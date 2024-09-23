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ТехнологіїСвіт

Telegram передаватиме держорганам дані порушників закону

Валерій Сааков | Віталій Кропман
23 вересня 2024 р.

Telegram на підставі "обґрунтованих юридичних запитів" передаватиме правоохоронцям дані користувачів, які порушують умови надання послуг месенджера, запевнив Дуров.

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Telegram посилив боротьбу зі зловмисникамиФото: Infinity News Collec/imagebroker/IMAGO

Месенджер Telegram передаватиме правоохоронним органам країн світу на підставі "обґрунтованих юридичних запитів" IP-адреси та номери телефонів користувачів месенджера, які порушують правила користування Telegram, зокрема, використовуючи майданчик для порушення законодавства. Про це в понеділок, 23 вересня, написав у своєму профілі засновник Telegram Павло Дуров.

За його словами, протягом кількох останніх тижнів спеціальна команда модераторів, використовуючи штучний інтелект, зробила пошук у Telegram набагато безпечнішим. "Весь проблемний контент, який ми виявили в "Пошуку", більше недоступний", - зазначив Дуров.

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Зміни в правилах користування Telegram

Якщо раніше в правилах користування Telegram було зазначено, що IP-адреси і телефони користувачів можуть бути розкриті, тільки якщо правоохоронні органи підозрюють їх у тероризмі, то тепер формулювання змінилося. "Якщо Telegram отримає чинний ордер від відповідних судових органів, який підтверджує, що ви є підозрюваним у справі про злочинну діяльність, що порушує умови надання послуг Telegram, ми проведемо юридичний аналіз запиту і можемо розкрити вашу IP-адресу і номер телефону відповідним органам", - свідчить нова редакція правил. "Ці заходи мають відлякати злочинців. Telegram Search призначений для пошуку друзів і ознайомлення з новинами, а не для просування нелегальних товарів", - зазначив Дуров.

На початку вересня Дуров написав, що боротьба з тими, хто зловживає Telegram, ставлячи під загрозу безпеку сумлінних користувачів, кількість яких підприємець оцінив у мільярд осіб, стане його особистою метою. Про це він заявив після того, як вийшов з-під варти у Франції, де його затримали за звинуваченням у відмові від співпраці з владою і співучасті у зберіганні дитячої порнографії, збуті наркотиків, шахрайстві через недостатню модерацію Telegram.

У прокуратурі його зобов'язали не залишати територію Франції та регулярно відмічатися в поліції.

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