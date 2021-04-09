 Польща висилає трьох російських дипломатів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.04.2021

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Новини

Польща висилає трьох російських дипломатів

Персонами нон-грата оголошено трьох співробітників посольства РФ у Варшаві. У МЗС Польщі також висловили солідарність з рішеннями, ухваленими щодо РФ у цей день у США.

Польща вирішила оголосити персонами нон-грата кількох дипломатів РФ

Польща вирішила оголосити персонами нон-грата кількох дипломатів РФ

Польща оголосила персонами нон-грата трьох російських дипломатів, відповідна нота вручена послу РФ у Варшаві, повідомляє польське міністерство закордонних справ у четвер, 15 квітня.

"Підставою для рішення стало порушення дипломатичного статусу та здійснення зазначеними особами діяльності на шкоду Республіці Польща", - ідеться у заяві. Рішення ухвалено щодо трьох співробітників посольства РФ у Варшаві, зазначає dpa.

Також Польща висловила повну солідарність із рішеннями США від 15 квітня, які стосуються їхньої політики щодо Росії.

"Рішення, які спільно ухвалюються та погоджуються союзниками, є найкращою відповіддю на ворожі дії, до яких вдається Російська Федерація", - ідеться в заяві.

Нові санкції США проти Росії

Раніше у четвер президент США Джо Байден запровадив нові санкції стосовно Росії, а також розпорядився вислати з країни десятьох працівників російського диппредставництва у Вашингтоні, включаючи працівників спецслужб. Зокрема, проти 32 фізичних та юридичних осіб РФ були запроваджені санкції за спроби втрутитись у президентські вибори у США 2020 року, а ще проти восьми компаній та фізичних осіб - за їхній зв'язок з окупацією та репресіями в анексованому Криму. Мінфін США також оголосив про нові санкції щодо російського державного боргу: після 14 червня американські фінансові інститути не зможуть брати участь в первинних розміщеннях держборгу РФ, номінованого в рублях.

У відповідь на запровадження санкцій та оголошення персонами нон-грата російських дипломатів в МЗС РФ анонсували аналогічні дії у відповідь.

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  • Офіс компанії Роснефть в Москві та частина Кремлівської стіни

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  • Віхд до філіалу Сбербанку в Москві

    Які санкції США та ЄС діють щодо Росії

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    Кілька тижнів потому секторальні санкції щодо Росії запровадив і Євросоюз. Вони поширилися на п'ять найбільших російських банків: "Сбербанк", ВТБ, "Газпромбанк", "Россельхозбанк" і ВЭБ, яким був обмежений доступ до ринків капіталу ЄС. Пізніше такі ж обмеження Брюссель запровадив щодо трьох нафтових компаній - "Роснефть", "Транснефть" і "Газпром нефть" - і трьох оборонних підприємств РФ.

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  • Штаб-квартира ФСБ РФ на Луб'янці в Москві

    Які санкції США та ЄС діють щодо Росії

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  • Підприємець Олег Дерипаска та президент РФ Володимир Путін

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    США покарали російських олігархів

    У квітні 2018 американський мінфін вперше завдав удару по російських приватних компаніях. Він запровадив санкції щодо 24 російських бізнесменів з опублікованої раніше так званої "Кремлівської доповіді". Серед них опинилися такі впливові олігархи, як Олег Дерипаска та Віктор Вексельберг. Активи їхніх компаній на території США заморожені, а американцям заборонено вести з ними бізнес.

  • Британські військові в масках та захисних костюмах

    Які санкції США та ЄС діють щодо Росії

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    Автор: Ірина Філатова, Азад Сафаров


DW.COM

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