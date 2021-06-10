У РФ порушили справу щодо соратників Навального за фінансування ФБК

Слідчий комітет Росії у вівторок, 10 серпня, повідомив про порушення кримінальної справи щодо директора Фонду боротьби з корупцією Івана Жданова та керівника руху "Штаби Навального" Леоніда Волкова. Їм закидають "збір коштів та надання фінансових послуг, призначених для фінансування екстремістської організації", за що передбачена кримінальна відповідальність.

У слідчому комітеті РФ послались на те, що Фонд боротьби з корупцією та Фонд захисту прав громадян визнані судом екстремістськими організаціями та ліквідовані, а діяльність громадського руху "Штаби Навального" заборонена як екстремістська.

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Російські слідчі закидають Жданову та Волкову збір коштів на підтримку цих організацій і проводять слідчі дії.

Якщо суд визнає Жданова і Волкова винними у фінансуванні екстремістської організації, їм може загрожувати, зокрема, позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

Нагадаємо, у червні цього року суд у Москві визнав Фонд боротьби з корупцією, Фонд захисту прав громадян та рух "Штаби Навального" екстремістськими. Вказаним організаціям заборонили поширювати будь-яку інформацію, здійснювати фінансові операції, а також брати участь у виборах і організовувати акції.

За цей рік щодо Жданова та Волкова уже була порушена кримінальна справа про створення некомерційної організації, яка зазіхає на особистість і права громадян. Між тим щодо юристки Фонду боротьби з корупцією Любов Соболь винесено два вироки у різних кримінальних справах, за якими їй присуджені виправні роботи та обмеження волі.За даними ЗМІ, 9 серпня Соболь залишила Росію.

Опозиціонер Олексій Навальний, який є засновником Фонду боротьби з корупцією, з лютого цього року відбуває покарання у виправній колонії в Покрові у справі "Ів Роше". Його затримали у січні відразу після повернення до Росії з Німеччини, де він лікувався і проходив реабілітацію після отруєння бойовою хімічною речовиною "Новачок".

У вересні 2021 року в Росії відбудуться вибори до Державної Думи.