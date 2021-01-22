 У Франції засудили фармкомпанію через смертельні таблетки для схуднення | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.03.2021

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Новини

У Франції засудили фармкомпанію через смертельні таблетки для схуднення

Французьку компанію Servier визнали винною в ненавмисних вбивствах через препарат для схуднення, що мав фатальні наслідки для сотень людей.

Смертельний препарат Медіатор у Франції

Препарат "Медіатор" десятиліттями був у вільному продажу

Суд у Парижі у понеділок, 29 березня, визнав винною у ненавмисних вбивствах фармкомпанію Servier у справі про розроблений нею препарат для схуднення для діабетиків. Виявилося, що розроблений цією компанією препарат Mediator, покликаний допомогти скинути зайву вагу, коштував життя кільком сотням пацієнтів, оскільки ці ліки містили похідну амфетаміну і викликали гостру серцеву недостатність.

У цій справі проти компанії позивачами виступали тисячі осіб, що зробило її одним з найгучніших скандалів в галузі охорони здоров'я в історії Франції. Ухвалою суду в Парижі фармкомпанію визнано також винною в злочинній недбалості та приховуванні побічних ефектів препарату.

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Крім того, один з колишніх керівників компанії Жан-Філіп Сета був засуджений умовно до тюремного ув'язнення строком на чотири роки. Водночас на саму компанію накладено грошовий штраф на суму 2,7 мільйона євро. Сплату штрафу також присуджено французькому регулятору в галузі медпрепаратів - Agence National de Sécurité du Médicament - відомство визнали винним у тому, що не були вжиті належні заходи щодо перевірки препарату. За це регулятору доведеться сплатити штраф у 303 тисячі євро.

Розгляд цієї справи тривав з вересня 2019 року по липень 2020 року.

Багаторічна історія небезпечного препарату

Препарат Mediator був на французькому ринку близько 30 років, аж поки його не заборонили в 2009 році. Підраховано, що його вживали близько 5 мільйонів людей. Цей препарат перебував у вільному продажу попри те, що за багато років до його заборони стали відомі часті випадки летальних побічних ефектів унаслідок вживання цього засобу для схуднення. Як зазначили в МОЗ Франції, щонайменше 500 людей загинуло внаслідок дії цього медикаменту й спровоковані ним гострі серцево-судинні захворювання. Крім того, є підозра, що цей засіб причетний ще до двох тисяч смертей.

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