитаних (52%) регулярно діляться з батьками своїм досвідом користування інтернетом.

А цей досвід часто буває негативним. 16% визнали, що зазнавали в мережі образ або мобінгу, 12% зіткнулися з поширенням брехливих повідомлень про себе, 8% - з погрозами на свою адресу, а по 7% - з сексуальними домаганнями з боку однолітків або дорослих. До того ж 48% зустрічали в інтернеті або в соцмережах фейкові повідомлення, а 39% - коментарі хейтерів про інших.

Однак Bitkom особливо наголошує, що 82% німецьких дітей у таких випадках самостійно або з батьками щось робили, наприклад, розповідали про те, що трапилося, комусь із дорослих (50%) та/або комусь із однолітків (44%), повідомляли адміністраторам спільнот у соцмережах (16%) і навіть у поліцію (3%).

Медіаграмотність треба викладати у школі

Коментуючи отримані дані, президент Bitkom Ральф Вінтерґерст (Ralf Wintergerst), своєю чергою, наголосив, що сьогоднішніх дітей треба заздалегідь починати вводити у цифровий світ та супроводжувати їх на цьому шляху. "Діти повинні навчитися безпечно та самостійно пересуватися цим світом. Особливо в юному віці це передбачає, зокрема, домовленість, як довго і з якою метою можна користуватися смартфоном", - сказав глава німецької асоціації цифрової індустрії і нагадав, що налаштування виробників і різні мобільні програми дозволяють ефективно забезпечувати виконання досягнутих домовленостей.

Президент Bitkom Ральф Вінтерґерст Фото: Martin Schutt/dpa/picture alliance

Вінтерґерст відзначив також ключову роль шкіл у навчанні підростаючого покоління вмінню користуватися інтернетом та соцмережами: "Поширення медіаграмотності не можна довіряти волі випадку та обмежуватися при цьому лише дітьми з компетентними та активними батьками". Президент Bitkom вважає, що навчати медіаграмотності слід школярів усіх вікових груп. Але для цього, за його словами, такий фах "має стати невід'ємною частиною програми навчання вчителів та курсів щодо підвищення кваліфікації".