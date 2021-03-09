 Блінкен: США продовжать боротися проти добудови ″Північного потоку-2″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.03.2021

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Блінкен: США продовжать боротися проти добудови "Північного потоку-2"

Держсекретар США запевнив конгресменів, що нова адміністрація не припинили боротьбу проти добудови газопроводу і розглядає запровадження нових санкцій. Раніше республіканці дорікнули владі в нерішучості.

Держсекретар США Ентоні Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен

США продовжать вживати заходів, аби не допустити завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2". Про це в середу, 10 березня, на слуханнях у комітеті із закордонних справ Палати представників Конгресу США заявив держсекретар США Ентоні Блінкен. "Ми - проти і ми продовжимо виступати проти", - наголосив Блінкен.

За його словами, на даний момент Держдепартамент перевіряє можливість введення санкцій стосовно компаній, що беруть участь в його будівництві, зокрема оператора газопроводу, компанії Nord Stream 2 AG, яка ще не потрапила під обмежувальні заходи. "Ми продовжуємо процес визначення можливих подальших санкцій", - запевнив держсекретар, цитує інформагентство "Інтерфакс".

Республіканці стурбовані відсутністю "сильних заходів"

Республіканець Майкл Маккол закликав Блінкена не дати добудувати газопровід, розширивши санкції, оскільки інший розвиток подій "стане перемогою Путіна". "Ми надзвичайно стурбовані тим, що сильні заяви влади про протидію газопроводу не підкріплені такими ж сильними заходами", - наголосив він.

Кілька днів тому п'ятеро республіканців у Палаті представників, включно з Макколом, направили лист Блінкену, в якому висловили стурбованість тим, що адміністрація Джо Байдена не вдається до рішучих кроків для зупинення добудови "Північному потоку-2", а також застерегли від можливої залаштункової угоди з Німеччиною.

У листі міститься прохання прояснити, чому стосовно низки юридичних осіб до цього часу не застосовані обмежувальні заходи попри наявні дані, що вони мали б підпадати під американські санкції через свою участь у будівництві газопроводу.

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