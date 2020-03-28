 Росія висилає сімох дипломатів Словаччини і країн Балтії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.04.2021

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Росія висилає сімох дипломатів Словаччини і країн Балтії

Раніше Словаччина і держави Балтії в знак солідарності з Чехією вислали декількох російських дипломатів. Прага звинуватила спецслужби РФ у причетності до вибухів в Врбетіце в 2014 році.

МЗС РФ

МЗС РФ

Росія висилає сімох дипломатів Словаччини та країн Балтії, повідомила пресслужба міністерства закордонних справ РФ у середу, 28 квітня.

МЗС РФ оголосило персонами нон грата трьох співробітників посольства Словаччини в Москві, двох співробітників посольства Литви і по одному - посольств Латвії та Естонії. Вони повинні покинути країну в семиденний термін.

МЗС РФ викликало послів Словаччини, Латвії, Литви і тимчасового повіреного у справах Естонії та заявило їм про "рішучий протест у зв'язку з провокаційними, нічим не обґрунтованими діями щодо висилки співробітників російських посольств", стверджують у зовнішньополітичному відомстві РФ. У російському МЗС підкреслили, що "рішення влади Словаччини (...) завдає шкоди традиційно дружнім російсько-словацьким відносинам і конструктивному двосторонньому співробітництву".

Раніше Словаччина повідомила, що із солідарності з Чехією висилає трьох співробітників посольства РФ. Згодом міністерства закордонних справ Латвії, Литви та Естонії також оголосили про вислання з цих країн загалом чотирьох російських дипломатів на знак солідарності з Чеською Республікою.

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Дипломатичний конфлікт між РФ і Чехією

Як повідомлялося, 17 квітня влада Чехії оголосила про видворення 18 російських дипломатів. За версією Праги, йшлося про співробітників російських розвідслужб, які працювали під дипломатичним прикриттям.

Чеська влада пішла на такий крок, оскільки, за її версією, російські спецслужби були причетні до вибуху складу боєприпасів в Чехії 2014 року. Тоді загинули дві людини.

МЗС РФ у відповідь оголосило 20 співробітників посольства Чехії в Москві персонами нон грата. 22 квітня влада Чехії заявила, що Прагу мусять покинути ще 63 співробітники російського посольства. У МЗС РФ відповіли, що відповідатимуть дзеркальними заходами на такі дії щодо російських дипломатів.

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