Країни Балтії висилають російських дипломатів

Міністерства закордонних справ Латвії, Литви та Естонії оголосили вислання з цих країн загалом чотирьох російських дипломатів на знак солідарності з Чеською Республікою. Про це в МЗС трьох балтійських країн повідомили в п'ятницю, 23 квітня.

Як повідомив глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс, МЗС Литви оголосив небажаними персонами - persona non grata - двох співробітників російського диппредставництва, а Естонія та Латвія - по одному відповідно. "Євросоюзу потрібно зменшити кількість російських шпигунів під прикриттям. Наші чеські колеги пролили світло на їхню безпрецедентну діяльність", - сказав Ландсбергіс, якого цитує інформагенція Reuters.

Напередодні офіційний Вільнюс закликав усі країни-члени НАТО вдатися до видворення частини російських дипломатів на знак солідарності з Чеською Республікою.

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Росія видворила польських дипломатів

На це вже відреагували в міністерстві закордонних справ Росії. Як заявила офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова, Росія відповість на висилку дипломатів з країн Балтії. "У нашій відповіді влада цих країн може не сумніватися. Їхні дипломати вже можуть почати міркувати, кому з них доведеться пакувати речі", - заявила вона журналістам, цитує "Інтерфакс".

Раніше 23 квітня у МЗС РФ оголосили п'ятьох співробітників посольства Польщі в РФ persona non grata. Вони мусять покинути країну до закінчення дня 15 травня, додали в російському дипломатичному відомстві. Як зазначили в Москві, такий крок став "заходом-відповіддю на провокаційні дії Польщі з висилки російських дипломатів, на основі принципу взаємності". Крім того, в пресслужбі МЗС РФ звинуватили Польщу в тому, що "Варшава свідомо реалізує курс на подальшу деградацію і руйнування наших двосторонніх відносин". Нагадаємо, що днями Польща оголосила про видворення трьох російських дипломатів.

Дипломатичний конфлікт між РФ і Чехією

Як повідомлялося, 17 квітня влада Чехії оголосила про видворення 18 російських дипломатів. За версією Праги, йшлося про співробітників російських розвідслужб, які працювали під дипломатичним прикриттям. Чеська влада пішла на такий крок, оскільки, за її версією, російські спецслужби були причетні до вибуху складу боєприпасів в Чехії 2014 року. Тоді загинули дві людини. МЗС РФ у відповідь оголосило20 співробітників посольства Чехії в Москві персонами нон грата. 22 квітня влада Чехії заявила, що Прагу мусять покинути ще 63 співробітники російського посольства. У МЗС РФ відповіли, що відповідатимуть дзеркальними заходами на такі дії щодо російських дипломатів.

Напередодні у словацькій столиці Братиславі також повідомили, що із солідарності з Прагою висилають трьох співробітників посольства РФ.