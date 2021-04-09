Польща висилає трьох російських дипломатів

Польща оголосила персонами нон-грата трьох російських дипломатів, відповідна нота вручена послу РФ у Варшаві, повідомляє польське міністерство закордонних справ у четвер, 15 квітня.

"Підставою для рішення стало порушення дипломатичного статусу та здійснення зазначеними особами діяльності на шкоду Республіці Польща", - ідеться у заяві. Рішення ухвалено щодо трьох співробітників посольства РФ у Варшаві, зазначає dpa.

Також Польща висловила повну солідарність із рішеннями США від 15 квітня, які стосуються їхньої політики щодо Росії.

"Рішення, які спільно ухвалюються та погоджуються союзниками, є найкращою відповіддю на ворожі дії, до яких вдається Російська Федерація", - ідеться в заяві.

Нові санкції США проти Росії

Раніше у четвер президент США Джо Байден запровадив нові санкції стосовно Росії, а також розпорядився вислати з країни десятьох працівників російського диппредставництва у Вашингтоні, включаючи працівників спецслужб. Зокрема, проти 32 фізичних та юридичних осіб РФ були запроваджені санкції за спроби втрутитись у президентські вибори у США 2020 року, а ще проти восьми компаній та фізичних осіб - за їхній зв'язок з окупацією та репресіями в анексованому Криму. Мінфін США також оголосив про нові санкції щодо російського державного боргу: після 14 червня американські фінансові інститути не зможуть брати участь в первинних розміщеннях держборгу РФ, номінованого в рублях.

У відповідь на запровадження санкцій та оголошення персонами нон-грата російських дипломатів в МЗС РФ анонсували аналогічні дії у відповідь.